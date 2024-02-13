الدبيبة: لا مراحل انتقالية أخرى في ليبيا

قال رئيس حكومة الوحدة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، أمس، إن حكومته ((ستكون آخر مرحلة انتقالية)) في البلاد.

وأكد الدبيبة، في تصريحات نقلها موقع ((سكاي نيوز عربية)): ((نحن حكومة الوحدة، جئنا لنكون آخر مرحلة انتقالية في ليبيا)). وأضاف: ((سنذهب إلى المرحلة التالية وهي القاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات، ثم نبدأ في الانتخابات)).

وقال الدبيبة إن ((أي أفكار من مجلس النواب يكون فيها استمرار الوضع كما هو عليه وبحث مرحلة انتقالية جديدة، قلنا لها: لا)). وشدد: ((نحن قلنا إن هذه نهاية المرحلة الانتقالية وسندخل المرحلة الانتخابية، ونحن مستعدون لإقامة الانتخابات وفق الدستور)).

وشدد رئيس الحكومة على أن المجلس التشريعي، المؤلف من مجلسي النواب والدولة، يعمل على وضع القوانين الدستورية أو الدستور تمهيداً لإجراء الانتخابات. وتابع: ((حتى الآن لم يوضع الدستور. نحن نتكلم كثيراً عن القاعدة الدستورية، واليوم لو أن هناك قاعدة تبنى عليها قوانين الانتخابات وتكون عادلة لجميع الليبيين، فسنقبل أي شخص يخوض الانتخابات)). وقال الدبيبة: ((نحن نطالب بقوانين عادلة تنتج انتخابات عادلة يقبل كل الأطراف نتائجها)).

جدير بالذكر أن الخلاف في ليبيا يحول، حتى الآن، دون التوصل إلى كتابة دستور وإجراء انتخابات، بسبب انقسام البلاد بين سلطتين شرقية وغربية.

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