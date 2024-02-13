ترامب يطالب المحكمة العليا برد الحصانة ووقف محاكمته

أبدت كامالا هاريس نائب رئيس الولايات المتحدة، الاستعداد لخدمة بلادها كنائب للرئيس وتولي القيادة في البيت الأبيض، في ظل تجدد الجدل حول تقدم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في السن وقدراته الذهنية، متابعة أن أي شخص يرى نشاطها سيخلص إلى أنها قادرة تماماً على تولي قيادة الولايات المتحدة.

وردت كامالا هاريس، صراحة على سؤال عمّا إذا كانت مخاوف الناخبين بشأن سن بايدن يجب أن تقنعهم بأنها مستعدة للخدمة، فقالت: ((أنا مستعدة للخدمة. ليس هناك شك في ذلك)). وأكدت: ((كل من يراني في العمل يعي تماماً قدرتي على القيادة)).

جاء ذلك خلال مقابلة مع صحيفة ((وول ستريت جورنال))، أمس، بعد يومين من تقرير المستشار الخاص بشأن تعامل بايدن مع الوثائق السرية، ما زاد المخاوف بشأن الصحة العقلية لبايدن البالغ من العمر 81 عاماً.

وقال التقرير إن بايدن أظهر ((قدرات متضائلة)) في المقابلات، ووصفه بأنه ((رجل مسن يعاني ضعف الذاكرة)). ومؤخراً، سيطرت القدرات العقلية والصحية لبايدين على الساحة، إذ ظهرت مخاوف لدى كثير من الأمريكيين بشأن توليه فترة رئاسية جديدة، في ظل تقارير طبية تفيد بضعف ذاكرته، وكونه غير مناسب للمنصب.

جدير بالذكر أن النتائج كثفت التدقيق على هاريس (59 عاماً)، أول امرأة تشغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة، اتسمت فترة ولايتها بانتقادات لمهاراتها السياسية. وأفادت الصحيفة بأن ما كان حديثاً خافتاً بشأن ما إذا كانت هاريس يمكن أن تصعد إلى الرئاسة، أصبح الآن يتسرب إلى العلن.

وقالت جنيفر بالمييري، التي عملت في إدارتي الرئيسين الأسبقين، باراك أوباما، وبيل كلينتون، و((حملة هيلاري كلينتون 2016)): ((سيكون هناك دائماً الكثير من التدقيق والضغط على كامالا في حملة 2024، وحانت هذه اللحظة هنا الآن. أعتقد أن تقرير المحقق الخاص قد سرع نوعاً ما من تلك اللحظة)).

يشار إلى أن هاريس، والبيت الأبيض، انتقدا، الجمعة، تقرير المستشار الخاص، بسبب أنه خلص إلى أن بايدن يعاني سقطات كبيرة في الذاكرة خلال المقابلات.

ترامب و((الحصانة))

في الغضون، طعن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام المحكمة العليا، في قرار أصدرته محكمة استئناف فيدرالية، قضت فيه بعدم تمتّع ترامب بحصانة تحميه من الملاحقة القضائية في جرائم متهم بارتكابها خلال ولايته.

وطالب ترامب من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة، البتّ في جواز محاكمته من عدمه عن مساعيه لتغيير نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام بايدن. يضاف القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا، إلى متاعب قانونية أخرى يواجهها ترامب البالغ 77 عاماً.

ويواجه ترامب أيضاً اتهامات بالتدخل في انتخابات 2020 بولاية جورجيا، كما يُتهم في فلوريدا بالاحتفاظ بوثائق بالغة السرية بشكل غير قانوني أخذها لدى مغادرته البيت الأبيض.

ومثُل ترامب أمام محكمة فيدرالية في فلوريدا، الاثنين، في جلسة مغلقة عقدت في إطار قضية احتفاظه بوثائق سرية، في حين يتباحث المحامون في هويات الأشخاص الذين سيتاح لهم الاطّلاع على الأدلة الحساسة.

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