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غداء الأوسكار يحتفي بـأفضل عام سينمائي منذ عقد

2/13/2024 7:14:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد المخرج الأميركي ستيفن سبيلبرغ خلال مشاركته في مأدبة الغداء التقليدية في لوس أنجيليس للمرشحين لجوائز الأوسكار بنوعية الأفلام المتنافسة هذه السنة.
وقال المخرج لوكالة فرانس برس «هذا عام رائع ومميز للأفلام، وهو من أفضل الأعوام من حيث الجودة، في رأيي، بالعقد الماضي».
وقبل شهر من حفل توزيع جوائز الأوسكار، يجتمع المتنافسون كل عام في هذا الغداء الذي يقام بأحد فنادق بيفرلي هيلز الفخمة.
وقد شارك سبيلبرغ في هذه المأدبة بصفته منتجا لفيلم «مايسترو» عن سيرة قائد الأوركسترا ليونارد برنستاين، الذي يأمل سرقة الأضواء من «أوبنهايمر» عراب القنبلة الذرية للمخرج كريستوفر نولان، المرشح الأوفر حظا لجائزة أوسكار أفضل فيلم. لكن «مايسترو» ليس المنافس الوحيد، إذ تتنافس أعمال عدة على هذه المكافأة الكبرى، بينها «اناتومي دون شوت» الحائز «السعفة الذهبية» في مهرجان كان السينمائي، أو أعمال أثبتت حضورها في المهرجانات بينها «أميريكن فيكشن و«ووينتر بريك» و«باست لايفز».
كذلك، برز حضور الممثلين المتنافسين على الأوسكار، ومن بين هؤلاء روبرت داوني جونيور («أوبنهايمر») الذي لم يتوان في إلقاء الدعابات خلال التقاط الصورة الجماعية. وقد تجاذبت المرشحتان لجائزة أفضل ممثلة، إيما ستون عن فيلم «بور ثينغز» وليلي غلادستون عن «كيلرز أوف ذي فلاور مون»، مطولا أطراف الحديث خلال الغداء.
ووصفت رئيسة أكاديمية الأوسكار جانيت يانغ العام الفائت، بأنه «عام مذهل للسينما»، متوقفة عند تنوع المرشحين الذين اختارهم مصوتون من 93 دولة مختلفة للمنافسة.

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