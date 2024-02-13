سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في خليفة البلوشي وسليمان الشحي

قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في شهيدي الوطن، الوكيل أول خليفة البلوشي، والعريف سليمان الشحي اللذين استشهدا مع زملائهما إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

ولدى زيارة سموه مجلس عزاء الوكيل أول خليفة البلوشي في عجمان، دعا سموه الباري عز وجل أن يتغمد الشهيد البلوشي، وجميع شهداء الوطن برحمته وغفرانه، ويسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء. إلى ذلك، ولدى زيارة سموه لمجلس عزاء العريف سليمان الشحي في منطقة الدقداقة برأس الخيمة، دعا سموه الباري عز وجل أن يتغمد الشهيد الشحي، وجميع شهداء الوطن برحمته وغفرانه، ويسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء.

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