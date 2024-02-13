برج خليفة يحتفل بإطلاق الهوية المميزة لمطار زايد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أضاء برج خليفة سماء دبي بعرض مبهر احتفالاً بإطلاق الهوية الجديدة لمطار زايد الدولي. وتُعد هذه المناسبة المهمة تخليداً لذكرى الوالد المؤسس لدولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإشادة بقيادته الحكيمة وإرثه الدائم.
ووضع التزام الشيخ زايد الثابت بالتقدم الأسس التي حوّلت دولة الإمارات إلى نموذج يُحتذى به. ويعدّ المطار الجديد الذي يزدهي باسمه علامة بارزة في تحقيق رؤيته. ويُرحب مطار زايد الدولي بالمسافرين للانطلاق في رحلة، بتصور مختلف، ويَعد بتجارب استثنائية وترابط سلس مع العالم، مع الحفاظ على قيم وتطلعات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN13022024000110011019ID1107848668
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.