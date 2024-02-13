العالم يحذّر: الهجوم البري على رفح سيكون كارثة

تتزايد الضغوط الدولية من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس يتضمن إطلاق سراح أسرى جدد، بعد إعلان إسرائيل عن هجوم وشيك على رفح، التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني من شمال القطاع ووسطه.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، إنه يأمل في أن تنجح المحادثات الجارية في تحقيق هدنة في غزة، محذّراً من أن الهجوم الإسرائيلي المتوقع على رفح ستكون له ((عواقب مدمرة)).

وحض الرئيس الأمريكي جو بايدن مجدداً إسرائيل على وجوب وضع ((خطة ذات صدقية وقابلة للتنفيذ)) لحماية المدنيين في أي هجوم على رفح، خلال اجتماعه، في البيت الأبيض، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي حذر بدوره من هذا السيناريو. وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إسرائيل بشكل عاجل بالعمل على توفير أفضل حماية ممكنة للسكان المدنيين في رفح خلال الهجوم البري الذي أعلنت إسرائيل اعتزامها القيام به.

سيناريو مدمر

وأكدت كندا أن الهجوم البري المحتمل على رفح سيكون مدمراً بالنسبة للفلسطينيين. وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي للصحافيين ((أنا قلقة للغاية إزاء ما يحدث في غزة وخصوصاً رفح. العملية ستكون مدمرة. وهي مدمرة للفلسطينيين وكل من يسعون للاحتماء)). وأضافت ((ما تطلب منهم حكومة نتانياهو أن يفعلوه، وهو المغادرة مرة أخرى، غير مقبول، لأنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولهذا السبب نحتاج إلى وقف العنف الآن))، مكررة الدعوات الكندية لوقف إطلاق النار بشكل دائم وإطلاق سراح الأسرى.

وحذر وزير خارجية النرويج اسبن بارت ايدي من هجوم بري على رفح بالقول: ((أكرر بشدة تحذيري من القيام بعملية برية في رفح. لم تعد هناك أي أماكن آمنة في غزة)).

وحضت بكين إسرائيل على وقف عمليتها العسكرية في رفح ((في أقرب وقت ممكن))، محذرة من ((كارثة إنسانية)) في حال تواصل القتال. وقالت الخارجية الصينية إنه يتعين على إسرائيل بذل كل الجهود التي في وسعها لمنع حدوث كارثة إنسانية كبيرة.

ودعت الحكومة الإسرائيلية المنظمات الأممية العاملة في المنطقة إلى المساعدة في إجلاء المدنيين من رفح قبل هجوم مزمع.

رفض أممي

لكن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قال إن الأمم المتحدة لن تشارك في الإجلاء القسري للفلسطينيين من رفح. وقال ينس ليركه المتحدث باسم ((أوتشا)): لن نكون جزءاً من أي خطة لنقل الأشخاص قسرياً. ولن نوفر مدن خيام في أي مكان آخر، بحيث تتمكن القوات الإسرائيلية لاحقاً من نقل الأشخاص قسراً.

وكان كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل انتقد تصريحات نتانياهو بشأن إجلاء الفلسطينيين من رفح متسائلاً ((سيتم إجلاؤهم... إلى أين؟ إلى القمر؟))، أما المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك فقال إن الأمم المتحدة لن تشارك في عملية ((التهجير القسري للسكان)) في رفح.

واقترحت الحكومة الإسرائيلية إجلاء سكان مدينة رفح إلى مدن خيام واسعة، قبل الهجوم البري المزمع على رفح. ونقلت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) الاثنين عن مسؤولين مصريين وصفهم لاقتراح إسرائيل للإخلاء الذي ينص على إقامة 15 مخيماً.

وذكرت الصحيفة أن اقتراح إجلاء السكان قدم إلى مصر في الأيام الأخيرة. ودعت الحكومة الإسرائيلية منظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة إلى المساعدة في الإجلاء، لكن أياً منها استجاب للمطالب الإسرائيلية، وأكد رفض المشاركة في الإجلاء القصري لسكان رفح.

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