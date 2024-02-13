سوق دبي يرتفع للجلسة الثالثة بمكاسب 1.6 مليار درهم

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي أمس، وصعد مؤشر السوق بـ0.20% أو ما يعادل 8.35 نقاط، مسجلاً مستوى 4219.31 نقطة، ليربح السوق أكثر من 1.6 مليار درهم بدعم نتائج الشركات القوية لسنة 2023. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 717.7 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 719.3 مليار درهم في نهاية جلسة أمس.

وقفز سهم ((الصناعات الوطنية القابضة بالحد الأقصى عند 3.89 دراهم، في حين استحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على سيولة قاربت 85.3 مليون درهم، تعادل 24.6% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 346.6 مليون درهم، ليغلق السهم عند 7.86 دراهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم الاستشارات المالية الدولية 10%، واكتتاب القابضة 8.8%، وديار للتطوير 2.96%، وأمانات القابضة 2.7%، والمشرق 2.26%، وإعمار للتطوير 0.84%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 35.8 مليون درهم في جلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 113.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 77.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 0.29% إلى مستوى 9351.22 نقطة، ليربح السوق نحو 7 مليارات درهم أمس.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من مجمل التداولات بأكثر من 203.5 ملايين درهم، وتلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 105 ملايين درهم، ثم ((أبوظبي التجاري)) بسيولة 75 مليون درهم مرتفعاً 1.07% ليغلق عند 8.54 دراهم. وتعزز أداء سوق أبوظبي في جلسة أمس، بارتفاع أسهم ((إي إس جي)) 14.95%، و((أريد)) 7.4%، و((انفستكورب كابيتال)) 3.3%، و((حياة للتأمين)) 2.97%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب جاوزت 8.6 مليارات درهم، واجتذبت سيولة بنحو 1.36 مليار درهم.وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.575 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 3.583 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.864 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و719.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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