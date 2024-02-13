بالفيديو إحالة مهربي المخدرات داخل أحشاء الأغنام إلى النيابة

(MENAFN
- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة
في إشارة إلى ما نشرته «الأنباء» بعددها الصادر الإثنين الماضي، أعلنت وزارة الداخلية تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط شحنة مخدرات مهربة بطريقة مبتكرة بواسطة أغنام حية قادمة من إحدى الدول، وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية ان معلومات وردت بوجود شحنة مخدرات، وبعد البحث والتحري والتأكد من المعلومات وأخذ الإذن القانوني، تم ضبط 3 متهمين وبحوزتهم 5 كيلو من مادة الشبو المخدرة و15000 حبة من الكبتاغون و100 غرام من مادة الهيروين وكيلو من مادة الحشيش المخدرة مخبأة في أحشاء أغنام حية وبطريقة مبتكرة. وأكدت وزارة الداخلية، أنه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
هذا، وذكر مصدر أمني أن تهمة جلب المواد المخدرة تصل عقوبتها إلى الإعدام متى ما توافرت أركان الجريمة.
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