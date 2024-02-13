بالفيديو الملهمون نماذج إنسانية مؤثرة وتجارب حياتية ناجحة

المشاركون أكدوا على التعايش مع الحياة والاستمتاع بها في مختلف الظروف وتسليط الضوء على الأمور الإيجابية



ثامر السليم

انطلقت صباح أمس فعاليات ملتقى «الملهمون» الذي ينظمه الملتقى الإعلامي العربي في دورته الثالثة تحت شعار «شغف الحياة» في فندق كراون بلازا، حيث تضمنت استعراض تجارب ناجحة في مجالات مختلفة للعديد من الشخصيات المشاركة من خلال استلهام قصص النجاح والحكايات الملهمة التي عايشوها. وتضمن الملتقى 4 جلسات، كانت الأولى بعنوان «أبجديات الإلهام» وشارك فيها الإعلامي بركات الوقيان والإعلامي اللبناني جمال فياض، فيما جاءت الثانية بعنوان «شغف النجاح» وشارك فيها الإعلامي محمد ساري المطيري والإعلامي القطري حمد الجميلة، أما الثالثة فكانت بعنوان «نتجمل بالفن... نتحمل بالواقع» بمشاركة الفنان العراقي محمد هاشم والفنان منذر رياحنة، فيما انعقدت الجلسة الرابعة بعنوان «رحلة حياة» وشارك فيها أمين عام الملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس ود.حسام موافي من مصر.

وبهذه المناسبة، قال أمين عام الملتقى الإعلامي العربي الزميل ماضي الخميس ان الفكرة جاءت من اجل تطوير الفكر والالهام عند الجمهور والمتابعين، لافتا إلى استضافة مجموعة من الشخصيات في مجالات مختلفة من الفن والطب والادب والثقافة والاعلام وهم أصحاب مسيرة حافلة بالعطاء وقدموا الكثير من الانجازات.

ولفت الخميس إلى ان ملتقى «الملهمون» خفيف وغير معقد كالملتقيات الأخرى ويهدف إلى الالتقاء ببعض الشخصيات التي لها رمزية في مجالات معينة، مؤكدا اننا ولله الحمد لمسنا تفاعل الجمهور وحرصه على التواجد والحضور، مضيفا: هذه النسخة الثالثة من «الملهمون» ونحن نعقده كل فترة وقررنا ان يعقد على مرتين في العام وذلك لإقبال الناس عليه ورغبتهم في ذلك.

بدوره، قال د.حسام موافي ان على الانسان ان يتعايش مع الحياة بالوسطية التي امرنا بها وعليه تقبل الأمور بسعة صدر ودون ضغوط حتى لا يصاب بالامراض التي قد تتسبب في هلاكه، لافتا إلى ان الانسان يمكنه اجراء فحص حاليا وتكون النتيجة بأنه سليم 100% ولكن بعد دقائق قد يتغير كل شيء.

واشار موفي إلى ان تميز الأبناء ممن لديهم مواهب او قدرات خارقة يكمن في الجينات التي تكون فيهم وذلك ما يميز بعضهم مع انهم من ام واب واحد، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالتربية والتعليم للأبناء وعدم اهمالها او التقصير فيها، داعيا الشباب إلى الاهتمام بقيمة الانسان مع الاخذ بعين الاعتبار البحث عن سبل العيش الرغيد من خلال الحرص على الراتب الجيد.

من جهته، قال الإعلامي بركات الوقيان: شعرت انني ولدت في مهنة الصحافة والاعلام ومررت بالعديد من المحطات في حياتي منذ قبولي بقسم الاعلام بجامعة الكويت ومن ثم متدرب وصحافي في جريدة الوطن ومن بعدها مذيع في عدد من المحطات الفضائية وكانت لي عدة برامج ولقاءات المتنوعة.

وذكر الوقيان ان العوائق متى ما واجهت أي إنسان فعليه ان يتجاوزها ويكمل طريقه وألا تيأس في طريق إلهامك وطموحك ورغبتك الحقيقية في تحقيق طموحك وذاتك فهو السلاح الذي بين يديك.

من جانبه، بين الإعلامي جمال فياض ان الصحافة أصبحت شغفا اكثر منها مهنة او هواية ومتعة البحث عن المتاعب حيث تحتاج إلى الجرأة والشجاعة والقوة، داعيا الجميع إلى ضرورة الاستمتاع بالأشياء البسيطة التي يمتلكها وتحويلها إلى أشياء جميلة يستشعر من خلالها السعادة والرضا بها، مشيرا إلى ان هناك طرقا وبدائل أخرى متى ما واجهتك أي صعوبة، فلكل مشكلة حل.

من جهته، شدد الإعلامي محمد ساري المطيري على أهمية الحرص على نقل الصورة الايجابية حول ما يحدث في الكويت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فالمشاهد للعديد من الدول يجد بها الكثير من السلبيات ومع ذلك لا ينقل عنها الا المشاهد الإيجابية، مؤكدا ان الكويت تختلف عن تلك الدول بمراحل عديدة وبها العديد من المميزات التي لا يتم تسليط الضوء عليها.

اما الإعلامي حمد الجميلة فقال: تأثرنا بمشاهير الكويت ونحرص من خلال ما نقدمه في شبكات التواصل الاجتماعي على نقل الصورة الجيدة في قطر ونقل التفاؤل والايجابية بعيدا التشاؤم والسلبية، لافتا إلى انني حرصت على رفض الإعلانات لعيادات التجميل والعقارات حرصا على حياة الناس.

وفي السياق ذاته، بين الفنان محمد هاشم ان على الفنان ان يتواجد مع الناس ويكون جزءا منهم وليس بعيدا عن همومهم ومعاناتهم ومشاكلهم، فهو في النهاية جزء لايتجزأ منهم، لافتا إلى انه اهتم بمجموعة من أطفال الشوارع ومساعدتهم بجهود فردية من اجل محاولة ان ينعموا بحياة كريمة.

اما الفنان منذر رياحنة فقال ان الالهام يكمن في اهتمام المرء بعمله على احسن وجه وإخراجه بأفضل صورة، مشيرا إلى ان التمثيل رسالة نبيلة ذات اهداف سامية.



