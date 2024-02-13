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401.2 مليون درهم أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين»

2/13/2024 7:20:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت واحدة من أعلى نسب الأرباح في تاريخ الشركة، والتي بلغت 401.2 مليون درهم، بزيادة 12.18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة: ((شكل عام 2023 منعطفاً مهماً لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين حققنا خلاله توسعاً استراتيجياً مهماً وجسدنا فيه التزامنا الثابت بالاستدامة عبر مشاركتنا في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28).

إن استحواذنا الناجح على شركة ((أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني))، المتوقع الانتهاء منه قريباً، سيعزز من حضورنا الإقليمي، ويضعنا في طليعة شركات التأمين متعددة الخدمات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي)). وخلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بلغ إجمالي إيرادات التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين 4.64 مليارات درهم، بالمقارنة مع 4.66 مليارات درهم في الفترة ذاتها من عام 2022. وسجل صافي نتائج خدمة التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال فترة الإثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مبلغ 366.6 مليون درهم. وارتفع صافي إيرادات الاستثمار لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين 43.3%، مسجلاً 206.7 ملايين درهم، بالمقارنة مع 144.2 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2022.

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