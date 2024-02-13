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التربية تصدر دليل بصمة المعلم عدم أخذ بصمة الوجه للمنتقبات

2/13/2024 7:14:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أصدرت وزارة التربية الدليل الارشادي لبصمة المعلم، والذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث اوضح ان جهاز البصمة يقوم بمحاولة التعرف الآلي عند الوقوف أمامه، وفي حالة التعرف على الشخص عن طريق الوجه يعطي رسالة لإخبارك بتسجيل عملية الدخول أو الخروج، فيجب الاختيار لكي يتم تسجيل حالة البصمة، وفي حال عدم الاختيار لا تتم عمليه التسجيل.
ويجب مراعاة اثبات الحضور باستخدام بصمة الاصبع للمعلمات المنتقبات، وعدم الاعتماد على بصمة الوجه.
مع مراعاة عدم اخذ بصمة الوجه بوجود النقاب، ويمكن استبدالها ببصمة الاصبع للموظفات المنتقبات.
وتقبل أجهزة البصمة إحدى الطرق للتسجيل سواء عن طريق الوجه أو بصمة الاصبع، كما يرجى التأكد بعد عمليه تسجيل الدخول او الخروج من البيانات الخاصة بك التي تظهر أسفل الشاشة باللون الأخضر والذي يدل على نجاح العملية.
كذلك الاخذ في الاعتبار ان نظام الحضور والانصراف الجديد لا يقبل البصمة الا في مركز العمل الخاص بك والمدون في نظام سجل المعلم.
وفيما يتعلق بحالات التكليف أو الندب يجب إخطار قسم الاجازات والدوام في المنطقة التعليمية لكي يتم نقل البصمة قبل الانتقال إلى مركز التكليف او الندب الجديد.
وذكر الدليل الارشادي الفئة التي سيتم تطبيق قرار البصمة عليهم هم كالتالي:
٭ أعضاء هيئة التدريس.
٭ الهيئة الإدارية التابعة لوزارة التربية والتعليم في جميع المدارس.
٭ الموجهون والموجهات.
٭ المديرون والمراقبون ورؤساء أقسام الشؤون التعليمية في المنطقة التعليمية.
وفي حال فشل عملية البصمة يجب مراجعة قسم الاجازات والدوام بالمنطقة التعليمية الخاص بك للتأكد من مركز العمل الخاص بك.

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