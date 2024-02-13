زيلينسكي يعول على «النواب الأمريكي» في إقرار المساعدات الجديدة لأوكرانيا

بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مساعدات جديدة لأوكرانيا، يأمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يقرها مجلس النواب.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو يوم أمس الثلاثاء: "الخطوة التالية هي التصويت في مجلس النواب". ووجه حديثه للنواب الأمريكيين قائلا إنه يعول على نفس "القرار القوي أخلاقيا" هناك، معتبرا أنه "سيعود بالنفع على أمننا المشترك".

وصرح زيلينسكي في كييف بأن "الصراع الحالي لا يتعلق فقط بأوكرانيا، بل بجميع الدول التي يمكن أن تهدد روسيا استقلالها".

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يرغب أبدا في قصر نفسه على أوكرانيا وحدها، مشيرا إلى أن "أهدافه أوسع بكثير". وشدد زيلينسكي على أن "التضامن في الدفاع ضروري للغاية".

وبعد أشهر من الجدل بين الجمهوريين والديمقراطيين، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا يوم الثلاثاء. وتبلغ قيمتها 60 مليار دولار، معظمها للدعم العسكري.

ومع ذلك، من المشكوك فيه ما إذا كانت الحزمة ستحصل أيضا على الموافقة اللازمة في مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة. ويعارض ممثلون عن الجناح اليميني للحزب تقديم المزيد من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا منذ فترة.





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