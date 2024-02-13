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2 9 مليار دولار الواردات الكويتية من أميركا في 2023

2/13/2024 7:14:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت بيانات وزارة التجارة الأميركية، عن احتلال حجم الصادرات الكويتية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2023 المرتبة السادسة خليجيا، حيث بلغت قيمتها نحو 1.72 مليار دولار، مقابل صادرات بقيمة 2.04 مليار دولار خلال 2022، فيما بلغت واردات الكويت من أميركا 2.92 مليار دولار بالعام الماضي، مقارنة مع 3.4 مليارات دولار في 2022، ليسجل الميزان التجاري بين البلدين عجزا كويتيا بقيمة 1.2 مليار دولار.
وعلى صعيد دول الخليج، فقد تقلصت صادرات دول التعاون إلى الولايات المتحدة في العام الماضي بنسبة 26.8%، لتسجل 29.05 مليار دولار، مقارنة مع صادرات في 2022 بلغت نحو 39.68 مليار دولار، كما انخفضت قيمة واردات دول التعاون من أميركا بالعام الماضي لتسجل نحو37.11 مليار دولار، مقارنة مع واردات بقيمة 41.73 مليار دولار في 2022.
وسجل الفائض التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي الست نحو 8.06 مليارات دولار لصالح الولايات المتحدة خلال عام 2023، مقابل عجز بقيمة 2.05 مليار دولار عام 2022.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث أعلى الصادرات، حيث بلغت قيمة صادراتها خلال العام الماضي، بنحو 15.87 مليار دولار، مقارنة مع 23.27 مليار دولار، صادرات في 2022، وبلغت قيمة واردات السعودية من الولايات المتحدة خلال عام 2023 نحو 1.145 مليار دولار، مقارنة مع 11.4 مليار دولار في 2022.
ويليها الإمارات بصادرات بلغت 6.58 مليارات دولار، فيما بلغ قيمة صادرات العام قبل الماضي نحو 6.88 مليارات دولار، ووصلت قيمة واردات الإمارات من الولايات المتحدة نحو 24.85 مليار دولار، مقارنة مع 20.83 مليار دولار في عام 2022.
وفي المرتبة الثالثة تأتي صادرات عمان لأميركا بقيمة 1.65 مليار دولار، وصدرت خلال العام قبل الماضي بقيمة 2.71 مليار دولار، فيما بلغت قيمة واردات عمان من الولايات المتحدة نحو 1.86 مليار دولار، مقارنة مع 1.486 مليار دولار في العام قبل السابق.
وجاءت صادرات قطر إلى أميركا في المرتبة الرابعة وبلغت قيمة صادرتها بنحو 2.05 مليار دولار، وبلغت قيمة صادراتها من العام قبل الماضي 2.87 مليار دولار، وسجلت قطر واردات من الولايات المتحدة خلال عامها الماضي نحو 4.66 مليارات دولار، مقارنة مع 1.48 مليار دولار في عام 2022.
وجاءت في المرتبة الخامسة البحرين التي بلغت قيمة صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال العام الماضي، بنحو 1.18 مليار دولار، مقارنة بصادرات العام قبل الماضي البالغة 1.9 مليار دولار، وبلغت قيمة واردات البحرين من الولايات المتحدة نحو 1.676 مليار دولار، مقارنة مع 950 مليون دولار في عام 2022.
وأوضحت البيانات أن صادرات الولايات المتحدة الأميركية انخفضت بنسبة 2.2% خلال العام السابق إلى 2.019 تريليون دولار، مقارنة بـ 2.065 تريليون دولار، بالفترة المماثلة من عام 2022، وانخفضت واردات أميركا خلال العام السابق إلى 3.084 تريليونات دولار، مقارنة بواردات العام قبل الماضي البالغة نحو 3.242 تريليونات دولار.

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