الأنباء تنشر لائحة البعثات الجديدة

MENAFN - Al-Anbaa) مريم بندق



إجازة دراسية: الإيفاد لجميع المستويات التعليمية من دون تكاليف «بدل كتب فقط»

«بعثة»: الإيفاد لجميع المستويات التعليمية مدفوعة التكاليف للفئات المستثناة للدراسات العليا الحاصلين على قبول من جامعات متميزة

«منحة» مدفوعة التكاليف لجامعة الخليج بمملكة البحرين

يشترط في الموظف مدة خدمة متصلة ومستمرة في الجهة طالبة الإيفاد لا تقل عن سنة لجميع المستويات التعليمية

إلغاء شرط التقدير في آخر مؤهل لجميع المستويات التعليمية وإلغاء طلب تقييمات الكفاءة للدبلوم الأكاديمي والبكالوريوس

استثناء ذوي الإعاقة من جميع شروط الإيفاد بشرط وجود شهادة إعاقة سارية الصلاحية صادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لجميع أنواع الإعاقة ولجميع المستويات التعليمية المستويات التعليمية تشمل الدبلوم الأكاديمي والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه





علمت «الأنباء» أن لائحة البعثات الجديدة سيتم تعديل 18 بندا عليها، وأهم التعديلات تتمثل في التالي:

1 ـ تعديل مسميات خطط الإيفاد ليصبح:

- إجازة دراسية: الإيفاد لجميع المستويات التعليمية من دون تكاليف «بدل كتب فقط».

- بعثة دراسية: الإيفاد لجميع المستويات التعليمية مدفوعة التكاليف «بعثات دراسية» للفئات المستثناة للدراسات العليا الحاصلين على قبول من جامعات متميزة.

- منحة دراسية مدفوعة التكاليف لجامعة الخليج بمملكة البحرين.

2 - تعرف الجامعات المتميزة بقوائم الجامعات المعتمدة والمصنفة وفقا لضوابط وقرارات وزارة التعليم العالي والقوائم الصادرة من قبلهم ومن الجهاز الوطني لاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لجميع المستويات التعليمية.

3 - يشترط في الموظف المرشح للحصول على البعثة أو الإجازة الدراسية أن تكون لديه مدة خدمة متصلة ومستمرة في الجهة طالبة الإيفاد لا تقل عن سنة لجميع المستويات التعليمية.

4 - ألا يزيد سن الموظف عند منح البعثة أو الإجازة الدراسية على 50 سنة لجميع المستويات التعليمية.

5 - استثناء ذوي الإعاقة من جميع شروط الإيفاد بشرط وجود شهادة إعاقة سارية الصلاحية صادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لجميع أنواع الإعاقة ولجميع المستويات التعليمية.

6 - يجوز للجنة البعثات والإجازات الدراسية والدورات التدريبية الخارجية بناء على طلب الموفد موافقة عمله النظر في وقف البعثة أو الإجازة الدراسية مؤقتا وذلك للظروف والمبررات التي تجيزها اللجنة ولا تحتسب مدة الوقف المؤقت من ضمن مدة البعثة أو الإجازة الدراسية المقررة وفقا لأحكام لائحة البعثات والإجازات الدراسية والدورات التدريبية الخارجية وما يرافقها من قواعد وتعاميم.

7 - للموظف الموفد في بعثة أو إجازة دراسية حق اختيار نوع الراتب الذي سيتم صرفه من جهة عمله طوال فترة البعثة أو الإجازة الدراسية ويكون وفقا للراتب التالي:

- راتب كامل مع البدلات.

- راتب فقط من دون بدلات.

وفي جميع الأحوال يطبق بشأنه أحكام لائحة البعثات والإجازات الدراسية والدورات التدريبية الخارجية وما يرافقها من قواعد وتعاميم.

8 - يلتزم الموفد بالحصول على المؤهل الموفد من أجله خلال المدة المقررة للبعثة أو للإجازة الدراسية الممنوحة له، وفي حال عدم حصوله على المؤهل خلال تلك المدة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في اللائحة يتم إلغاء البعثة أو الإجازة الدراسية مع تطبيق الجزاءات المالية عليه وفقا للتالي:

- استرداد نسبة 50% من إجمالي ما تم صرفه في حال كان المرتب فقط من دون بدلات.

- استرداد نسبة 100% من إجمالي ما تم صرفه في حال كان المرتب كاملا مع البدلات.

9 - يجوز الموافقة على استمرارية البعثة أو الإجازة الدراسية من «ماجستير إلى دكتوراه»، وذلك بتقديم طلب الاستمرارية قبل استكمال متطلبات التخرج للماجستير سواء من بداية البعثة أو الإجازة الدراسية أو خلالها.

وفي جميع الأحوال يشترط الحصول على المؤهل الدراسي خلال المدة المقررة للبعثة أو الإجازة الدراسية وعدم وجود أي فترات انقطاع بين الدراستين وأن تكون الاستمرارية على نفس المقعد والتخصص في الخطة.

10 - يسمح للموفد بدراسة فصل دراسي حر خارج مركز الإيفاد الأصلي بشرط الحصول على موافقة مسبقة عن طريق المكتب الثقافي التابع له وموافقة كل من الجامعة الأساسية الموفد فيها والجامعة الأخرى ووفقا لضوابط وقرارات وزارة التعليم العالي بدولة الكويت مع إخطار الديوان بذلك وعلى ان تحتسب دراسة الفصل الحر ضمن المدة المقررة للبعثة أو للإجازة الدراسية.

11 - يصرح للموفد بدراسة مواد تمهيدية إذا كان القبول الأكاديمي يتطلب تلك الدراسة ولمدة سنة كحد أقصى، وفي جميع الأحوال مدة الدراسة التمهيدية لا تحتسب من ضمن مدة البعثة أو الإجازة الدراسية، وتكون السنة التمهيدية مدفوعة التكاليف في حال كان الإيفاد في بعثة دراسية فقط.

12 - يسمح للموفد بالدراسة عن بعد online وفقا لما تقضيه الظروف ووفقا لضوابط وقرارات وزارة التعليم العالي بدولة الكويت.

13 - يمنح الموفد بدلا للكتب بواقع 350 دينارا سنويا من بداية الإيفاد للدراسة الأكاديمية حتى نهاية البعثة أو الإجازة الدراسية بما فيها فترات التمديد للبعثة أو الإجازة الدراسية لجميع المستويات التعليمية.

14 - تعديل المخصصات المالية التي تمنح للموفد في بعثة دراسية للدراسات العليا للفئات المستثناة والصيادلة أو الموفد على خطة البعثات الدراسية لجامعة الخليج العربي بمملكة البحرين للدراسات العليا بالإضافة إلى ما يستحقه من راتب، وتصرف له شهريا طوال مدة البعثة الدراسية وفقا للتالي:

- 950 دينارا مخصص الشهر الأول، وتصرف مرة واحدة فقط خلال التفرغ الدراسي.

- 500 دينار للحاصلين على قبول من جامعات متميزة.

- 340 -400 دينار غير ذلك من الجامعات وفقا لجدول المخصصات المعمول به حاليا.

15 - يمنح الموفد في إجازة دراسية أو في بعثة دراسية لجامعة الخليج العربي بمملكة البحرين نفقات طبع الرسالة وفقا لما يلي:

- بواقع 250 دينارا لطباعة رسالة الماجستير.

- بواقع 350 دينارا لطباعة رسالة الدكتوراه، ويصرف كل منها للموفد لمرة واحدة فقط خلال البعثة أو الإجازة الدراسية.

16 - يمنح الموفد المقيد في إحدى الجامعات المتميزة نفقات طبع الرسالة وفقا لما يلي:

- بواقع 450 دينارا لطباعة رسالة الماجستير.

- بواقع 600 دينار لطباعة رسالة الدكتوراه ويصرف كل منها للموفد لمرة واحدة فقط خلال البعثة أو الإجازة الدراسية.

17 - إلغاء شرط التقدير في آخر مؤهل لجميع المستويات التعليمية.

18 - إلغاء طلب تقييمات الكفاءة للدبلوم الأكاديمي والبكالوريوس.

ملاحظة المستويات التعليمية هي: الدبلوم الأكاديمي والبكالوريوس والماجستير و الدكتوراه.