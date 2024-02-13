منافسات قوية في اليوم الثاني لـ«تحدي فرق الإنقاذ»

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي فعاليات اليوم الثاني من تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024 في المدينة التدريبية بالروّية، والذي يُقام برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وتُنظمه الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي وبالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ (WRO).

وحضر منافسات اليوم الثاني، اللواء الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق الرزوقي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، والعميد مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد الخبير جمعة أحمد بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، والعميد مصبح الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ، والعميد صلاح جمعة ناصر بو عصيبة، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية.

وشهد اليوم الثاني منافسات قوية بين الفرق المشاركة التي خاضت 6 سيناريوهات تحاكي الحوادث المعقدة، وشارك فيها فريقا الإنقاذ 1 و2 بشرطة دبي، وفريق الإنقاذ التابع للدفاع المدني بجمهورية سنغافورة، وفريق الإنقاذ التابع للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية، وفريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وفريق هيئة الشارقة للدفاع المدني، وفريق القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

تنافس قوي

وقال العميد الخبير جمعة أحمد بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي، إن التحدي شهد مستوى عالياً من التنافس، ما يؤكد أهمية هذه المسابقات في رفع مستوى جهوزية فرق الإنقاذ، وتبادل الخبرات والمعارف، إذ استطاعت الفرق أن تحقق أرقاماً قياسية في إنجاز المهمة والسيناريو، سواء في الإنقاذ القياسي أو الإنقاذ المعقد. وأوضح أن قائمة احتساب النتائج تتضمن 3 محاور رئيسة، وهي احتساب نتائج قائد الحدث، ونتائج الفريق التقني، ونتائج منافسات الإنقاذ السريع لضحايا الصدمة، ويتم تقييم واختبار الفرق من قبل حكام متخصصين من المنظمة العالمية للإنقاذ (WRO)، وسيتم الإعلان عن الفرق الفائزة في اليوم الثالث/الأخير من التحدي.

معايير عالية

وبيّن العقيد خالد الحمادي مدير إدارة البحث والإنقاذ بشرطة دبي، أن المنافسة تتطلب مهارات عالية، كون التقييم واحتساب النقاط، يضعان الكثير من المعايير القياسية التي يجب تلبيتها لتحقيق النقاط كافة لإنجاز كل مهمة إنقاذ.

وتابع العقيد الحمادي: وفي المحور الثاني الخاص باحتساب نتائج الفريق التقني، يتضمن المحور معايير عدة ومنها التعامل مع الضحايا، والعمليات، وتتبع التقدم، وتحييد الأخطار، والتحذيرات وردود الفعل، والتنظيم، والأداء الفني، والحماية في أثناء العمليات، ويتضمن المحور الثالث المتعلق بنتائج منافسات الإنقاذ السريع لضحايا الصدمة، معايير تقييم منها الرعاية الأولية، وعلاج الإصابات، وتحديد الخسائر الحرجة، والفحص، والاتصال مع الضحايا.

تجارب وممارسات

بدوره، قال آيان ماريت ممثل المنظمة العالمية للإنقاذ: لهذه التجارب والممارسات دور كبير في اكتساب الفرق خبرات أكثر، إذ يتبادلون ويخوضون تجارب جديدة، وخاصة أن تنوع الفرق يبرز العديد من المهارات، ويسهم في رفع جودة الخبرات المشاركة.

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