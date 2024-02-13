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نتانياهو يرفض مقترحاً داخلياً لإطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار

2/13/2024 7:20:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وضع جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، بجانب جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي، إطار عمل جديد لاتفاق هدنة لإطلاق سراح الرهائن، ورفضه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وفقا لما ذكرته هيئة البث العام (كان).

ولم يتم ذكر تفاصيل الإطار، لكن الهيئة قالت إن الاقتراح تم وضعه من قبل رئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار والميجور جنرال نيتسان ألون، الذي يقود جهود الاستخبارات للعثور على المختطفين، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وجرت مناقشة الاقتراح مع نتانياهو عدة مرات، وفقا للتقرير، وتم طرحه مؤخرا خلال اجتماع تحضيري لمحادثات القاهرة مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأضافت الصحيفة أن نتانياهو أصدر كذلك تعليماته للثلاثي بالتوجه إلى القاهرة "للاستماع فقط" إلى المحادثات، دون تقديم أفكار جديدة أو تقديم رد رسمي على مطالب حركة حماس.


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