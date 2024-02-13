شهادة عدم صلاحية

نجا الرئيس الأمريكي جو بايدن من المحاكمة لاحتفاظه بوثائق سرية، فالمحقق الخاص روبرت هار اتخذ قراره بناءً على ((روح القانون)) وليس مضمونه، رغم أنه من رجال دونالد ترامب، ولكنه، كما تذكر التقارير اللاحقة، أبدى تعاطفاً كبيراً، وبرر الأسباب نيابة عن الرئيس، ومع ذلك ضربه في الصميم عندما ركز تقريره على سن الرئيس وذاكرته الضعيفة!

بايدن لم يعجبه تقرير هار، فرد عليه في مؤتمر صحافي عاجل عقده بعد فترة قصيرة قائلاً ((ذاكرتي جيدة))، فالرجل أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو يسعى لتثبيت تأييد الحزب الديمقراطي له، ومن ثم سيبدأ حملته في مواجهة خصمه العنيد ترامب، ومن يقرأ تفاصيل تقرير المحقق هار سيكتشف بأنه شبيه بشهادة ((عدم صلاحية)) قدمت ضده في وقت غير مناسب، وفي ظرف صعب ليس بحاجة إلى إظهار سلبياته، لهذا كان رده سريعاً في مواجهة تلك العبارات التي تكررت في التقرير كما يقال مئات المرات، والخاصة بذاكرته الآن وهو الذي يرغب في إدارة بلاده أربع سنوات بعد نهاية هذا العام!

ما أجمل الديمقراطية الأمريكية، قلتها من قبل، وأكررها اليوم، نزيهة وعادلة، تأخذ ترامب إلى المحاكمة لأنه احتفظ بأوراق رسمية تتضمن أسراراً، وتبرئ بايدن لأنه احتفظ بأوراق رسمية تتضمن أسراراً، ومذكراته الشخصية، التي تحتوي على كل الأسرار طوال 8 سنوات قضاها نائباً للرئيس، ملقاة في مخزن، والمحقق كان يعبر عن ديمقراطيته التي تعلمها في الجامعات وهو يدرس القانون، فقد كان نزيهاً، ومحايداً، غير منحاز لترامب، وغير معادٍ لبايدن، ولم يقل غير الحقيقة التي رآها أمامه، وأجمل ما قاله في تبرير عدم تأييده لمحاكمة بايدن البالغ من العمر 81 عاماً، إنه في الغالب سيقدم نفسه في أي محاكمة على أنه ((شيخ طاعن في السن، يحمل نوايا طيبة، ويعاني من ذاكرة ضعيفة))!