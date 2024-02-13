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رئيس الدولة يعزي في الشهيد خليفة البلوشي

2/13/2024 7:21:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله))، أمس، واجب العزاء في الشهيد الوكيل أول خليفة البلوشي من منتسبي القوات المسلحة، الذي استشهد إثر تعرضه مع عدد من رفاقه لعمل إرهابي في جمهورية الصومال، خلال أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيل أفرادها.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في عجمان، عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي شهيد الواجب، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده وشهداء الوطن بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

كما أدى واجب العزاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي.

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