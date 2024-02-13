«طيران الإمارات» أفضل علامة تجارية في الدولة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قام المستهلكون في دولة الإمارات بتصنيف ((طيران الإمارات)) كأفضل علامة تجارية محلية، وذلك بعد حصول الناقلة على 60.7 درجة، في استطلاع أجراه موقع ((يوجوف)) الشهير مؤخراً.
وأوضح الاستطلاع أن اختيار المستهلكين وقع بعد ((طيران الإمارات))، على علامة ((أديداس)) بعدد 58.9 درجة، ثم ((سامسونج)) 57.3 درجة، و((أبل)) 54.4 درجة، و((المراعي)) 54.2 درجة، و((نايكي)) 54.1 درجة و((يوتيوب)) 54.1 درجة، و((واتس آب)) 53.1 درجة.
وأشار استطلاع ((يوجوف)) إلى الشركات التي حققت تقدماً كبيراً خلال العام الماضي في دولة الإمارات، حيث جاء على رأس القائمة ((سي وورلد أبوظبي)) بعدد 15.9 درجة، بعد أن سجلت 7.4 درجات في العام 2022.
وجاء في المركز الثاني ((البيك)) بـ 17.6 درجة، و((أمازون)) 42.1 درجة، و((دبي هيلز مول)) 16.2 درجة، و((جوجل بيكسل)) 13.2 درجة، و((دبي داون تاون)) 30.5 درجة، والخطوط الجوية السعودية 13 درجة.
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