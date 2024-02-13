بايدن يندد بتصريحات ترامب «الغبية» و«المخزية» عن حلف شمال الأطلسي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء تصريحات "غبية" و"مخزية" لدونالد ترامب قال فيها إنه سيشجع روسيا على مهاجمة أعضاء في حلف شمال الأطلسي إذا لم يفوا بالتزاماتهم المالية.
وقال بايدن في تصريح متلفز من البيت الأبيض إن تصريحات ترامب "غبية ومخزية وخطيرة"، وشدّد على أن حلف شمال الأطلسي يحمي الولايات المتحدة والعالم وهو ما "لا يراه" الرئيس السابق.
وأضاف بايدن إن تصريحات ترامب تشير إلى أهمية أن يوافق الكونغرس على تمويل جديد لدعم أوكرانيا.
وكان ترامب قد قال إنه لن يرغب في حماية الدول الأعضاء في حلف الأطلسي من أي هجوم مستقبلي من روسيا إذا تأخرت مساهماتها في الحلف.
وأضاف "كانت المخاطر كبيرة بالفعل بالنسبة للأمن الأمريكي قبل إقرار مشروع القانون هذا في مجلس الشيوخ الليلة الماضية... لكن في الأيام الماضية، زادت تلك المخاطر. وذلك لأن الرئيس السابق أرسل للعالم إشارة خطيرة وصادمة، وهي صراحة غير أمريكية".
وشكا الجمهوري ترامب يوم السبت خلال تجمع سياسي في ساوث كارولاينا مما وصفه بالمدفوعات "المتأخرة" من أعضاء حلف شمال الأطلسي، وروى ما قال إنها محادثة سابقة مع رئيس "دولة كبيرة" بشأن هجوم محتمل من روسيا.
وقال ترامب إن رئيس تلك الدولة، الذي لم يذكر اسمه، سأله "حسنا يا سيدي، إذا لم ندفع، وتعرضنا لهجوم من روسيا، هل ستحمينا؟".
وتابع ترامب "قلت: إذا لم تدفع؟ وأنت متأخر في السداد؟ قال: نعم، لنفترض أن ذلك قد حدث. قلت: لا، لن أحميك. في الواقع، سأشجعهم على فعل ما يريدون. عليك أن تدفع".
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