«طيران الإمارات» أفضل علامة تجارية في الدولة

قام المستهلكون في دولة الإمارات بتصنيف ((طيران الإمارات)) كأفضل علامة تجارية محلية، وذلك بعد حصول الناقلة على 60.7 درجة، في استطلاع أجراه موقع ((يوجوف)) الشهير مؤخراً.

وأوضح الاستطلاع أن اختيار المستهلكين وقع بعد ((طيران الإمارات))، على علامة ((أديداس)) بعدد 58.9 درجة، ثم ((سامسونج)) 57.3 درجة، و((أبل)) 54.4 درجة، و((المراعي)) 54.2 درجة، و((نايكي)) 54.1 درجة و((يوتيوب)) 54.1 درجة، و((واتس آب)) 53.1 درجة.

وأشار استطلاع ((يوجوف)) إلى الشركات التي حققت تقدماً كبيراً خلال العام الماضي في دولة الإمارات، حيث جاء على رأس القائمة ((سي وورلد أبوظبي)) بعدد 15.9 درجة، بعد أن سجلت 7.4 درجات في العام 2022.

وجاء في المركز الثاني ((البيك)) بـ 17.6 درجة، و((أمازون)) 42.1 درجة، و((دبي هيلز مول)) 16.2 درجة، و((جوجل بيكسل)) 13.2 درجة، و((دبي داون تاون)) 30.5 درجة، والخطوط الجوية السعودية 13 درجة.

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