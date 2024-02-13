1.5 مليار درهم أرباح «العربية للطيران» في 2023 بزيادة 27 %

سجلت ((العربية للطيران)) أرباحاً صافية قياسية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر2023 قدرها 1.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 27% مقارنة بـ 1.2 مليار درهم للعام 2022. ووصل حجم إيرادات الشركة للعام 2023 إلى 6 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 14% مقارنة بالإيرادات المسجلة في العام 2022 والبالغة 5.2 مليارات درهم. وأوصى مجلس إدارة ((العربية للطيران)) بتوزيع 20% من رأس مال الشركة كأرباح للمساهمين، أي بمقدار 20 فلساً لكل سهم. وتم تقديم هذا المقترح عقب اجتماع مجلس إدارة ((العربية للطيران))، حيث سيتم طرح هذه التوصية للتصديق عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة ((العربية للطيران)): ((كان عام 2023 مميزاً للعربية للطيران حيث حققت نتائج مالية وتشغيلية استثنائية، ونجحت أيضاً في المحافظة على استمرار زخم نمو أعمالها القوي والذي كانت قد شهدته في العام السابق. وتعتبر الإنجازات الهامة التي حققناها من حيث تطوير الأعمال ونمو الإيرادات والأرباح خير دليل على نموذج الأعمال القوي الذي تتبعه الشركة، فضلاً عن تميز فريقها الإداري ومدى فعالية استراتيجية النمو المتبعة)).

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