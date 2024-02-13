الجيش الروسي يتقدم ويفصل شمال أفدييفكا عن جنوبها

أعلن الجيش الروسي، أمس، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 63 مسيّرة أوكرانية في منطقة دونيتسك، وفي كل من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، بالتزامن مع تمكن قواته من اختراق الدفاعات الأوكرانية في مدينة أفدييفكا، بعد 4 أشهر من القتال، حيث اقترب من الطريق الرئيسي الذي تتلقى عبره الحامية الأوكرانية الإمدادات.

وتمكن الجيش الروسي خلال الأيام القليلة الماضية من تحقيق تقدم مهم في المدينة الواقعة إلى الشمال من دونيتسك، من الشمال والشرق والجنوب. غير أن التقدم الأبرز خلال اليومين الماضيين كان تقدم القوات الروسية إلى البحيرة الزرقاء (أو بحيرة مقلع الحجارة) ومنها إلى وسط المدينة والسيطرة على خطوط السكك الحديدية والمنازل الصيفية بينهما، ثم انتقاله إلى أقصى غرب المدينة، حيث طريق الإمداد الرئيسي للقوات الأوكرانية في المربع التاسع، وهي المنطقة شبه الحصينة في المدينة، كما أنها مقر الحامية الأوكرانية الرئيسي فيها، حسب ما نقل موقع ((سكاي نيوز عربية)).

وبسيطرته على مصنع مواد البناء وطريق الإمداد الرئيسي، يفصل الجيش الروسي منطقة مصنع الفحم في شمال المدينة، حيث تتمركز قوات أوكرانية كبيرة، عن جنوبها، حيث مقر الحامية الأوكرانية الرئيسي، فيما يتواصل الضغط على القوات الأوكرانية من الجنوب والجنوب الغربي.

وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى أنه طلب من القوات الأوكرانية الانسحاب من المدينة خشية وقوعها في دائرة الحصار، خصوصاً وأن القوات الروسية تقدمت إلى الجنوب الغربي من أفدييفكا، نحو طريق رئيسي يمكن استغلاله كطريق آخر للإمداد للقوات الأوكرانية.

63 مسيرة

في الأثناء، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 63 مسيّرة أوكرانية في دونيتسك، وفي كل من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا.

وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي: أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 63 طائرة من دون طيار أوكرانية في مناطق كريمينيتس وألكساندروفكا وكليشيفكا ومزيفوي من دونيتسك، وليوبيموفكا ودودشاني في مقاطعة خيرسون، وباسان في مقاطعة زابوروجيا، بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ من طراز ((هيمارس)).

إلى ذلك، قال مسؤولون ووسائل إعلام أوكرانية إن روسيا هاجمت مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة أمس، ما ألحق أضراراً بمحطة للكهرباء وأدى لقطع إمدادات المياه عن بعض السكان.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق ((تيليجرام))أن المدينة التي يسكنها أقل من مليون نسمة بقليل تعرضت لهجوم بصاروخ وأربع مجموعات من الطائرات المسيرة اقتربت من الجنوب والشرق والشمال. وقالت إنها أسقطت 16 طائرة مسيرة من أصل 23.

وقالت شركة دي.تي.إي.كيه، أكبر مزود خاص للكهرباء في أوكرانيا، إن محطة تعرضت لأضرار جسيمة. وأضافت أنه لم تقع إصابات.

ولم تذكر الشركة موقع محطة الكهرباء، لكن شركة مرافق المياه في دنيبرو قالت على تيليجرام إنه ((بسبب انقطاع التيار الكهربائي))، جرى تعليق إمدادات المياه جزئياً. وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن محطة كهرباء في دنيبرو تعرضت لهجوم.

وقال سيرهي ليساك حاكم المنطقة صباح الثلاثاء، إن البنية التحتية للكهرباء تعرضت للقصف، لكن لم يذكر المزيد من التفاصيل. وأضاف أنه تم تدمير عشر طائرات مسيرة فوق المدينة.

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