«الهلال الأحمر» تواصل توزيع المساعدات في غزة

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الأحد الماضي، توزيع المساعدات الغذائية والإغاثية على أهالي قطاع غزة، والتي استفاد منها 132 ألفاً و883 شخصاً، وذلك ضمن عملية ((الفارس الشهم 3)) الإنسانية، التي أطلقتها الإمارات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقامت فرق الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع 6700 قطعة ملابس منها 3220 سترة شتوية على سكان عدة مناطق في القطاع، فضلاً عن 1334 طرداً غذائياً، و592 طرداً صحياً للمرأة، و617 طرداً صحياً للأطفال، و578 خيمة، و250 كيس نوم، و58 حفاضة للأطفال، فيما قامت فرق الهلال الأحمر الإماراتي بتركيب 25 كشاف إنارة في مخيمات الإيواء.

وفي سياق جهودها الإغاثية الإنسانية، واصلت الهيئة تشغيل 28 مطبخاً خيرياً أنتجت 13 ألفاً و280 وجبة غذائية استفاد منها 53 ألفاً و120 فلسطينياً.

كما واصلت الهيئة تنفيذ مشروع الخبز المدعم في 7 مخابز أنتجت 2235 ربطة خبز استفاد منها 22 ألفاً و350 فرداً.

ودوّن معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في حسابه على منصة ((إكس)): ((الفزعة الإنسانية الإماراتية مع أهل غزة ترفع الرأس وتعبر عن الالتزام بالقضية الفلسطينية، والمبادرات الداعمة للغزيين تحظى برعاية شخصية من صاحب السمو رئيس الدولة لتقديم مبادرات نوعية تخفف من معاناتهم في ظل الظروف القاسية وغير الإنسانية.. دعم الشعب الفلسطيني راسخ ويُحكم القلب والضمير والعقل)).

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