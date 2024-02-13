تعزيز التعاون بين اقتصادية الشارقة ووزارة الاستثمار

استقبل حمد المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من وزارة الاستثمار برئاسة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، يرافقه مروان النقي مدير إدارة الاستثمار الخارجي.

وبحث الطرفان تعزيز التعاون والجهود الوطنية المبذولة وتكاملها على المستويين الاتحادي والمحلي في تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين في شتى المجالات، وترسيخ منظومة عمل محفزة على تأسيس وتطوير المشروعات والانتقال بها للمستويات العالمية. واطلع الوفد على آليات استخراج الترخيص إذ قطعت الدائرة شوطاً كبيراً في مجال تطوير معايير كفاءة خدماتها، والوصول بها إلى أرقى المستويات، بهدف تحقيق رسالتها ورؤيتها.

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