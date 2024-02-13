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107 آلاف مواطن ومقيم دخلوا سوق العمل في 9 أشهر

2/13/2024 7:14:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
كشفت أحدث بيانات سوق العمل الكويتي والصادر من الإدارة المركزية للإحصاء أن نحو 107 آلاف مواطن ومقيم دخلوا سوق العمل في أول 9 أشهر من عام 2023 ليبلغ إجمالي العاملين في الكويت نحو 2.897 مليون مواطن ومقيم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ2.79 مليون بنهاية ديسمبر 2022، وذلك بزيادة بلغت 3.8%.
ويتوزع إجمالي العمالة في البلاد على 2.44 مليون وافد في القطاع الخاص والحكومي بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 2.34 مليون وافد في نهاية ديسمبر 2022، وذلك بزيادة بلغت 4.2%، فيما بلغ أعداد المواطنين في سوق العمل نحو 448.8 ألف مواطن بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 442.6 ألف كويتي بنهاية ديسمبر 2022، وذلك بزيادة بلغت 1.4%.
وتفصيليا، أظهرت البيانات أن من ضمن المعينين الجدد في سوق العمل يوجد نحو 6181 مواطنا ومواطنة، بينما يبلغ عدد الوافدين بمن فيهم العمالة المنزلية نحو 100.78 ألف وافد ووافدة.
وتصدرت العمالة من الجالية الهندية قائمة أكبر الجاليات في سوق العمل الكويتي بنحو 879.5 ألف هندي وهندية بنهاية سبتمبر الماضي، إذ ارتفعت أعدادهم خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر بـ 44.9 ألف هندي وهندية مقارنة بـ 834.67 ألفا في نهاية ديسمبر 2022.
وجاءت العمالة المصرية في المرتبة الثانية بـ 479.88 ألف عامل وعاملة بنهاية سبتمبر 2023 إذ انخفضت أعدادهم بسوق العمل بنحو 4372 عاملا وعاملة قياسا إلى 484.259 ألف عامل وعاملة في نهاية ديسمبر 2022، وجاء الكويتيون كثالث أكبر قوة عمل في السوق المحلي، إذ بلغت أعدادهم بنهاية سبتمبر 2023 نحو 448.8 ألف عامل وعاملة بزيادة 6181 مواطنا ومواطنة قياسا إلى 442.647 ألف كويتي وكويتية بنهاية ديسمبر 2022.
وحلت العمالة الفلبينية كرابع أكبر جالية بسوق العمل، إذ تراجعت أعدادهم من 266.9 ألفا بنهاية ديسمبر 2022 إلى 260.38 ألفا بنهاية سبتمبر 2023، وجاءت العمالة البنغلاديشية في المرتبة الخامسة بـ 256.67 ألف بنغلاديشيا وبنغلاديشية بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 241.3 ألفا بنهاية ديسمبر 2022.
الحكومي والخاص
من جهة أخرى، أظهر التوزيع العددي والنسبي للعمالة حسب أعلى 10 جنسيات وفقا للحالة والذي يبين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص باستثناء العمالة المنزلية، أن إجمالي عدد العمالة في القطاعين ارتفع بنحو 70.5 ألف عامل وعاملة ليصل إلى 2.107 مليون عامل وعاملة بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 2.036 مليون عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022.
وتصدر الهنود الجاليات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص بنحو 526.8 ألف عامل وعاملة بنهاية سبتمبر 2023 بعدما ارتفعت أعدادهم بنحو 29.7 ألف عامل وعاملة في أول 9 أشهر من العام الحالي قياسا إلى 497 ألف عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022.
وحل المصريون في المرتبة الثانية بالقطاعين الحكومي والخاص، إذ انخفضت أعدادهم بنحو 4351 مصريا ومصرية إلى 478.8 ألفا بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 483.18 ألفا في نهاية ديسمبر الماضي. وجاء الكويتيون في المرتبة الثالثة بعدما ارتفعت أعدادهم من 442.647 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2022 إلى 448.828 ألف مواطن ومواطنة بنهاية سبتمبر 2023، بنمو 1.4%.
وحل البنغلاديشيون في ذات القطاعات بالمرتبة الرابعة بعدما ارتفعت أعدادهم خلال أول 9 أشهر من 2023 إلى 174.55 ألف شخصا مقارنة بـ 161.9 ألفا في نهاية ديسمبر 2022.
وقفز النيباليون من المرتبة الثامنة إلى المرتبة الخامسة بعدما ارتفعت أعدادهم من 62.93 ألفا في نهاية ديسمبر 2022 إلى 75.7 ألفا بنهاية سبتمبر 2023.
العمالة المنزلية
أظهرت البيانات ملامح العمالة المنزلية في سوق العمل الكويتي في ظل المتغيرات التي شهدها هذا القطاع خلال الفترة الماضية دخول 36.47 ألف عامل وعاملة منزلية إلى سوق العمل الكويتي خلال أول 9 أشهر من 2023 ليرتفع عدد العمالة المنزلية من 753.29 ألف عاملة وعاملة بنهاية ديسمبر 2022 إلى نحو 789.77 ألف عامل وعاملة بنهاية سبتمبر 2023.
وتصدرت العمالة من الجالية الهندية قائمة أعلى 10 جنسيات مصدرة للعمالة المنزلية إلى الكويت، إذ بلغ عددهم بنهاية سبتمبر 2023 نحو 352.78 ألفا مقارنة بـ 337.59 ألفا بنهاية ديسمبر 2022.
وارتفع عدد السريلانكيون من 90 ألف عامل وعاملة منزلية في ديسمبر 2022 إلى 106.68 آلاف بنهاية سبتمبر 2023، وصعد عدد العمالة النيبالية بنهاية سبتمبر 2023 إلى 28.95 ألف عامل وعاملة، مقارنة بـ 20.73 ألف عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022.
وصعدت عمالة بنين من 4120 شخصا في نهاية ديسمبر 2022 إلى 5047 شخصا بنهاية سبتمبر 2023، وارتفعت إندونيسيا من نحو 1916 بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 2067 بنهاية ديسمبر 2022.
وتراجعت عمالة الفلبين من 200 ألف بنهاية ديسمبر 2022 إلى 173.7 ألفا بنهاية أول 9 أشهر من 2023، وانخفضت عمالة إثيوبيا من 8210 إلى 7516.
هنا يعمل الكويتيون
334.19 ألفا بالحكومة.. بزيادة 5301 شخص
20.45 ألفا بالنفط الحكومي.. بزيادة 456 شخصا
1548 بالقطاع النفطي الخاص.. بتراجع 116 شخصا
49.26 ألفا بالأهلي.. بتراجع 505 أشخاص
16.88 ألفا بالباب الخامس.. بزيادة 39 شخصا.

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