«تأكل» بطانة المعدة .. كيف تؤثر مشروبات الطاقة على جسمك ساعة بساعة؟

عانى شاب هندي من آلام مبرحة في معدته وحالة مستمرة من القيء فتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى ليكتشف الأطباء مداومته على شرب 4 علب من مشروبات الطاقة يومياً منذ كان في الحادية عشرة من عمره.

بدأ الشاب بشرب مشروبات الطاقة عندما كان في الحادية عشرة من عمره بإلحاح من زملائه في المدرسة تحت ضغط الاختبارات وبغرض الحصول على المزيد من النشاط، حيث كان يتناول ما يقرب من أربع علب في اليوم وفقا لموقع

news9live.

ونتيجة لذلك، بدأ وزنه في الانخفاض واضطر إلى دخول المستشفى بسبب التهاب في المعدة، وأرجع الأطباء سبب الهزال وتآكل بطانة المعدة عند الطالب إلى الاستهلاك الزائد لمشروبات الطاقة إلى جانب العادات الغذائية السيئة.

وبسبب الكافيين الزائد، لم يتمكن المراهق من النوم بشكل مريح، ولأنه بات عرضة للألم الذي يعاوده كل 20 دقيقة فتم إدخاله إلى المستشفى لمدة أسبوع، وبعد ذلك إعطاؤه نظامًا غذائيًا عالي السعرات الحرارية لزيادة الوزن.

ما هي الآثار الجانبية لمشروبات الطاقة؟

وفقا للأطباء، يمكن أن يكون لمشروبات الطاقة العديد من الآثار الجانبية على الصحة. وتشمل هذه:

ضعف الأداء التعليمي لدى الأطفال

قلة النوم

خطر الاكتئاب

قلق

العادات الغذائية غير الصحية

ألم المعدة

الصداع

كيف تؤثر مشروبات الطاقة على جسمك ساعة بساعة؟

من الساعة الأولى لشرب مشروبات الطاقة وحتى 12 يومًا، إليك كيفية تأثير مشروبات الطاقة التي تحتوي على الكافيين على الصحة:

أول 10 دقائق - يدخل الكافيين إلى الدم، ويزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب

أول 45 دقيقة - زيادة اليقظة والتركيز

ساعة واحدة - نشاط كهربائي غير طبيعي في القلب، انخفاض مفاجئ في نسبة السكر في الدم، مستويات الكافيين

5-6 ساعات - انخفاض نسبة الكافيين في الدم

12 ساعة - خروج الكافيين من الدم

24 ساعة - تظهر أعراض الانسحاب إذا لم تشربه

7-12 يومًا - يصبح الجسم معتاداً على جرعة الكافيين اليومية





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