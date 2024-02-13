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رئيس وزراء سيراليون: علاقاتنا وثيقة بالإمارات في مختلف المجالات

2/13/2024 7:21:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الدكتور ديفيد سنجه، رئيس وزراء جمهورية سيراليون، على عمق العلاقات الاستراتيجية الوثيقة مع دولة الإمارات في مختلف المجالات بما فيها التعليم والتكنولوجيا، حيث يضع كلا البلدين هذه المجالات ضمن أولوياتهما لتنمية المهارات الشابة التي بدورها تستكمل مسيرة تطوير الحكومات المستدامة.

وأعرب عن تطلعهم لمواصلة تعزيز التعاون مع دولة الإمارات خصوصاً في مجال التعليم، وكذلك تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالتعليم والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات العامة والتبادل المعرفي، مشيراً إلى تشارك البلدين الرؤى والطموحات المستقبلية الواعدة. وأكد على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي، أن القمة تشكل حلقة وصل فريدة لمناقشة مستقبل الحكومات وتبادل الأفكار.

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