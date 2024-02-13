نازحون في رفح: أين المفر؟

فرت بعض الأسر الفلسطينية النازحة في رفح بقطاع غزة من المدينة أمس، حيث يحتشد أكثر من مليون مدني فروا من الشمال والوسط إلى الملاذ الأخير، خوفاً من هجوم بري إسرائيلي مرتقب، ولسان حالها يقول: أين المفر؟

ووسط قلق دولي آخذ في التزايد بشأن المآسي التي يعيشها المدنيون، قال سكان إن دبابات إسرائيلية قصفت الجزء الشرقي من مدينة رفح خلال الليل رغم أن الهجوم البري المتوقع لم يبدأ.

لا أمان

وقالت النازحة الفلسطينية نهلة جروان ((نازحة من المغازي جيت ع رفح، وهيني بدي أعاود أرجع ع المغازي. وبقت ليلة إمبارح في رفح يعني ليلة صعبة كتير كتير واحنا بدنا نروح ع المغازي خايفين، من الخوف يعني مش شاردين لمنطقة تانية، وإن شاء الله المنطقة اللي بدنا نروح عليها بالمغازي تكون آمنة. وين ما نروح فش أمان، لا المغازي ولا غزة ولا رفح ولا غيرها)).

وأضافت نهلة جروان ((نتمنى إن الحرب تنتهي بسرعة.. زهقنا واحنا ننزح من بلد لبلد، زهقنا، تعبنا، تعبنا ع الآخر والله تعبنا. كل الشعب تعب، بتمنى تقفوا معانا يعني يا عالم، أقفوا معانا، انظروا لنا بعين حنان، بعين عطف، زهقنا، دموعنا دايماً بتنزل، شهداء، قصف، دمار، موت، جوع، عطش، فش أكل)).

تائهون

وقال النازح مؤمن شبير وهو يستقل عربة يجرها حمار عليها بعض المتاع ((إحنا تايهين ومش عارفين وين نروح. بدعي كل العالم تضغط على إسرائيل لتخلص ها الحرب.. تعبنا، صرنا ماشيين ومش عارفين وين رايحين)).

وأضاف ((كنا في خان يونس قالوا لنا روحوا ع رفح ورفح أمان، كانت ليلة صعبة ع رفح وبدنا نرجع ع خان يونس، تعبنا من مكان لمكان. الله يفرجها علينا يارب)).

ومع دخول الحرب شهرها الخامس ينصب الاهتمام الآن على الوضع في رفح حيث يعيش الآن نحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون في ظروف شديدة السوء، وفر كثيرون منهم من مناطق أخرى دمرها القصف الإسرائيلي.

ويقول مسؤولو إغاثة وحكومات أجنبية إنه لا يوجد مكان يمكنهم الذهاب إليه، وقالت مصر إنها لن تسمح بنزوح جماعي للاجئين عبر حدودها.

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