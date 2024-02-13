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3 ميداليات لمركز دبي التجاري في أولمبياد إيكا للطهي بألمانيا

2/13/2024 7:20:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن فوزه بجدارة بعد الأداء الاستثنائي في النسخة 2024 من أولمبياد إيكا لفنون الطهي، إحدى أشهر المنافسات العالمية في فنون الطهي، والتي استضافتها مدينة شتوتغارت الألمانية الأسبوع الماضي.

ومثلت الطاهية دويانتي سينتانينجروم، طاهية المعجنات في ((الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي))، إلى جانب فريق من أفضل الطهاة في الإمارات، وحصدت الميدالية الذهبية عن فئة فن المعجنات وميداليتين فضيتين عن فئتي ((أفضل طاهي معجنات)) و((فن المعجنات)).

وشارك الطاهي شايجو فارغيس، نائب رئيس الطهاة التنفيذي في ((الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي))، مع دويانتي في هذه الرحلة المميزة بعد أن تم اختيارهما للمشاركة في الأولمبياد.

وقال سيثو مينون، النائب الأول لرئيس عمليات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي: ((فخورون للغاية بإنجازات دويانتي سينتانينجروم وشايجو فارغيس في أولمبياد إيكا لفنون الطهي. إن موهبتهما وتفانيهما والتزامهما بالتميز في الطهي تجسد قيمنا الأساسية التي نعتز بها في مركز دبي التجاري العالمي. كانت لدينا ثقة تامة أنهما سيصلان إلى العالمية)).

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