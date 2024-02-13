«بايبيت» ومركز دبي للسلع يستشرفان مستقبل العملات الرقمية والويب 3.0

أعلنت منصة ((بايبيت Bybit))؛ إحدى أكبر ثلاث منصات لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث الحجم مع أكثر من 20 مليون مستخدم، عن مجموعة من الفعاليات المرتقبة لاستشراف المستقبل الواعد لقطاع العملات الرقمية والويب 3.0 بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة. وتجمع الجانبان شراكة وثيقة منذ العام الماضي بعد توقيع مذكرة تفاهم طموحة بينهما، إذ تواصل هذه الشراكة لعب دور فاعل في استشراف مستقبل العملات الرقمية وتقنيات الويب 3.0.

وتستعد منصة ((بايبيت)) ومركز دبي للسلع المتعددة لاستضافة فعالية خاصة في شهر أبريل، خلال مؤتمر ((توكن 2049)) المزمع إقامته بدبي، لترسيخ مكانة الإمارة كمركز للأصول الرقمية. وسيلعب مركز دبي للسلع المتعددة أيضاً دوراً رئيساً في سلسلة ((بايبيت)) التي تحمل اسم Let Web3 Happen in Dubai يوم 19 فبراير، للحديث في الامتثال القانوني، والمؤسسات اللامركزية المستقلة، وأصول العالم الحقيقي. وتهدف الشراكة بين الجانبين للارتقاء بمكانة دبي الرائدة عالمياً في ابتكارات البلوك تشين والويب 3.0، وتقديم الدعم والموارد لرواد القطاع.

وقال بن تشو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة ((بايبيت)): ((أرسى تعاوننا الطموح مع مركز دبي للسلع المتعددة دعائم متينة تدعم إبداعات مبتكري المستقبل في عالم العملات الرقمية. فقد شهدنا الأثر الملموس لدعم منظومة الابتكار التي تتيح للمواهب اللامعة في هذه المجالات الخروج بأبهى الإبداعات. لذلك تلتزم ((بايبيت)) بمواصلة توفير كافة سبل الدعم اللازمة لتمكين الجيل المقبل من مشاريع العملات الرقمية)). وفي 2023، تم وضع معيار جديد لتعليم البلوك تشين مع إطلاق دورة تعليمية عبر تعاون بين ((بايبيت)) ومركز دبي للسلع المتعددة، لتقديم إرشادات قيّمة لريادة الأعمال. ونتخذ هذا العام خطوة إضافية طموحة في هذا المجال مع تقديم أكاديمية ((بايبيت)) للويب 3.0.

و((بايبيت)) شريك استراتيجي لمركز دبي للسلع المتعددة، في إدارة عدد كبير من المشاريع العام الماضي. ومن أبرز ثمار الشراكة إقامة هاكاثون ((إطلاق إمكانات الويب 3.0: تحدي ابتكار العملات الرقمية)) في نوفمبر.

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