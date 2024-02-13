سعود القاسمي: شهداء الإمارات الأبرار أوسمة عز وفخر

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له شهيد الوطن سليمان سعيد محمد الشحي، الذي ارتقى إلى العلا شهيداً، وزملاؤه أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وأكد سموه، خلال تأديته واجب العزاء في منطقة الدقداقة برأس الخيمة، أن شهداء الإمارات الأبرار أوسمة عز وفخر على صدور أبناء الوطن، وتضحياتهم ستبقى علامة خالدة في ذاكرة الوطن، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد شهيد الوطن سليمان الشحي، وشهداء الإمارات الأبرار، بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يلهم أهاليهم وذويهم الصبر والسلوان.

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