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أسعار الوقود بالكويت الأرخص خليجيا والخامسة عالميا

2/13/2024 7:14:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
قالت شركة «انسايدر مونكي» إن أسعار الوقود في الكويت تبقى هي الأرخص بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفقا للقائمة التي أصدرتها الشركة لأرخص 10 دول من حيث أسعار الوقود حول العالم، بينما حلت الكويت في المركز الخامس عالميا، حيث يبلغ سعر الغالون 1.286 دولار.
وعزت «انسايدر مونكي» هذا الانخفاض إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة لجميع المستهلكين من مواطنين ووافدين على حد سواء، مشيرة إلى أنه نظرا لأن نسبة الوافدين الذين يحملون رخصا لقيادة السيارات تشكل نحو 55% من إجمالي رخص القيادة الممنوحة في الكويت، فإن نصف الدعم الحكومي للوقود يذهب لدعم استهلاك الوافدين للوقود.
وبحسب الأرقام، فإن التكلفة السنوية الوقود بالكويت (تشمل منتجات البنزين والديزل) تبلغ نحو 976 مليون دينار (ما يعادل 3.15 مليارات دولار)، في حين تبلغ قيمة بيع هذه المنتجات نحو 651 مليون دينار (ما يعادل 2.1 مليار دولار)، وهو ما يعني أن الفارق يتجاوز 300 مليون دينار (ما يعادل 1.05 مليار دولار).
وتعتبر الكويت منتجا رئيسيا في أسواق النفط العالمية، وهي عضو في منظمة «أوپيك»، ويساهم القطاع النفطي بما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وحوالي 95% من إجمالي عائدات الصادرات، وكذلك الإيرادات العامة للبلاد.
وبالعودة إلى تقرير «انسايدر مونكي»، فقد تصدرت إيران قائمة الدول الأرخص من حيث أسعار الوقود لتحل في المركز الأول عالميا، ويعتبر البنزين الرخيص بالنسبة للإيرانيين حقا مكتسبا، حيث تمتلك بلادهم رابع أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم، ويباع غالون الوقود بسعر 0.108 دولار، على ألا يتجاوز ذلك حصة شهرية تبلغ حوالي 16 غالونا، ليتضاعف السعر تقريبا لأي استهلاك يتجاوز هذا الحد.
وقد أدى الدعم الحكومي الكبير إلى إبقاء أسعار الوقود منخفضة، ولكن بسبب اتساع الفجوة بين العرض الذي تقيده طاقة التكرير المحلية، وارتفاع الطلب، اضطرت الحكومة إلى الاستفادة من احتياطياتها الاستراتيجية واستيراد البنزين لأول مرة منذ عقد من الزمن.. وفيما يلي قائمة أرخص 10 دول بالعالم من حيث أسعار الوقود:
1 ـ إيران: سعر الغالون 0.108 دولار.
2 ـ ليبيا: سعر الغالون 0.116 دولار.
3 ـ فنزويلا: سعر الغالون 0.132 دولار.
4 ـ الجزائر: سعر الغالون 1.267 دولار.
5 ـ الكويت: سعر الغالون 1.286 دولار.
6 ـ أنغولا: سعر الغالون 1.375 دولار.
7 ـ مصر: سعر الغالون 1.409 دولار.
8 ـ تركمانستان: سعر الغالون 1.625 دولار.
9 ـ ماليزيا: سعر الغالون 1.642 دولار.
10 ـ كازاخستان: سعر الغالون 1.721 دولار.

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