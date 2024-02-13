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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يستبعد نهاية قريبة لحرب غزة

2/13/2024 7:20:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استبعد رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية هرتسي هاليفي نهاية قريبة لحرب غزة. وقال هاليفي في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء: "نتائجنا العسكرية ممتازة. لكن لا يزال أمامنا طريق طويل قبل أن نتمكن من تحقيق أهدافنا الحربية".

وترى إسرائيل أنه من أجل الاقتراب من هذه الأهداف، لا بد من القضاء على قيادة حماس وعلى رأسها زعيمها في غزة يحيى السنوار، وقتل المزيد من قادة ومقاتلي الحركات الإسلامية الفلسطينية.

وقال إن المدنيين الفلسطينيين الذين فروا وهم حاليا مكتظون بأعداد كبيرة في رفح في الطرف الجنوبي من قطاع غزة يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بر الأمان.

وذكر هاليفي أن أكثر من 130 رهينة إسرائيلية ما زالوا محتجزين لدى حماس يجب أن يستعيدوا حريتهم.

وأشار أيضا إلى التحرير العنيف والناجح مؤخرا لرهينتين إسرائيليتين في رفح.

وقال إن القوات المسلحة تنفذ عمليات محفوفة بالمخاطر من هذا النوع "كل أسبوع. هذه المرة نجحنا. محاولات أخرى لم تنجح أو حتى فشلت. لن نتوقف عن المحاولة وسنفعل ذلك بمسؤولية".


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