العمل الذي فاز بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 التي انتهت الأسبوع الماضي، كان رواية (غداء في بيت الطباخة) للروائي المصري محمد الفخراني، وقد جاء الموضوع الذي طرحته الرواية على رأس الأسباب التي رسخت العمل ليتصدر آلاف الروايات والكتب التي زخر بها معرض القاهرة، فما هو ذلك الموضوع؟ إنه الحرب كفضاء جامع وشامل وكأرضية دارت فيها وحولها أحداث وحوارات وعلاقات وفلسفة الرواية!

فمن خلال صداقة أو علاقة مستحيلة بين جنديين ينتميان لطرفي الحرب المتقاتلين، وفي داخل خندق من الخنادق التي يحتمي فيها الجنود وسط جحيم حقيقي من القنابل والموت والجثث والأشلاء، يلتقي جنديان بطريق الصدفة هما في الأصل مدرس تاريخ وطباخ، ليبدآ حديثاً يستدعيان فيه أفكارهما وأسئلتهما الصعبة والوجودية حول الحياة والحب والصداقة الاستثنائية والموت.

في حوار صحفي معه، سئل الروائي عن سبب اختياره الحرب موضوعاً لروايته، فقال: إن الحرب حاضرة دائماً وبقوة في كل مراحل التاريخ الإنساني، بل لعلها واحد من الأسس التي حركت التاريخ ودفعته ليسير بطريقة معينة وفي اتجاه معين، وللحرب حضورها الكبير في حياة البشر باستمرار، في الأمس البعيد الغائر في القدم، وبالأمس القريب واليوم وكل يوم، وها نحن في هذه الأيام المفصلية نشهد واحدة من أبشع الحروب التي تشن على الشعب الفلسطيني في غزة لأكثر من أربعة أشهر متواصلة بهدف اجتثاثه من أرضه، ومحو قضيته العادلة!

يقول الفخراني إن الحرب فكرة مُغوية للكتابة، وبرغم كونها موضوعاً محدداً واضح المعالم، إلا أن الحرب للذين يعانونها ويعيشون في عمق جحيمها تعكس حالات يصل فيها الإنسان إلى أقصى مشاعره، ويكتشف ما لم يكن يعرفه عن نفسه أو يتوقَّعه، ومن خلالها يمكن التأمُّل والتفكير في الحالة البشرية والعالم. لقد منح الفخراني الحرب صوتاً وجعلها تتكلم فقالت عن نفسها ((أنا تاريخ لا يُنسى، لكن يتغيَّر بعدي كل شيء!)).

يا ترى كيف ستغدو منطقة الشرق الأوسط بعد أن تضع الحرب أوزارها وتسكت طلقات المدافع وأصوات الانفجارات وأزيز الطائرات أخيراً؟ ماذا سيتبقى لهم، وللجميع؟ وكيف سينهض كل شيء من رماده؟