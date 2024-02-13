دياز يقود ريال مدريد للفوز على لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا

سجل إبراهيم دياز هدفا رائعا إثر مجهود فردي ليساعد ريال مدريد الإسباني في الفوز 1-صفر على مضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل دياز (24 عاما)، الذي شارك في المباراة بديلا للمصاب جود بلينغهام، هدف ريال مدريد عكس سير المباراة من انطلاقة رائعة إذ تجاوز ثلاثة مدافعين ثم سدد الكرة في الجزء العلوي من الشباك في الدقيقة 48.

وبعدها، تألق أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد في التصدي لعدد من الكرات الخطيرة ليحافظ على تقدم الفريق.

وكثف لايبزيغ، الذي شهدت الدقيقة الثالثة من المباراة إلغاء هدف له بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد، محاولاته بحثا عن التعادل واندفع هجوميا ليتيح ذلك الفرصة أمام ريال مدريد الذي كاد أن يسجل الهدف الثاني لكن القائم تصدى لكرة من فينيسيوس.

وافتقد ريال مدريد اليوم جهود عدد من لاعبيه بسبب الإصابات، من بينهم المتألق بلينغهام والحارس تيبو كورتوا.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في إسبانيا في السادس من مارس المقبل.





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