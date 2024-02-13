برج خليفة يحتفل بإطلاق الهوية المميزة لمطار زايد

أضاء برج خليفة سماء دبي بعرض مبهر احتفالاً بإطلاق الهوية الجديدة لمطار زايد الدولي. وتُعد هذه المناسبة المهمة تخليداً لذكرى الوالد المؤسس لدولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإشادة بقيادته الحكيمة وإرثه الدائم.

ووضع التزام الشيخ زايد الثابت بالتقدم الأسس التي حوّلت دولة الإمارات إلى نموذج يُحتذى به. ويعدّ المطار الجديد الذي يزدهي باسمه علامة بارزة في تحقيق رؤيته. ويُرحب مطار زايد الدولي بالمسافرين للانطلاق في رحلة، بتصور مختلف، ويَعد بتجارب استثنائية وترابط سلس مع العالم، مع الحفاظ على قيم وتطلعات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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