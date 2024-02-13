شكوى عاجلة من جنوب أفريقيا لـ«العدل الدولية» بشأن رفح

قدمت دولة جنوب أفريقيا طلباً عاجلاً إلى محكمة العدل الدولية، بخصوص الهجوم المزمع من قبل الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، بحسب ما أوردت ((رويترز))، أمس، في وقت ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن تل أبيب لم تتواصل معه بشأن خطة لإخلاء منطقة رفح.

وأعلنت الرئاسة في جنوب أفريقيا، في بيان، أن البلاد قدمت الطلب العاجل لتنظر محكمة العدل الدولية في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح، وتحديد ما إذا كان يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.

قلق بالغ

وأفاد البيان بأن الحكومة قالت في طلبها، الذي قدمته للمحكمة، أول من أمس، إنها تشعر بقلق بالغ من ((أن يكون الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح، وفقاً لما أعلنته إسرائيل، قد أدى بالفعل وسيؤدي إلى المزيد من الأضرار والقتل والدمار على نطاق واسع)). وأضافت: ((سيكون هذا انتهاكاً خطيراً، لا يمكن تداركه لكل من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وحكم المحكمة الصادر في 26 يناير 2024)).

يأتي هذا بعد سلسلة هجمات كثيفة للجيش الإسرائيلي، منذ الأحد الماضي، استهدفت مناطق سكنية، ما أسفر عن سقوط المئات.

جدير بالذكر أن محكمة العدل أصدرت يناير الماضي قراراً يطالب إسرائيل باتخاذ كافة التدابير لمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين الوضع الإنساني في غزة. إذ حظي القرار بترحيب عربي ودولي واسع، فيما لقي إدانة من الجانب الإسرائيلي.

لا خطة

في الغضون، صرح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايرك، لـ((رويترز)) أن إسرائيل لم تتواصل مع المكتب بشأن خطة لإخلاء منطقة رفح في قطاع غزة، سواء بشكل منفرد أو مشترك، مضيفاً إن المكتب لن يشترك في أي إجلاء قسري حتى إذا تواصلت معه تل أبيب في هذا الخصوص.

وعلق لايرك حول خطط رفح: ((لم يتواصل المسؤولون الإسرائيليون معنا بشكل رسمي مطلقاً)). وتابع: ((بعيداً عن هذا الأمم المتحدة لا تشارك في إجلاء قسري أو غير طوعي.. ليست هناك خطة في الوقت الراهن لتسهيل إجلاء المدنيين)).

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