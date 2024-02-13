غرف دبي تتعاون مع شركات عائلية لاستضافة ندوات تثقيفية في «سلسلة الحوكمة»

أعلن مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، عن تعاونه مع عدد من أبرز الشركات العائلية في دبي، وذلك لاستضافة ندوات تثقيفية ضمن فعاليات ((سلسلة الحوكمة))، وذلك لتعزيز استدامة واستمرارية وتنافسية الشركات العائلية، وتقوية روابط التواصل والتفاعل بين الشركات.

وبموجب هذا التعاون، ستقوم الشركات العائلية باستضافة ندوات سلسلة الحوكمة، ومناقشة مواضيعها المتنوعة وسط مشاركة من خبراء بارزين في كل مجالات الحوكمة وأهم القضايا المرتبطة بالشركات العائلية كالتعاقب القيادي.

وستركز الندوات على آليات بناء وتطبيق الأطر الاستراتيجية الأمثل لحوكمة الشركات العائلية. وسيتم خلال الندوات تحليل أهمية الحوكمة، واستعراض سبل تطبيقها بشكل عملي في كل أنشطة وعمليات الشركات العائلية، بما يساهم في تعزيز الوعي في أوساط مجتمع الشركات العائلية حول أهمية اعتماد نظام حوكمة متكامل ومتطور.

كما تتضمن الندوات نقاشات تفاعلية للتعريف بخدمات مركز دبي للشركات العائلية، وأوجه الدعم التي يقدمها لهذه الشركات بهدف تطوير قدراتها الإدارية والمؤسسية، بما يعزز جاهزيتها للمستقبل وضمان تطوير عملياتها واستدامة أنشطتها.

وتشكل هذه الخطوة إضافة نوعية لـ ((سلسلة الحوكمة)) التي أطلقها مركز دبي للشركات العائلية خلال العام الماضي، حيث تشمل مجموعة من الندوات التثقيفية حول القضايا التي تهم الشركات العائلية بما فيها القوانين والحوكمة التي تشكل أساس التخطيط الجيد لتعاقب القيادات ونجاح الشركات العائلية.

وكان مركز دبي للشركات العائلية قد أطلق العديد من المبادرات المهمة لتعزيز منظومة الشركات العائلية في دبي، بما يشمل إصدار مجموعة شاملة من الأدلة الإرشادية بشأن تطبيق معايير الحوكمة، وإطلاق برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية الذي يهدف إلى تمكين قادة المستقبل، بالإضافة أيضاً إلى إطلاق برنامج مخصص لتطوير مهارات الجيل القادم من مديري الشركات العائلية.

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