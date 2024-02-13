عمالقة التكنولوجيا.. سباق ثلاثي للحاق بـ«مايكروسوفت» وأبل

احتدمت المنافسة بين 3 شركات تكنولوجيا في سباق اللحاق بـ((مايكروسوفت)) وأبل، إذ تجاوزت القيمة السوقية لشركة إنفيديا نظيرتها أمازون، فقد دفعت الفورة في قطاع الذكاء الاصطناعي شركة صناعة الرقائق إلى المركز الرابع من ناحية القيمة بين الشركات الأمريكية، فببلوغ سهمها مستوى غير مسبوق عند 734.96 دولاراً، ارتفعت القيمة السوقية لإنفيديا إلى 1.82 تريليون دولار، وذلك مقارنة بـ1.81 تريليون دولار لعملاق التجزئة أمازون، وفصلتها بضعة مليارات عن ألفابت مالكة غوغل البالغة قيمتها 1.87 تريليون دولار.

وكانت آخر مرة تخطت فيها قيمة إنفيديا أمازون في سنة 2002 حينما كانت قيمة كل منهما أقل من ستة مليارات دولار.

وبعدما أعلنت أمازون في الشهر الماضي مبيعات فصلية أعلى من المتوقع عن فترة شهدت موسم عطلات، يتطلع المستثمرون إلى النتائج الفصلية لإنفيديا المقرر صدورها في 21 فبراير، وهي آخر الشركات العملاقة التي تعلن نتائج أعمالها في الموسم الحالي.

وتتنامى التوقعات مع اقتراب صدور التقرير، إذ ارتفعت الأسهم %47 منذ بداية العام، ما يجعلها الرابح الأكبر من بين الأسهم المدرجة في المؤشر ستاندر آند بورز 500.

ووضعت النتائج الفصلية المذهلة والتوقعات القوية لإنفيديا قبل عام شركة صناعة الرقائق في طليعة قطاع إمداد شركات التكنولوجيا التي تعمل على ما يعرف بالذكاء الاصطناعي التوليدي مثل روبوتات الدردشة وإنشاء الصور.

ورفع الرهان على الطلب القوي على أدوات الذكاء الاصطناعي أسهم إنفيديا، ما جعلها أفضل الأسهم أداء بين الشركات السبع الكبرى بارتفاع %223 في آخر 12 شهراً، وتأتي أسهم ميتا في المرتبة الثانية بارتفاع 163 في المئة.

وتفوقت مايكروسوفت في يناير على أبل لتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم بـ3.09 تريليونات دولار، مع احتلال ألفابيت المركز الثالث.