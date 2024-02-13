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أغلى وطن يستقبل زواره بحديقة الشهيد غدا

2/13/2024 7:14:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
أعلن الوكيل بالديوان الأميري مدير عام مكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح العوفان عن انطلاق فعاليات احتفالات مكتب الشهيد بالأعياد الوطنية في حديقة الشهيد بدءا من غد الخميس حتى السبت المقبل برعاية وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وتحت شهار «أغلى وطن.. البقاء والوجود».
وخلال مؤتمر صحافي عقده المكتب صباح أمس، رفع العوفان إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم التي تمثل عيدا وطنيا كويتيا.
وأوضح العوفان ان صاحب السمو أولى اهتماما كبيرا بتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع ودعم الوحدة الوطنية إيمانا بأن قوة الكويت في تماسك نسيجها الاجتماعي وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي وطموحاته لمستقبل أفضل، مضيفا انه إيمانا بعظمة قيمة الشهادة في سبيل الله ومن أجل الوطن وتكريما لشهدائنا الأبرار وتخليدا لبطولاتهم واعتزازا بمناسباتنا الوطنية وأعياد الكويت الحبيبة، فإن مكتب الشهيد سيقيم عددا من الفعاليات والأنشطة تحت شعار «أغلى وطن.. البقاء والوجود» خلال الفترة من 15 إلى 17 فبراير في حديقة الشهيد بالمرحلتين الأولى والثانية.
ولفت إلى ان الفعاليات هذا العام تتضمن العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة لكل الفئات العمرية، إضافة إلى إعادة افتتاح جدارية الشهيد بحلة جديدة بحديقة الشهيد تخليدا لشهدائنا الأبرار وجدارية وقائع الاستشهاد بطول 25 مترا من عمل طالبات كلية التربية الأساسية قسم التربية الفنية، مبينا ان الاحتفالات ستتضمن معرضا بمشاركة 22 جهة حكومية وأهلية منها وزارتا الدفاع والداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام، بمشاركة الفرق الشعبية وفرقة الجيش والشرطة بالإضافة إلى مسابقات للكبار والصغار.

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