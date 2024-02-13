«اقتصادية رأس الخيمة» تؤجل الدورة الثامنة لمعرض لمسات وطنية إلى 23 الجاري

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تأجيل إطلاق معرض ((لمسات وطنية)) بنسخته الثامنة، وافتتاحه في الفترة من 23 فبراير الجاري وحتى 8 مارس على كورنيش القواسم، نتيجة لتقلبات الطقس التي تشهدها الدولة، وتوفير عوامل الأمان والسلامة لزوار المعرض والأجنحة المشاركة.

وأكدت عائشة عبيد العيان مديرة إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن الدائرة قررت تأجيل المعرض ليقام في الفترة من 23 فبراير وحتى 8 مارس، ليكون بديلاً للفترة المقررة سابقاً من 16 فبراير وحتى 3 مارس المقبل، بهدف ضمان سلامة مرتادي وزوار المعرض وتوفير الأجواء المناسبة لاستمتاع العائلات بالتسوق أو بفقرات الفرق الشعبية والمسابقات المقررة إقامتها.

وأشارت إلى أن تنظيم المعرض يأتي ضمن جهود اقتصادية رأس الخيمة في تعظيم الاستفادة من المعارض إحدى أفضل منصات الترويج التي تدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف المعرض إلى دعم المشروعات ضمن فئتين، تشمل رخص الغد المنزلية والرخص التجارية الصادرة عن الدائرة، وإبراز الصناعات الإبداعية واليدوية ضمن مظلة واحدة. واجتذب المعرض مشاركة 60 رخصة تجارية.

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