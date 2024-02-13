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بالفيديو إحالة مهربي المخدرات داخل أحشاء الأغنام إلى النيابة

2/13/2024 7:14:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة
في إشارة إلى ما نشرته «الأنباء» بعددها الصادر الإثنين الماضي، أعلنت وزارة الداخلية تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط شحنة مخدرات مهربة بطريقة مبتكرة بواسطة أغنام حية قادمة من إحدى الدول، وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية ان معلومات وردت بوجود شحنة مخدرات، وبعد البحث والتحري والتأكد من المعلومات وأخذ الإذن القانوني، تم ضبط 3 متهمين وبحوزتهم 5 كيلو من مادة الشبو المخدرة و15000 حبة من الكبتاغون و100 غرام من مادة الهيروين وكيلو من مادة الحشيش المخدرة مخبأة في أحشاء أغنام حية وبطريقة مبتكرة. وأكدت وزارة الداخلية، أنه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
هذا، وذكر مصدر أمني أن تهمة جلب المواد المخدرة تصل عقوبتها إلى الإعدام متى ما توافرت أركان الجريمة.

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