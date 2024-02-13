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برمجيات بالذكاء الاصطناعي تحمي من الاحتيال الإلكتروني

2/13/2024 7:21:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طور الخبراء في روسيا برمجيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكنها التعرف على الرسائل الواردة من المحتالين عبر الإنترنت أو البريد الإلكتروني، حسب «روسيا اليوم».

ونقلت صحيفة «إزفيستيا» عن مطوري البرمجيات الجديدة قولهم: «إن هذه التقنيات يمكنها أن توثق لقطة لشاشة الحاسب كل 15 ثانية أثناء استخدام الإنترنت، وتقوم بتحليل النصوص الموجودة في اللقطة، وتتعرف على الرسائل الضارة».

وفي حال تعرفت البرمجيات على رسائل مشبوهة تقوم بتنبيه المستخدم وتظهر له إشعاراً حول تلك الرسائل، مشيرة إلى نوع الاحتيال المحتمل، ويمكن لهذه البرمجيات العمل مع الحواسب والأجهزة التي يتم تشغيلها بنظامي Linux و وWindows.

وأشار مطورو البرمجيات في جامعة كوبان التقنية الروسية إلى «أن برمجياتهم الجديدة التي طورت بلغة Python الرقمية حصلت على ذكاء اصطناعي مدرب للتعرف على حالات الاحتيال الإلكتروني، مثل محاولات سرقة بيانات البطاقات المصرفية وعروض العمل الوهمية وما إلى ذلك، وهذه البرمجيات ستكون مفيدة لمستخدمي الإنترنت العاديين أو للشركات».
ومن المفترض أن تطلق نسخة تجريبية من هذه البرمجيات في النصف الثاني من العام الجاري، ويتوقع أن تطرح نسخها الكاملة عام 2026، وأن تكون لها إصدارات مخصصة للمؤسسات الحكومية والتعليمية.

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