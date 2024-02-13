الدبيبة: لا مراحل انتقالية أخرى في ليبيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال رئيس حكومة الوحدة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، أمس، إن حكومته ((ستكون آخر مرحلة انتقالية)) في البلاد.
وأكد الدبيبة، في تصريحات نقلها موقع ((سكاي نيوز عربية)): ((نحن حكومة الوحدة، جئنا لنكون آخر مرحلة انتقالية في ليبيا)). وأضاف: ((سنذهب إلى المرحلة التالية وهي القاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات، ثم نبدأ في الانتخابات)).
وقال الدبيبة إن ((أي أفكار من مجلس النواب يكون فيها استمرار الوضع كما هو عليه وبحث مرحلة انتقالية جديدة، قلنا لها: لا)). وشدد: ((نحن قلنا إن هذه نهاية المرحلة الانتقالية وسندخل المرحلة الانتخابية، ونحن مستعدون لإقامة الانتخابات وفق الدستور)).
وشدد رئيس الحكومة على أن المجلس التشريعي، المؤلف من مجلسي النواب والدولة، يعمل على وضع القوانين الدستورية أو الدستور تمهيداً لإجراء الانتخابات. وتابع: ((حتى الآن لم يوضع الدستور. نحن نتكلم كثيراً عن القاعدة الدستورية، واليوم لو أن هناك قاعدة تبنى عليها قوانين الانتخابات وتكون عادلة لجميع الليبيين، فسنقبل أي شخص يخوض الانتخابات)). وقال الدبيبة: ((نحن نطالب بقوانين عادلة تنتج انتخابات عادلة يقبل كل الأطراف نتائجها)).
جدير بالذكر أن الخلاف في ليبيا يحول، حتى الآن، دون التوصل إلى كتابة دستور وإجراء انتخابات، بسبب انقسام البلاد بين سلطتين شرقية وغربية.
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