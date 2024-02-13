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التأمينات رواتب المتقاعدين تصرف قبل شهر رمضان

2/13/2024 7:14:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالهادي العجمي

أكد مصدر حكومي في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" ان رواتب المتقاعدين سيتم صرفها قبل شهر مضان المبارك .

وأوضح المصدر ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستقوم بإيداع معاشات المتقاعدين ومستحقي الأنصبة في حساباتهم قبل موعدها المعتاد بوقت كاف قبل حلول الشهر الفضيل، لافتا الى ان الحكومة تتلمس هموم المتقاعدين وشؤونهم في المناسبات خاصة مصاريف شهر رمضان التي تحتاج إلى تجهيزات استثنائية . وفي السياق نفسه قال المصدر ان «التأمينات» ستودع مبالغ فروقات الزيادة لمن يعول ستة وسبعة أبناء ممن شملهم القانون رقم 121 لسنة 2023 بشأن رفع الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية، مؤكدا ان مبالغ الفروقات ستكون بأثر رجعي في حسابات مستحقيها خلال الأيام القليلة
المقبلة
.

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