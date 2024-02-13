«هيئة إدارة الطوارئ والأزمات» تنظم ملتقى لتعزيز التعاون بين القطاعات المعنية

تنظم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، غداً ((الخميس))، ملتقى ((مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات)) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بهدف تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف الجهات والقطاعات المعنية في الدولة. ويعدّ الملتقى منصة وطنية موحدة لتعزيز التواصل والتفاعل بين الخبراء والمختصين من مختلف القطاعات في المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وقال فهد بطي المهيري مدير إدارة السلامة والوقاية في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لـ((البيان)) إن الهيئة تقوم بتنظيم هذا الملتقى ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الترابط والتناغم بين الجهات الوطنية والدولية المختلفة بهدف رفع الجهوزية الوطنية وتصميم نهج شامل ومتكامل لإدارة الطوارئ والأزمات بصورة فعّالة.

وأشار المهيري إلى أن الملتقى يوفر منصة مثالية لتوحيد الجهود الوطنية في منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز قدراتنا وضمان استعدادنا الكامل وجهوزيتنا لمواجهة أي تحديات أو أخطار محتملة في المستقبل، كما يستهدف الملتقى استشراف الأخطار الناشئة والعابرة للحدود من منظور وطني شامل، وذلك باستخدام وتوظيف أحدث التقنيات وأفضل الممارسات والتجارب في مجال إدارة الطوارئ والأزمات، وتحديد مرتكزات ومحطات المرحلة المقبلة، وتعزيز الاستجابة الوطنية ورفع جهوزية القطاعات المختلفة في الدولة، إلى جانب إبراز القدرات الوطنية والكوادر المتخصصة في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وتابع فهد المهيري إن المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تتعاون بشكل وثيق مع الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة في القطاعين الحكومي والخاص، وتقوم الهيئة بوضع الاستراتيجيات والخطط الشاملة والاستباقية لضمان تمتع مختلف أطراف المنظومة بأعلى درجات الجهوزية وتفعيل دور كل جهة في منظومة وطنية متكاملة وشاملة لإدارة الطوارئ والأزمات وفقاً لأعلى المعايير والممارسات العالمية.

وأشار إلى أن الهيئة تحرص دوماً على إشراك مختلف فئات وأفراد المجتمع عبر تعزيز الوعي بأهمية التخطيط المسبق والاستعداد الجيد، واتباع سبل ومناهج مبتكرة لرفع مستويات الجهوزية وضمان توفير أعلى وأفضل مستويات السلامة والأمن لمختلف قطاعات وأفراد المجتمع. وأوضح أن هذه الفعاليات تسهم أيضاً في توفير منصات ملائمة للتعرف إلى أحدث التقنيات وأفضل الممارسات والتجارب في مجال إدارة الطوارئ والأزمات، وتبادل الخبرات والمعرفة، والتواصل مع الخبراء والمختصين من أجل تطوير قدرات منظومتنا الوطنية المتكاملة ورفع مستوى جهوزيتنا لمواجهة أي نوع من الطوارئ والأزمات.

وعن دور الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإشراف على المنظومة الوطنية أوضح المهيري أن الهيئة تقوم بدور محوري في الإشراف والمتابعة لتحقيق سياسة الدولة في ما يخص الإجراءات اللازمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، إذ تقوم بالإشراف على تطوير قدرات الاستجابة عبر اقتراح وتنسيق البرامج بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني، وتحديثها بشكل دوري، إضافة إلى المشاركة في إعداد سجل الأخطار على المستويين الوطني والمحلي، وتحديثه بشكل دوري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

ولفت إلى أنه انطلاقاً من هذا الدور، تتولى الهيئة الإشراف على الجهات الوطنية والمحلية في حالات الطوارئ لضمان اتباع المعايير والخطط للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ والأزمات، ومن أجل ضمان فاعلية هذه الخطط، تقوم الهيئة بتمارين عملية مع مختلف الشركاء بشكل دوري.

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