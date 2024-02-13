13.3 ملياراً أرباح «ألفا ظبي» في 2023 بارتفاع %25

أظهرت نتائج شركة ألفا ظبي القابضة المالية لسنة 2023 نمواً كبيراً في صافي أرباح الشركة وصل إلى 13.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 25 % على أساس سنوي. وتجسد هذه الأرقام القوية للمجموعة تنفيذها الدقيق لخططها الاستراتيجية عبر القطاعات الرئيسية والتزامها الثابت بتحقيق قيمة إضافية للمساهمين.

وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: ((أداء رائع ونتائج مبهرة توجت بها شركة ألفا ظبي القابضة عام 2023، في تجسيد واضح لوضع المجموعة القوي وإمكاناتنا الهائلة في قطاعات أعمالنا المتنامية والتي تتميز بالمرونة والتنوع في محفظتنا الاستثمارية. ويأتي هذا الإنجاز المتمثل بتحقيق صافي أرباح بقيمة 13.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 25 % على أساس سنوي، ليسلط الضوء على وتيرة النمو المتسارعة للمجموعة وزخم أعمالها، وبالتالي امتلاكنا لقاعدة قوية لتعزيز أنشطتنا الاستثمارية الأساسية وإبرام شراكات استراتيجية والمضي قدماً في عمليات استحواذ ذات عائدات مرتفعة في عام 2024. وتجسد مشاريعنا المشتركة مع ((أدنوك للحفر)) و((مبادلة)) أهدافنا الطموحة، إذ سنعمل على استثمار ما يصل إلى 2.1 مليار درهم في خدمات حقول النفط و1.7 مليار درهم في فرص الائتمان العالمية)).

وشهد إجمالي إيرادات ألفا ظبي قفزة كبيرة بعد تسجيلها 45.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 14 % على أساس سنوي بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

حافظت الميزانية العمومية للمجموعة على وضعها المالي القوي بإجمالي أصول بلغ 140.4 مليار درهم، ووضع نقدي ممتاز قدره 20.2 مليار درهم.

وحققت جميع قطاعات أعمال المجموعة خلال عام 2023، أداءً ممتازاً تجلى في الارتفاع الملحوظ في إيراداتها. وتميز العام الماضي بالتأثيرات الإيجابية لعمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية التي بدأ بتنفيذها منذ العام 2022، وكان من أبرزها الاستحواذ على حصة في شركة ((الدار العقارية)) اعتباراً من الربع الثاني من عام 2022، لتصبح من أكبر المساهمين فيها.

وواصلت ألفا ظبي تنفيذ استراتيجيتها في تعزيز استثماراتها، حيث دخلت في مشروع مشترك مع ((شركة مبادلة للاستثمار)) لاقتناص فرص استثمارية عالمية عالية المردود في مجال الائتمان، إذ لدى الطرفين خطط طموحة لاستثمار نحو 9 مليارات درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة، والاستفادة من شراكة ((مبادلة)) الاستراتيجية مع ((أبولو))، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول البديلة في العالم، بهدف الوصول إلى فرص استثمارية ائتمانية خاصة عالية الجودة.

وفي خطوة لا تقل أهمية، عقدت ألفا ظبي شراكة استثمارية استراتيجية مع شركة ((أدنوك للحفر))، لتطوير منصة تكنولوجية لخدمات وحلول حقول النفط والطاقة مع التزام يصل إلى 5.5 مليارات درهم، وفي هذا الإطار ستسهم ألفا ظبي بحصتها البالغة 25 % في شركة ((Gordon Technologies)) إلى شركة أنرسول مقابل 320 مليون درهم.

وأسهم غنى محفظة ألفا ظبي وتنوع قطاعات أعمالها على نحو مُلفت في نمو إيراداتها، حيث شهد أداء مختلف القطاعات نمواً ملحوظاً نجم عنه ارتفاع مهم في الأرباح، وشكلت عائدات المجموعة في القطاعات العقارية والصناعية والبناء ما نسبته 37 % و23 % و19 % من إجمالي الإيرادات على التوالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز