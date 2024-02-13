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العجمي الكويت من أعلى الدول عالميا بدعم مواطنيها الذين يمرون بظروف صعبة

2/13/2024 7:14:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية د.خالد العجمي إن الكويت تعتبر من أعلى الدول على مستوى العالم في دعم مواطنيها الذين يمرون بظروف صعبة من خلال قانون المساعدات الاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها العجمي في أعمال الدورة الـ 62 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأضاف العجمي أن أعمال الدورة الحالية تعقد في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات كبيرة ومعقدة تؤثر بشكل خاص على قدرات كثير من الدول والمجتمعات في جهودها في مجال التنمية الاجتماعية وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضح أن ذلك يأتي في ظل ارتفاع نسبة التضخم واحتمالية دخول كثير من اقتصادات العالم في حالة ركود مع وجود التحديات السياسية والأمنية والإنسانية في كثير من بقاع العالم كالنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
وأشار إلى أن جميع هذه التحديات تلامس بشكل مباشر أو غير مباشر قدرة الدول على تطوير السياسات التنموية الرامية إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية والارتقاء بها وتحسين الخدمات الاجتماعية من أجل ضمان العيش الكريم للأشخاص.
وذكر العجمي أن الكويت تستند في مساعيها وجهودها الوطنية على مر العقود في مجال التنمية الاجتماعية الى قواعد دستورية صريحة في مجال دعم الأفراد والأسرة، فالدستور الكويتي في مادته الـ 11 ينص على «ان الدول تتكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، وكذلك نصت المادة التاسعة من دستور الكويت على ان «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».
وبين العجمي ان تشكيل هذه النصوص الدستورية وغيرها من المواد أساس العمل في الكويت في مجال التنمية الاجتماعية، حيث قطعت الكويت شوطا كبيرا في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في السياسات الاجتماعية.
وقال: «اننا نؤمن بأن تقدم الدول والأمم يقاس دائما بما تقدمه كل دولة في المجالات الإنسانية والاجتماعية ونحن في الكويت من خلال برنامج عمل الحكومة لرؤية الكويت 2035 نؤمن بأن التحديات الكبيرة والتغييرات السريعة على جميع الأصعدة تحتاج منا جميعا التضافر من اجل دعم الحماية الاجتماعية وان نخلق التوازن المطلوب للفئات المستهدفة».
وتطرق العجمي إلى أهم ما قامت به الكويت من اجل تعزيز الحماية الاجتماعية في مجال تنمية الطفل، حيث تم إدراج برنامج الطفولة المبكرة الذي يهدف إلى تطوير الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية الموجه للأطفال مع ضمان جودة التعليم لهم وتدريب كوادر متخصصة لضمان حق الطفل في كل مرحلة من مراحله حياتهم.
وأضاف العجمي انه في مجال دعم الأفراد والأسر الكويتية الذين يمرون بظروف مادية صعبة تقوم الكويت سنويا ومن خلال قانون المساعدات العامة الذي يعتبر قانونا نوعيا إنسانيا بالدرجة الأولى بدعم يقدر بنحو 800 مليون دينار كواجب أخلاقي ودستوري من قبل الدولة لمواطنيها الذين يعانون ويواجهون ظروفا صعبة.
وأكد حرص الكويت على تدريب هذه الفئة وإدخالهم لسوق العمل مجددا من خلال برنامج حاضنة الاعمال وتنمية المشاريع الذي يهدف الى رفع مستوى كفاءة المرأة والاعتماد على النفس وان تكون عنصرا فعالا بالمجتمع.
وذكر العجمي انه فيما يتعلق بمجال حماية الأسرة صدر قانون الحماية من العنف الأسري الذي تم من خلاله استقبال العديد من حالات العنف الأسري تشمل مختلف الجنسيات في مراكز متخصصة تحت طاقم إشرافي متخصص يندرج تحت المجلس الأعلى للأسرة بحيث يقدم جميع الخدمات لهم مع التأكيد على ضمان حقوق المعنفات التي يتم إيوائهن وحمايتهم.
وبين العجمي أن الكويت تحرص على دعم الأشخاص المعاقين وذويهم وكبار السن، حيث تم اقرار قانون مهم منذ سنوات للأشخاص المعاقين يتيح لهم كافة الدعم والمساندة سواء كان ذلك الدعم دعما طبيا أو اجتماعيا أو ماديا، بالإضافة إلى قانون رعاية المسنين الذي تهدف الدولة من خلاله إلى الوقوف بجانبهم ومساندتهم بتقديم كل الخدمات بمفهومها الشامل وضمان الحياة الكريمة لهم.
وأكد أن الكويت لن تدخر جهدا في تعزيز الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية في مختلف قطاعاتها ولكل فئات المجتمع وعلى وجه الخصوص الفئات المستضعفة، وتدعو إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة والتعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات لتحسين رفاه شعوب العالم ومساعدتهم للوصول إلى الغايات المشتركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإحلال السلم والأمن والأمان حول العالم.

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