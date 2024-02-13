بايدن يندد بتصريحات ترامب «الغبية» و«المخزية» عن حلف شمال الأطلسي

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء تصريحات "غبية" و"مخزية" لدونالد ترامب قال فيها إنه سيشجع روسيا على مهاجمة أعضاء في حلف شمال الأطلسي إذا لم يفوا بالتزاماتهم المالية.

وقال بايدن في تصريح متلفز من البيت الأبيض إن تصريحات ترامب "غبية ومخزية وخطيرة"، وشدّد على أن حلف شمال الأطلسي يحمي الولايات المتحدة والعالم وهو ما "لا يراه" الرئيس السابق.

وأضاف بايدن إن تصريحات ترامب تشير إلى أهمية أن يوافق الكونغرس على تمويل جديد لدعم أوكرانيا.

وكان ترامب قد قال إنه لن يرغب في حماية الدول الأعضاء في حلف الأطلسي من أي هجوم مستقبلي من روسيا إذا تأخرت مساهماتها في الحلف.

وأضاف "كانت المخاطر كبيرة بالفعل بالنسبة للأمن الأمريكي قبل إقرار مشروع القانون هذا في مجلس الشيوخ الليلة الماضية... لكن في الأيام الماضية، زادت تلك المخاطر. وذلك لأن الرئيس السابق أرسل للعالم إشارة خطيرة وصادمة، وهي صراحة غير أمريكية".

وشكا الجمهوري ترامب يوم السبت خلال تجمع سياسي في ساوث كارولاينا مما وصفه بالمدفوعات "المتأخرة" من أعضاء حلف شمال الأطلسي، وروى ما قال إنها محادثة سابقة مع رئيس "دولة كبيرة" بشأن هجوم محتمل من روسيا.

وقال ترامب إن رئيس تلك الدولة، الذي لم يذكر اسمه، سأله "حسنا يا سيدي، إذا لم ندفع، وتعرضنا لهجوم من روسيا، هل ستحمينا؟".

وتابع ترامب "قلت: إذا لم تدفع؟ وأنت متأخر في السداد؟ قال: نعم، لنفترض أن ذلك قد حدث. قلت: لا، لن أحميك. في الواقع، سأشجعهم على فعل ما يريدون. عليك أن تدفع".





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