7 مشاريع عقارية جديدة بأبوظبي تغطي 1.5 مليون متر مربع وتوفر 750 وحدة سكنية

شهد القطاع العقاري في أبوظبي دخول 7 مشاريع جديدة إلى مرحلة الإنشاءات تغطي وفق لائحة المشاريع المسجلة بالإمارة من قبل المطورين العقاريين أكثر من 1.5 مليون متر مربع للتطوير العقاري وتوفر 750 وحدة سكنية.

وأوضحت البيانات بأن المشاريع الجديدة رفعت إجمالي المشاريع المسجلة والقائمة تحت الإنشاء إلى حوالي 43 مشروعاً توفر إجمالاً قرابة 12000 وحدة سكنية جديدة.

ووفق قائمة المشاريع تصدر تطوير جزيرة الجبيل عبر مشروعين أولهما ((بدع الجبيل 1)) على مساحة 1.2مليون متر مربع من المساحات المخصصة للتطوير إلى جانب مشروع ((بدع الجبيل 2)) الذي يغطي أكثر من 335 ألف متر مربع.

وشهدت جزيرة ((ياس)) تسجيل مشروع ((سما ياس)) الذي تطوره الدار العقارية لتوفير 235 وحدة سكنية جديدة ليتجاوز عدد الوحدات السكنية الجديدة المسجلة تحت الإنشاء بها 3600 وحدة.

كما تم تسجيل مشروع ((منارة ليفنج2)) الذي تطوره الدار أيضا لتوفير 232وحدة ليرفع عدد الوحدات تحت الإنشاء في جزيرة السعديات إلى أكثر من 2900 وحدة سكنية عبر 14 مشروعاً.

وجرى تسجيل مشروعين في مدينة خليفة لتوفير إجمالي 231 وحدة سكنية جديدة عبر مشروع ((بلازا 2)) الذي تطوره شركة ريبورتاج العقارية والذي يوفر 120 وحدة ،ومشروع ((فيل 11)) الذي تطوره شركة بورتفيل ويوفر 111وحدة. بدورها ضمت جزيرة الريم مشروع ((ريم ايت)) والذي تطوره ساس العقارية حيث يوفر 54 وحدة سكنية جديدة.

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