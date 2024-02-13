زيلينسكي يعول على «النواب الأمريكي» في إقرار المساعدات الجديدة لأوكرانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مساعدات جديدة لأوكرانيا، يأمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يقرها مجلس النواب.
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو يوم أمس الثلاثاء: "الخطوة التالية هي التصويت في مجلس النواب". ووجه حديثه للنواب الأمريكيين قائلا إنه يعول على نفس "القرار القوي أخلاقيا" هناك، معتبرا أنه "سيعود بالنفع على أمننا المشترك".
وصرح زيلينسكي في كييف بأن "الصراع الحالي لا يتعلق فقط بأوكرانيا، بل بجميع الدول التي يمكن أن تهدد روسيا استقلالها".
وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يرغب أبدا في قصر نفسه على أوكرانيا وحدها، مشيرا إلى أن "أهدافه أوسع بكثير". وشدد زيلينسكي على أن "التضامن في الدفاع ضروري للغاية".
وبعد أشهر من الجدل بين الجمهوريين والديمقراطيين، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا يوم الثلاثاء. وتبلغ قيمتها 60 مليار دولار، معظمها للدعم العسكري.
ومع ذلك، من المشكوك فيه ما إذا كانت الحزمة ستحصل أيضا على الموافقة اللازمة في مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة. ويعارض ممثلون عن الجناح اليميني للحزب تقديم المزيد من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا منذ فترة.
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