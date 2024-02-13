«آي مسج» و«بينغ» يفلتان من القواعد الأوروبية الجديدة للأسواق الرقمية

أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أن خدمة المراسلة ((آي مسج)) iMessage من ((أبل)) ومحرك البحث ((بينغ)) Bing من ((مايكروسوفت)) لن يخضعا لقواعد أوروبية جديدة أكثر تشدداً في بداية مارس للحد من الممارسات المناهضة للمنافسة لعمالقة التكنولوجيا.

كانت المفوضية الأوروبية أدرجت مطلع سبتمبر، 22 منصة رئيسية تابعة لست مجموعات رقمية عملاقة الشركات الأمريكية ((ألفابت)) و((أمازون)) و((أبل)) و((ميتا)) و((مايكروسوفت))، والصينية ((بايت دانس))، على قائمة جهات ستخضع اعتباراً من 6 مارس لإجراءات رقابية مشددة بموجب قانون تنظيم الأسواق الرقمية. وسيتعين على هذه الشركات احترام سلسلة محظورات والتزامات ترمي إلى منع إساءة استخدام موقعها المهيمن، تحت طائلة فرض غرامات عليها قد تصل إلى 20% من حجم مبيعاتها العالمية.

وتشمل المنصات الـ22 المعنية أربع شبكات اجتماعية (تيك توك، وإنستغرام، وفيسبوك، ولينكد إن)، واثنين من برامج المراسلة الفورية (واتساب ومسنجر)، وثلاثة أنظمة تشغيل (أندرويد، وآي أو اس، وويندوز)، ومحرك بحث (غوغل)، وبرنامجي تصفح إنترنت (كروم وسفاري). وتشمل القائمة أيضاً 6 خدمات وساطة- خرائط غوغل ومتجر غوغل بلاي الإلكتروني وخدمة غوغل للتسوق وسوق ((أمازون ماركت بلايس)) ومتجر ((آب ستور)) الإلكتروني و((ميتا ماركت بلايس))، ومنصة الفيديو ((يوتيوب)) إضافة إلى الخدمات الإعلانية التابعة لمجموعات غوغل وأمازون وميتا. ومن بين القواعد الجديدة، سيفرض الاتحاد الأوروبي خاصية تتيح التشغيل البيني لخدمات الرسائل المستهدفة.