دبي تحتضن منتدى عالمياً 20 الجاري لبحث تنامي المخاطر السيبرانية في المنطقة

أعلنت كومفولت، الشركة المتخصصة في توفير حلول المرونة السيبرانية وحماية البيانات للشركات، أمس، تنظيم منتدى ((شيفت)) (SHIFT) في دبي، الفعالية العالمية المتخصصة في المرونة السيبرانية، والذي سيقام يوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري في فندق العنوان سكاي فيو في داون تاون دبي.

نظراً للتوجه المتسارع الذي يشهده العالم نحو التحول الرقمي، يسلط منتدى ((شيفت دبي)) الضوء على مستقبل المرونة السيبرانية واستكشاف حلول الجيل التالي لحماية البيانات والأمن السيبراني، وذلك بمشاركة مجموعة واسعة من قادة القطاع وخبراء الأمن السيبراني والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، بما فيهم شركة مايكروسوفت وشركة ((هيوليت باكارد إنتربرايز)) HPE وشركة ((بيور ستورج)) Pure Storage ولينوفو وغيرها، لمناقشة التحديات والفرص التي يشهدها العالم الرقمي اليوم.

وقال فادي ريشماني، نائب الرئيس لشركة كومفولت في منطقة جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: ((أصبحت حماية البيانات في يومنا المعاصر تشكل تحدياً كبيراً للشركات والأفراد، كما أن استعادتها في حال حدوث اختراق سيبراني ليس بالأمر الهين وقد يحدث فوضى كبيرة للشركات؛ لذا نهدف من خلال استضافة منتدى شيفت دبي إلى مناقشة أهم التوجهات في حماية البيانات وكيفية تلبية متطلبات واحتياجات العملاء دائمة التغير من خلال توفير الحلول التي تعزز من مرونتهم على المستوى السيبراني)).

ويكشف تقرير حالة السوق الصادر عن شركة Help AG العام الماضي، عن وجود ارتفاع ملحوظ بنسبة 183% في الهجمات السيبرانية في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط. كما شهدت جميع القطاعات في الدولة، بما فيها المؤسسات الحكومية والنفط والرعاية الصحية والاتصالات هجمات سيبرانية متكررة.

وبدوره، قال يحيى كساب، المدير الأول ومدير عام شركة كومفولت في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي: ((في ظل ما يشهده العالم من تحول يتميز بتقارب البيانات والتطبيقات والأجهزة التي تتقاطع مع البنى التحتية الهجينة، لاحظنا وجود تغيير جذري مع اقتراب العالم من نقطة تحول رئيسية. ومع تطور تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح هناك تنام وتطور في عدد وطبيعة التهديدات والمخاطر السيبرانية، مثل انتشار برامج الفدية)).

وتشمل أجندة منتدى ((شيفت دبي)) عدداً من الجلسات النقاشية التي يشارك فيها مجموعة من كبار الخبراء في القطاع على مستوى المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز