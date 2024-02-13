سعود القاسمي: شهداء الإمارات الأبرار أوسمة عز وفخر

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له شهيد الوطن سليمان سعيد محمد الشحي، الذي ارتقى إلى العلا شهيداً، وزملاؤه أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.
وأكد سموه، خلال تأديته واجب العزاء في منطقة الدقداقة برأس الخيمة، أن شهداء الإمارات الأبرار أوسمة عز وفخر على صدور أبناء الوطن، وتضحياتهم ستبقى علامة خالدة في ذاكرة الوطن، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد شهيد الوطن سليمان الشحي، وشهداء الإمارات الأبرار، بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يلهم أهاليهم وذويهم الصبر والسلوان.
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