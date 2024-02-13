بالفيديو أفراح الصباح أوراق شمعون المصري تجيب تساؤلاتنا عن الـ 40 عاما من التيه



د.أسامة الشاذلي: الرواية التاريخية أصبح لها جمهور كبير والكثير من القراء يهتمون بها بدأت في الكتابة في أعقاب الربيع العربي لأني رأيت في هذه الفترة تغيرات كبيرة مدعاة للقلق



دارين العلي

في أمسية ثقافية تميزت بالإبحار نحو الخيال، والأدب المرتبط بالواقع والتاريخ، استضاف نادي «بيجونفيليا الأدبي للقراءة» الروائي د.أسامة الشاذلي في قاعة الدائرة المستديرة بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، لمناقشة روايته «أوراق شمعون المصري»، بإدارة الشيخة أفراح الصباح.

وبحضور السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت والملحق الثقافي محمد عبدالنبي وعدد من الأدباء والمثقفين والشخصيات المعنية، تحدث الشاذلي عن تفاصيل روايته التي ستتحول إلى مسلسل تاريخي بطله «شمعون المصري» الذي حكم عليه بالتيه الجماعي لكنه أدرك الخلاص الفردي. وقد بدأ الحوار بمقدمة لمؤسِّسة نادي «بيجونفيليا الأدبي للقراءة» الشيخة أفراح الصباح استشهدت فيها بقول الكاتب والأديب اللبناني مارون عبود «إن المفكرين الحقيقيين قليلون في هذا الورى، والمشككين الحقيقيين أقل منهم، أما المطمئنون إلى كل شيء فملء الأرض. وأفتك أوبئة الإنسانية ذلك الاطمئنان الداخلي.. مرض الدهماء الذين يعومون في زبد أنفسهم، ولا يغوصون في لجتها، تلهيهم ثرثرة الساقية عن صمت النهر الهادئ حيث الحيتان الضخمة التي تبتلع حوت يونان».

وقد عرفت الصباح بالضيف الروائي د.أسامة الشاذلي كأحد رواد تخصص جراحات القدم والكاحل في مصر والوطن العربي، وأستاذ زائر بجامعة برشلونة. صدرت له روايات ثلاث هي رواية «أوراق شمعون المصري» التي اشترت حقوقها مجموعة MBC ليتم تحويلها إلى مسلسل تاريخي، ورواية «عهد دميانة»، والتي اشترتها الشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي ليتم تحويلها إلى مسلسل درامــي، والأخيــرة «رحلة يأجوج ومأجوج». وأضافت ان الروائـي وبحكم تخصصه العلمي «يشــرح الأدب، ويجبر النصوص، ويخترق بمشرطه تفاصيل التاريخ، يصحح تشوهات الحكاية، ويعزف بأوتار نسيجه من رومانسية فارهة وعمق شهي».

625 صفحة وسبع سنوات

من جانبه، رحب د.أسامة الشاذلي بالحضور، معربا عن سعادته لوجوده في الكويت، البلد الذي يزوره لأول مرة، مثمنا أن تكون زيارته من خلال هذا المركز الثقافي والحضاري «مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي»، معربا عن امتنانه للدعوة الكريمة من الشيخة أفراح الصباح، عبر نادي «بيجونفيليا الأدبي للقراءة».

وشرح الشاذلي التفاصيل التي أدت إلى كتابة روايته «أوراق شمعون المصري» التي تتألف من 625 صفحة واستغرقت 7 سنوات للانتهاء منها، لافتا إلى أنه بدأ بنشرها من خلال حلقات متسلسلة في وسائل التواصل الاجتماعي، وكان يصدر حلقة كل أسبوعين، حيث كانت الحلقة الاولى في يناير عام 2014، لكنه توقف عن نشرها بعد الفصل الثاني حتى لا تتعرض للقرصنة، وتفرغ لكتابة الرواية كاملة والتي خرجت عبر أربعة أجزاء.

وعن شخصية «شمعون المصري»، قال «هي شخصية متخيلة، وليست حقيقية ابتدعتها لكي أسطر تاريخ هذه الحقبة بكل ما فيها، ولكي أضع على لسانها آرائي وأفكاري، موضحا ان البحث ما وراء الرواية ليس فقط مرتبطا بالفترة التي تمت فيها الكتابة»، لافتا إلى اهتمامه عموما بتاريخ اليهود والذي يعود لسنوات طويلة جدا، خصوصا فكرة مقاربة هذا التاريخ المقدس أو التاريخ النصي بالتاريخ المكتوب.

الربيع العربي

وذكر الشاذلي أنه بدأ بكتابة الرواية في أعقاب فترة الربيع العربي حيث شهدت تلك الفترة تغيرات كبيرة جدا تحدث في المجتمع ومنها بناء أنظمة جديدة، وخرجت التساؤلات المرعبة حول إمكانية الدخول في حالة من التيه والانفلات المجتمعي على كل الأصعدة، لافتا إلى أن أساس الرواية يتحدث عن فكرة التيه المجتمعي الذي حكم على اليهود به وتلك الحقبة التاريخية، مشيرا إلى انه اعتمد المقارنة بين التاريخ والنصوص في تجربة تحمل في طياتها أيضا أبحاثا وجهدا بحثيا خاصا، مستعينا برواد المقاربة بين النص المقدس والنص التاريخي.

نقاش ثري

وتتالت الأسئلة التي أبحرت في تفاصيل دقيقة تناولتها الرواية والتي طرحتها الشيخة أفراح الصباح، واستمرت على مدى ساعتين تقريبا، حيث اعتبرت الصباح أن رواية «أوراق شمعون المصري» هي إجابات لأسئلة كثيرة، حول اليهود خلال 40 عاما من التيه، وما هو نتاجهم وكيف كانت يومياتهم، متسائلة عن مدى جدوى تحويل الفكرة التاريخية لعمل روائي.

وفي هذا الصدد، أكد الشاذلي أن الرواية حاليا هي مصدر مهم جدا لثقافة قطاع كبير من الناس، ربما لم يصل فن من فنون الأدب إلى هذه المكانة كما وصلت الرواية في وقتنا الحالي، في ظل الإقبال الكبير عليها من قبل القراء الشباب حيث أصبحت الروايات مصدرا للثقافة لديهم، ومصدرا للمعلومة في بعض الأحيان، واصفا هذا الأمر بالخطير، خصوصا إن لم يكن الكاتب أمينا بما يكفي في نقل المعلومة، مؤكدا أن الكثير يستسهل قراءة الرواية على قراءة الكتب التاريخية.

وأضاف الشاذلي «الرواية التي تحمل الصبغة التاريخية هي واحدة من فنون الرواية، وتتميز بالصعوبة إلى حد ما، خصوصا إذا أراد الكاتب أن يدمج ما بين الخيال، وهو العمود الفقري لأي رواية، وبين الواقع في حقبة تاريخية معينة، مؤكدا أن الرواية التاريخية أصبح لها جمهور كبير في الفترة الأخيرة، والكثير من القراء يهتمون بها.

من هو «شمعون المصري»

وسرد الشاذلي نبذة عن الرواية وهي تتحدث عن فترة التيه، أو خروج «بني إسرائيل» كحدث تاريخي، مقدمة بعض الأفكار الفلسفية، والأفكار التي تسقط على الواقع، فهي مرتبطة بواقعنا الحالي، لافتا إلى أنها تناولت بعض الأفكار المتداولة فيما يتعلق بالأرض المقدسة، وتعريفها، وأحقية الوعد الإبراهيمي، وقضايا كثيرة شائكة نعيشها حتى الآن.

وأوضح أن الرواية «تدور حول شاب اسمه شمعون ولد لأب عبراني وأم مصرية، والأم المصرية كانت سببا في أن ينعت هذا الولد طوال الرواية باسم شمعون المصري، ولم يكن هذا الوصف (شمعون المصري) بالنسبة لهذا الولد مدعاة للفخر، بل يوضح نظرة الآخر لمن يختلف عنه، فظل الاسم شمعون المصري ملاصقا له طوال الوقت، ولكن سنجد مع تطور الأحداث وخروج هذا الولد مع قوم موسى وعبور البحر، ومعاناتهم خلال فترة التيه في صحراء سيناء، سنجد كيف أن شمعون المصري، وبالمخزون الذي استقاه من والدته المصرية، تمكن من أن يتغير في تقبل الآخر، وفهم الآخر، والتفكر الدائم، والنقد البناء».

وتابع «بدأ هذا الشاب بعد صدور الحكم بالتيه، التجول منفردا وبدأ رحلة خاصة به، حتى قابل قبيلة من بني إسماعيل، وعاش معهم، فوجد الشيخ «عابر» الذي أخذ بيده من فكرة التيه إلى فكرة اليقين، وغير له أفكارا كثيرة جدا، كانت مختزنة في عقله».

المحفز واللغة

وعن المحفز الذي دفعه لكتابة هذه الرواية، لفت إلى انه كانت في فترة الربيع العربي، وهي فترة كانت صادمة، ومغيرة لكثير من الأفكار، وفي ظل الأحداث المتلاحقة والسريعة وغير المتوقعة النتائج والتي كانت مدعاة للتفكير، وتترك المرء في حالة من القلق، لافتا الى أن فكرة التيه هي المحفز الأساسي لكتابة رواية أوراق شمعون المصري.

وحول زيارة الأماكن التي ذكرت في الرواية، أكد الشاذلي زيارته للكثير من الاماكن التي تدور فيها أحداث الرواية، حيث يفضل معايشة المكان، لكي يتخيل الأحداث ويسقطها على الرواية، وقد زار أغلب الأماكن التي دارت فيها الرحلة سواء في سيناء او في الأردن ومنها جبل نيبو.

وحول اختيار اللغة التي كتبت بها الرواية، قال الشاذلي إنه كان لا بد من اختيار لغة قوية وغير ركيكة، لافتا إلى ان بعض الأشعار الموجودة في الرواية من تأليفه وبعضها مترجم، مشيرا إلى ان الشيخ «عابر» في حياته هو والده الذي كان استاذا في «الأزهر» واستفاد من مخزونه الثقافي فأخذ بيده نحو الثقافة والأدب.