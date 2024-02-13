تعديلات مفوضية الانتخابات اليوم

MENAFN - Al-Anbaa) سامح عبدالحفيظ ـ فرحان الشمريوافق مجلس الأمة، في جلسته العادية العلنية أمس، على طلب نيابي بإدراج التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل قانون المفوضية العامة للانتخابات على جدول الأعمال ومناقشته كأول بند في الجلسة التكميلية اليوم.وواصل المجلس مناقشة الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر. وخلال مناقشة الرد على الخطاب الأميري، أكد النواب في مداخلاتهم أهمية استمرار التعاون الإيجابي بين السلطتين لاستكمال طريق الإصلاح بدءا من ملف تحسين معيشة المواطنين.وتناول النواب خلال مداخلاتهم قضايا التعليم والصحة والتركيبة السكانية والإصلاح الاقتصادي دون المساس بحقوق المواطنين وتحديدا أصحاب الدخول المحدودة، مشددين على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للخريجين.وكان المجلس قد وافق على تمديد تكليف لجنة الموارد البشرية بشأن بحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية, على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد الثالث.ووافق مجلس الأمة على تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بحث قرار وزارة التعليم العالي منع الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية بعد مرور سنتين على شهادة الثانوية العامة، وطلب تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل التحقيق في أسباب تأخر تسجيل الأدوية والإجراءات المتبعة لتسجيل المستحضرات الطبية والعشبية والبيطرية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية في وزارة الصحة.المجلس يناقش تعديل «مفوضية الانتخابات» اليوم



كلف اللجنة الصحية بدراستها مع المستحضرات الطبية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية

المجلس يقرّ التحقيق في أسباب تأخر تسجيل الأدوية



مجلس الأمة وافق على رسالة اللجنة التعليمية

أحال بحث معاناة الطلبة في المناطق الجنوبية إلى «تحسين الخدمات»

سنجيب عن الأسئلة في الوقت المحدد بعد ترتيب الملفات

عبدالله اليحيا: بصدد الاجتماع مع «الخارجية» حول «الدّرة»



«لا يمكن إدخال أدوية قد تضر بهم»



أحمد العوضي: وزارة الصحة السدّ المنيع لصحة المواطن

عبدالكريم الكندري: رئيس المجلس شطب كلمتي من المضبطة والبث التلفزيوني والمسألة ليست جوازية بل حسب اللوائح



عادل الدمخي: إلغاء المجلس الأعلى للمحافظات قرار جريء.. ولماذا يُمنع الموظف من استكمال دراسته؟



بدر نشمي: يجب تحصين الجبهة الداخلية من خلال العدل والمساواة.. والتعليم سيئ ويجب الموافقة على الجمع بين الوظيفة والدراسة



حمد المطر: لن نسمح بالتجاوزات في الأدوية ونحن نتحدث عن «الرقمنة» وهناك فوضى في إدارة التسجيل وملفات تضيع



حمدان العازمي: هناك محاربة لأهل الحلال ولا يجوز أن تكون كل المناطق مسوّرة وإنشاء سوق خاص بهم ضروري

مرزوق الغانم: قدمت أسئلة قبل نحو 6 أشهر وصل عددها إلى 70 سؤالاً حصلت على إجابة عن 28 منها بعضها عن «حقل الدرة»



جنان بوشهري: لابد من وقفة للمجلس تجاه طلب بعض الوزراء سرّية الإجابات وقدمت كتاباً لرفع السرّية عن كل الإجابات



فلاح الهاجري: سألت عن أعداد المشاركين في الحروب القومية ومازالت هذه الفئة مظلومة ولا يتسلمون رواتبهم لـ 4 أشهر



فهد بن جامع: رسالة لرئيس الوزراء «ضع مصلحة أهل الكويت نصب عينيك وعدم الالتفات لمن يطالب بتعليق الدستور»



حسن جوهر: قيمة القروض الاستهلاكية على المواطنين رقم مهول وإجمالي المقترضين وصل إلى 590 ألف مواطن



متعب الرثعان: نحذّر الحكومة من المساس بأصحاب الدخول المحدودة .. والدول المحيطة تحتفل كل يوم بإنجاز ونحن نعاني من مشكلة الطرق



سعود العصفور: الحكومة السابقة قدمت صورة رائعة للتعاون وغاب عن المجلس الطرح الفئوي ونمدّ يد التعاون للحكومة الجديدة



خالد المونس: الخطر الحقيقي عندما يتم العبث بالهوية الوطنية بذريعة حمايتها.. وأنتظر من وزير العدل رداً حول تعيين وكلاء النيابة



مبارك الطشه: نستغرب وجود مشكلة التوظيف وعدم تسكين المناصب القيادية حتى الأمنية منها.. والبرنامج الحكومي لنا عليه ملاحظات



مهند الساير: أعطينا الحكومة مهلة 25 يوماً من أجل قضية رفاهية المواطن ولن نقبل بعدم الإتيان بزيادات للمواطنين



عبدالعزيز الصقعبي: الجميع يشتكي من ملف القياديين وفساد التعيينات وسوء الاختيار وهذا ما دمّر طموح الشباب والبلد أصبح مشلولاً



أحمد لاري: البلد أصبح مريضاً والوضع لا يسرّ والإيرادات النفطية تغطي الباب الأول والشعب سئم تغيير الحكومة والمجلس والصراعات



محمد الحويلة: الشباب الكويتي ينتظر كثيراً للحصول على وظيفة مناسبة ونحن لدينا حوالي 12352 درجة وظيفية لم تسكّن و28 ألف عاطل



جراح الفوزان: رئيس الوزراء يتمتع بشعبية كبيرة يجب استغلالها للإنجاز وكل الأزمة سببها الصراعات وهذا ما أضر بالبلد



حمدان العازمي: مشكلة البلد أنه بحاجة إلى إدارة ومحاسبة وإنهاء الصراعات.. وإلى متى يستمر حل المجلس والحكومات في ظل استمرار المشاكل؟



عبدالوهاب العيسى: قيادات الدولة ومنهم وزير التربية أبناؤهم يدرسون في المدارس الخاصة وحتى أحفاد رئيس الوزراء وهذا مؤشر على عدم وجود إصلاح

هاني شمس: قضيتنا المركزية هي فلسطين ونشيد بالموقف الرسمي والشعبي.. وإصلاح أحوال البلد بحاجة إلى استقرار ونحن نطالب بالتعاون للإنجاز



فارس العتيبي: تحسين معيشة المواطنين كان يجب أن يأتي من الحكومة والتعاون موجود لكن لن نتنازل عن حق المواطن وجلسة 5 مارس هي الفيصل



خالد الطمار: الإنجاز يحتاج للعمل كفريق واحد والتعاون مع الحكومة السابقة أثمر العديد من القوانين وهناك من يسعى لسحق الطبقة المتوسطة



محمد المهّان: لماذا لا تعمل الحكومة على حل القضية الإسكانية ويجب استثمار الجزر وجعلها سياحية والاهتمام بالأسواق التراثية ومواجهة آفة المخدرات



أسامة الشاهين: نختلف في قضايا عدة ونتفق في قضية فلسطين وزيارات الدولة لسمو الأمير لدول الخليج تدلل على عمقنا الإستراتيجي عبدالله الأنبعي: ما نحتاجه تأسيس الشركات التي تعمل في قطاع التخزين اللوجيستي.. والقانون 5 /2008 قائم ومعمول به







وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على عدد من الرسائل الواردة إليه ومنها رسالة واردة من لجنة الموارد البشرية تطلب فيها تمديد تكليفها ببحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد الثالث. ووافق المجلس على رسالة لتكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بالاجتماع مع الجهات المختصة لإنشاء سوق للإبل بجميع المرافق التابعة له تحت إشراف وتنظيم الدولة في منطقة الأرتال (الدائري الثامن).

كما وافق على رسالة من النائب د.محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية ببحث قرار وزارة التعليم العالي منع الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية بعد مرور سنتين على شهادة الثانوية العامة.

ووافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بالتحقيق في أسباب تأخر تسجيل الأدوية والإجراءات المتبعة لتسجيل المستحضرات الطبية والعشبية والبيطرية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية في وزارة الصحة. كما وافق المجلس على رسالة من لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية تطلب فيها إحالة تكليفها ببحث موضوع معاناة الطلبة في مناطق البلاد الجنوبية إلى لجنة الاهتمام بتحسين المناطق الحديثة والنائية البرلمانية للاختصاص عملا بنص المادة (58) من اللائحة الداخلية. واستهل المجلس أعمال جلسته ببندي التصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى تلاهما بند الأسئلة وبند الإحالات ثم واصل النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 17 لمجلس الأمة. وخلال مناقشة الخطاب الأميري استعرض النواب العديد من القضايا التي وردت في الخطاب وما يقابلها من قضايا الشارع ومتطلبات المواطنين. وقرر المجلس ان يستهل جلسته التكميلية اليوم بنظر تقرير اللجنة التشريعية عن تعديلات قانون مفوضية الانتخابات. ومن المقرر أن ينتقل المجلس بحسب جدول الأعمال إلى مناقشة بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 17 للسنوات من (2024-2027). ومدرج على جدول أعمال المجلس بند يشمل الاقتراحات بقوانين بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والتعديلات المقدمة عليها ومشروع بقانون في شأن إقامة الأجانب. وأدرج على جدول الأعمال بند تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين ويشمل 34 تقريرا منها التعديلات المقدمة من بعض الأعضاء على مشروع القانون بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة الذي تم إقراره في المداولة الأولى والاقتراحان بقانونين بتعديل قانون المرور. وإلى التفاصيل:



افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الجلسة العادية أمس الثلاثاء 13 فبراير، عند الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار، وكذلك أسماء الأعضاء الغائبين بعذر أو بدونه عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة منذ تاريخ 4/2 حتى 7/2/2024.

التصديق على المضابط

يصادق المجلس على المضابط 1512أ، 1512 ب.

٭ د.عبدالكريم الكندري: المادة 180 من الدستور، النائب يُمثل الأمة بأسرها ولا سلطان عليه، و110 أعضاء مجلس الأمة أحرار فيما يبدونه من أفكار، هذا لا يعني أن يكون هناك تجاوز على الدستور أو اللائحة أو الأشخاص وقيامكم بشطب مداخلتي تلفزيونيا وفق المادة 69 لكن لا بد أن تؤكد فالمسألة ليست جوازية، المادة أعطيت لك حتى تطبق على اثرها اللوائح، حتى تشطب الإساءة إن أسأنا، أنت لم تكتف فقط بالشطب التلفزيوني، بل قمت بشطبها من المضبطة، 10 سنوات ناضلت داخل القاعة وقاتلت ابتداء من التعدي على الدستور واللوائح، ولكن لم أشاهد كلمتي في العشر سنوات كلمتي في المضبطة بهذا الشكل، أنت تملك تاريخا سياسيا في الشارع، والشارع يصدقك ولن يصدق عبدالكريم الكندري، أنت شطبت كلمتي لأنك ترى أنه لا يجوز التطرق للنطق السامي أثناء الحديث أو الرد على الخطاب الأميري، فأنت كرست سابقة وخالفت نفسك في سوابق برلمانية أثناء رئاستك، فالسيد عباس مناور في جلسة 30/11/1985 تحدث وقال أرجو توجيه هذا النداء إلى صاحب السمو أمير البلاد، وكان ذلك أثناء مناقشة الخطاب الأميري.

في جلسة 30/1/1999 عبدالله النيباري قال صراحة إن الخطاب يجب أن يوجه للأمير.

جاسم الخرافي وهو رئيس مجلس الأمة قال بشكل واضح «أن نجعل النطق السامي منهجا لنا» وتحدث عن النطق السامي، لذلك هو فعل وعمل مستقر.

وفي كل خطاب أميري أنا أتحدث عن النطق السامي، ولكنك منعتني من أن أتحدث بنقاش عام وجميع من تحدث بعدي تحدث في كل شيء إلا الخطاب الأميري.

الناس اعتقدوا أنني جرحت في الأمير أو جرحت في سند الإمارة، ولكنني دافعت عن المجلس وعن نفسي أمام كلامه القاسي الذي وجهه لنا كأب ورديت عليه كابن.

فأنا تكلمت بكلام صادق ومخلص لإخلاصي للأمير، لم أرد هذه المواجهة ولكن لم أخطئ وأترك الشعب يقدر، أنت وضعتني في موضع الشبهة، و10 سنوات أراعي الله في كلامي والدستور واللائحة والأعراف، ولم أتجاوز عن والدي، ولكن أنت صورتني كأنني جرحت فيه، ومكنت الوشاة من التمصلح من كلامي، الناس لم تسمع كلامي، المضبطة ليست ملكا لك، ولكن ملك الشعب، تكلمت بكل أمانة وصدقت مع ولي الأمر، الذي يريد أن يسمع من أبنائه ومن حق الأب أن يقسو علينا، المفترض أن يكون دورك ولم تقم به وأنا قمت به، وأترك الرأي للمجلس.

٭ السعدون: في الجلسة السابقة قلت له فيما يتعلق بالشطب هذه سلطة مطلقة وتم الشطب، وقلت نفس الكلام الذي شطب في التلفزيون يشطب في المضبطة، وهذا قرار للمجلس، والكلام كان عن النطق السامي منذ أول مجلس الى اليوم لم يرد على جدول الأعمال النطق السامي لذلك، المضبطة شطب منها ما شطب في التلفزيون، والموافق على الشطب كما ورد يرفع يده.

وجرى التصويت نداء بالاسم: الحضور 61، موافقة 16، عدم موافقة 44، عضو لم يشارك: 1.

المجلس لم يوافق على شطب كلام النائب عبدالكريم من المضبطة.

الرسائل الواردة

٭ بدر نشمي العنزي: هناك تداخل في اختصاصات اللجان، فسبق أن تم تكليف لجنة الشباب والرياضة بهذا الموضوع، وخلال الأيام القادمة سننجز هذا الموضوع، وأطلب من النواب أن نستكمل التحقيق والكلمة سوف تكون للمجلس حول موضوع الإبل، والقرار سيكون للمجلس.

٭ د.عادل الدمخي: قرار مجلس الوزراء بإلغاء مجلس المحافظات قرار جريء وشجاع، فهذه كانت مشكلة وتسبب بطالة وهمية، وتكررت الحكومات ولم يتخذ مثل هذا الإجراء، حفظ كرامات الموظفين مهم جدا، لكن نحتاج مثل هذا القرار، وهناك تكدس كبير في وزارات الدولة، وزارة الكهرباء بها تكدس أعداد، فهل لا توجد إدارة تستطيع الاستفادة من الأعداد، نعم إذا وجدت إدارة جديدة ستستطيع الاستفادة.

ولماذا نمنع الموظف أو من يريد الدراسة بعد سنتين فقط من الثانوية العامة من استكمال دراسته، هذا قرار ليست له وجاهة في منع إنسان أن يفكر بعد 3 سنوات أو 4 سنوات من الثانوية أن يُكمل الدراسة، هناك مشكلة في وزارة الصحة أن هناك مشكلة في تسجيل الأدوية والتراخيص الخاصة لها، ويكون هناك وقف للمناقصات.

٭ وزير الصحة: من باب حرصنا نؤكد أنه لا يوجد تأخير مع موافقاتنا على الإجراءات التي سيتم اتخاذها، والتأخير يجب أن نقارنه بأهمية ضمان جودة وسلامة الدواء.

في عام 2023 صدر قراران لتسريع الإجراءات و253 دواء وفي 2023 فوق 600 دواء، أي فوق الـ 100%، والوزارة هي السد المنيع لصحة المواطن والدورة المستندية خارج وزارة الصحة، وتم أتمتة البرامج، وتسريع الأدوية يؤدي إلى عدم ضمان جودة وسلامة الأدوية.

٭ د.عادل الدمخي: ديوان المحاسبة أثار هذه النقطة بأن هناك تعمدا أحيانا، للتأخير في السداد لإخراج شركات، وتعمدا في عدم التسجيل لعدم إدراجهم في المناقصات.

٭ د.حمد المطر: أثني على كلام رئيس لجنة الميزانيات، ميزانية الكويت تاريخية، والصحة استثنائية، 3 مليارات أعلى ميزانية، 519 مليون دينار لقطاع الأدوية، الموضوع هناك مافيا في قطاع الأدوية.

التسجيل يدوي بمعنى أنه الآن في 2024 التسجيل يدوي، هل يعقل ذلك، هل تقبلون؟ وبرنامج عمل الحكومة يتكلم عن الرقمنة، وهناك فوضى وملفات تضيع.

قطاع الأدوية (يطقون) الشركات الصغيرة والمتوسطة، يؤخرون في السداد لحساب مافيا الأدوية، وبالتالي تفلس الشركة الصغيرة والمتوسطة، هذه اللجنة بها سنكشف الحقائق بالأدلة والمستندات، 61 شركة تم إيقافها بصيدلياتها بدون أي دليل وأنصفها القضاء وأرجع إيقافها الجائر، هناك قانون للمهنة أين هو، ومن يتحمل تعويض الـ 61 صيدلية؟!

لجنة التحقيق مستحقة وسيرفع تقرير يبين التجاوزات والمحسوبيات.

٭ وزير الصحة: ما عندنا مانع في لجان التحقيق وفق مبدأ الشفافية، دفع فواتير متأخرة، فنحن نتولى الوزارة وتم دفع متأخرات لسنوات ماضية وجار استكمال الدفع.

يرجى العلم أن هناك أكثر من نوع من الأدوية، الأصيلة موجودة وشركاتها معروفة، وهناك أدوية جنيسة، ففي موادها نفس المواد الأصيلة، هناك بدائل للأدوية تقوم بعض الشركات تسجل نفس الأدوية بالاسم العلمي.

أؤكد أن ما جاء هو حسب النظم واللوائح ووفق كتب جاءت من وزارة التجارة لمنع تداول الأدوية وعدم إدارة الصيدلية بنفسه وليتحمل المسؤولية القانونية.

٭ محمد براك المطير: الاهتمام بموضوع الأدوية موضوع مهم.

٭ د.حمد المطر: وزير الصحة استقال من منصبه بسبب تسجيل أدوية فاسدة، وهو الآن يدافع عن الأمر، التسجيل في السعودية 4 أسابيع والإمارات.

٭ وزير الصحة: سأدافع عن الحق ومثلما استقلت ما عندي مانع أستقيل، وسأكون سدا منيعا ضد الأدوية الفاسدة وأتحمل المسؤولية السياسية والطبية، ونعمل في الوزارة حسب الأنظمة والقوانين.

٭ حمدان العازمي: بخصوص سوق الإبل، أهل الحلال مع الأسف يعانون مما يحدث، عندما نطالب بإنشاء سوق الإبل هذا حق، ولماذا نمنع ذلك وموجود في كل الدول الخليجية، وهناك مختصون يديرون السوق، الناس تريد التنظيم، ونحن نحارب أهل الحلال ونتغنى بالدفاع عن الأمن الغذائي، لا بد من إعطائهم الحق والدعم، هناك تداخل في الاختصاصات بين اللجان.

لا توجد دولة في العالم تمنع الشخص من استكمال دراسته بعد الثانوية، ونحن نحارب الطلبة، لماذا لا نراعي الطلبة، وما الحكمة في وضع شرط السنتين، لماذا ندافع عن مصالح بعض التجار، الشباب الكويتي نجعله يدرس ويستكمل دراسته بدلا من البطالة.

تطبيق البصمة أثر على الزحمة في الشوارع، فهناك معاناة في المناطق الجنوبية، خط الموقع يريح الطلبة وأولياء أمورهم، نجحت الدراسة عن بُعد، فلماذا نتحسس، تطبيق البصمة لا بد من دراسته أولا، وأعتقد أن الوزير سيتراجع عن هذا القرار.

وأهل الحلال والطلبة والمناطق الجنوبية يعانون، لماذا وإلى متى المواطن يعاني، الحكومة هذه عليها أن تراعي المواطن وتعالج مشاكله التعليمية والصحية والإسكانية، لماذا تحابي الحكومة أصحاب العقار.

وجرى التصويت نداء بالاسم على الرسالة الثانية بشأن إنشاء سوق الإبل، وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 47، موافقة 24، عدم موافقة 10، امتناع 13.

موافقة على الرسالة.

٭ أسامة الزيد: هدفنا وجود تحقيق، فذهابها إلى لجنة الرياضة لا بأس به.

٭ بدر نشمي: هذا من اختصاص لجنة الشباب والرياضة، تم تكليف لجنة الشباب والرياضة بنفس النص.

٭ أسامة الزيد: إذا كان هناك تكليف نسحب الرسالة الرابعة.

الرسائل الواردة

1 - رسالة واردة من لجنة الموارد البشرية تطلب فيها تمديد تكليفها ببحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد الثالث.

(موافقة عامة).

2 - رسالة لتكليف لجنة المرافق العامة بالاجتماع مع الجهات المختصة لإنشاء سوق للإبل بجميع المرافق التابعة له تحت إشراف وتنظيم الدولة في منطقة الأرتال (الدائري الثامن).

(موافقة عامة).

3 - رسالة من عضو مجلس الأمة د.محمد هادي الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث قرار وزارة التعليم العالي بمنع الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية بعد مرور سنتين على شهادة الثانوية العامة. (موافقة عامة).

4 - رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث المخالفات والتجاوزات التي شابت إشهار عدد من الأندية الرياضية وأي مخالفات في أعمال الهيئة العامة للرياضة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

(تُسحب الرسالة).

5 - رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في أسباب تأخر تسجيل الأدوية والإجراءات المتبعة لتسجيل المستحضرات الطبية والعشبية والبيطرية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية في وزارة الصحة.

(موافقة عامة).

6 - رسالة من لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد تطلب فيها إحالة تكليفها ببحث موضوع معاناة الطلبة في مناطق البلاد الجنوبية إلى لجنة الاهتمام بتحسين المناطق الحديثة والنائية للاختصاص عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.

(موافقة عامة).

٭ محمد المطير: انتقل إلى رحمة الله تعالى النائب السابق راشد صالح التوحيد الذي كان عضوا في مجلس الأمة الأول عام 1963.

العم الفاضل راشد التوحيد كان من أوائل أعضاء مجلس الأمة الذين فعلوا الرقابة من خلال الاستجواب.

٭ داود معرفي: وتنعى الحكومة النائب السابق راشد التوحيد الذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة طويلة مليئة بالعطاء، وتتقدم الحكومة لأسرة الفقيد بخالص العزاء.

الأسئلة

٭ مرزوق الغانم: من الصعوبة أن نتحدث عن أسئلة قدمت قبل أكثر من 6 أشهر، ولكن تعامل الحكومة السابقة مع المجلس فقد قدمت 70 سؤالا وصلت الإجابة لـ 28 سؤالا فقط بشأن حقل الدرة المعني بها وزارة الخارجية، وتم توجيه السؤال في 16/7/2023 ومضى على السؤال 7 أشهر و6 أيام، وحتى الآن لم تصلني الإجابة، هذا السؤال مهم جدا لأن خبر الصحيفة يهدد الأمن القومي للبلاد، وإن كنا نطلب من الشعب استقاء المعلومات من مصادرها، فكف ذلك إذا كان السؤال البرلماني لا تصل إجابته، اذا الخبر صحيحا أو غير صحيح، فهناك إجراءات لا بد أن تتخذ. أطلب من وزير الخارجية الحالي الإجابة عن السؤال حتى نعرف هل الخبر صحيح أم لا.

٭ د.حمد المطر: الكويت سنويا يتخرج منها 50 ألف طالب وطالبة، ومن الطبيعي أن الطالب يحلم بشهادة جامعية، ولدينا ابتعاث داخلي وخارجي، الابتعاث الداخلي فالكويت هي الدولة الوحيدة في العالم التي تدفع 90% من إيرادات الجامعات الخاصة للبعثات الداخلية ولا تعين أعضاء هيئة التدريس من المواطنين.

ما طبيعة عمل الوزير الحالي مع الجامعات الخاصة، مواطن كان عنده حلم بفتح جامعة خاصة لكلية الطب، إلا أن هناك مافيا الجامعات الخاصة، وأتمنى أن يسمع رئيس الحكومة كلام النواب، نعم وزير جديد، لكن هذه رسالة مهمة.

٭ وزير الخارجية: أؤكد أننا على أتم الاستعداد للإجابة في الوقت المحدد، وسنعيد في الأيام القادمة النظر في ترتيب الردود على الأسئلة السابقة.

٭ د.جنان بوشهري: السؤال كان يتكلم عن شركة الضمان وأن المستثمر وقع عقدا، فسألت هل المستثمر أفصح عن العقد، وأين السرية في الإجابة في هذا الأمر، توجهنا برسالة فيما يتعلق بالالتزام باللائحة بشأن ضوابط سرية للإجابة عن الأسئلة البرلمانية، وأن تكون هناك وقفة والتزام بالمادة 124 من اللائحة.

مطلوب من مكتب المجلس أن ينظر في الرسالة بشأن سرية الإجابة من الوزراء عن الأسئلة، وعلى الحكومة الالتزام باللائحة.

٭ د.فلاح الهاجري: السؤال كان موجها إلى وزير الداخلية عن عدد المشاركين في الحروب القومية، فهم قدموا أرواحهم فداء لهذا البلد في 67، 73 والغزو، ولكن التعنت ما زال قائما لهذه الفئة.

هي رسالة للوزير بحل هذه الأزمة نحو «البدون» الذين خدموا البلد لعقود من الزمن.

٭ فهد فلاح بن جامع: حقل الدرة كويتي فقط، لا يوجد حق لأحد من الدول المجاورة فيه، فهو حقل كويتي بحت وحسب الاتفاقيات عام 2000، السعودية صار لها حق النصف، وأسأل الوزير هل توجد اتفاقيات بهذا الشأن، وهل توجد اتفاقيات مع إيران، وكم نسبة ملكية الكويت.

٭ وزير الخارجية: نحن بصدد ترتيبات معينة مع لجنة الشؤون الخارجية، وسنلتقي بهذا الأسبوع المقبل، وسنضع النقاط الرئيسية فيما يتعلق بحقل الدرة، وأطلب من الأخ فهد فلاح التريث، وسنكون على تواصل.

٭ عبدالله الأنبعي: القانون قائم والأراضي مخصصة من المجلس البلدي لذات الغرض، نحتاج إلى تأسيس الشركات التي تعمل بالقطاع اللوجستي وقطاع التخزين، إلى متى نحتكر السوق ثم يبدأ مشوار الحسد.

القرار ليس قرار وزير، بل قرار مجلس الوزراء في ترخيص الأراضي، وهناك 10 شركات فقط، الأراضي مخصصة، ولكن ينبغي ضمان فكرة التنافسية لانخفاض الأسعار على القيم التخزينية.

٭ حسن جوهر: حجم القروض الاستهلاكية والعقارية لجميع المواطنين لدى البنوك والشركات، ووجهت السؤال خلال 3 دورات برلمانية متعاقبة.

السؤال مفصل به كثير من الأمور، قضية القروض عامة وواسعة وكبيرة وتهم جميع المواطنين الكويتيين.

إجمالي المقترضين لدى البنوك أكثر من 16 مليار دينار، وهذا رقم مهول ورقم يشكل عبئا كبيرا على العوائل الكويتية، وعدد سكان الكويت مليون و300 ألف، إجمالي المقترضين هو 590 ألف مواطن مقترض، أي بنسبة 95% من الشعب عليه ديون، وهذا مؤشر ليس جيدا.

٭ محمد المطير: افتح بند ما يستجد من أعمال لتلاوة طلب.

٭ وتلا الأمين العام طلبا:

إدراج التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية بشأن تعديل أحكام قانون المفوضية العامة للانتخابات على جدول أعمال جلسة الأربعاء 14 فبراير، على أن يتم التصويت نداء بالاسم في الجلسة «أمس».

(موافقة عامة).

مواصلة الخطاب الأميري

٭ متعب الرثعان: الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح أحب شعبه فأحبه شعبه.

الإصلاح السياسي في الكويت تمت ترجمته بخطاب 22/6/2022 والذي بدأ به الإصلاح بمكافحة شراء الأصوات ونقل الأصوات بالبطاقة المدنية وعدم مشاركة الحكومة في انتخابات اللجان والرسالة، وبالتالي حققنا ما يريده الأمير الراحل تعاونا مع الحكومة عندما وضعنا خارطة طريق وحققنا القوانين التي يطمح لها الشعب خلال أقل من 4 أشهر، المحكمة الدستورية وإلغاء الوكيل المحلي والوكالات العقارية والشركة النفطية والمحكمة الدستورية، وقانون المتقاعدين ولكن الحكومة طلبت التأجيل.

سمو الأمير أوصى بالاهتمام بالشعب، وبعد تشكيل الحكومة الجديدة استبشرنا خيرا وسمو الرئيس تكلم عن الاقتصاد ولم يذكر أصحاب الدخل المحدود، ولا نقبل بأن يقترب أحد من طبقة ذوي الدخل المحدود مهما كانت سياسات الحكومة، وهذه الفئة تعاني ونحذر الحكومة من الاقتراب من أصحاب الدخل المحدود، فهي لا تملك التوظيف للآن، وحتى دعم البطالة تم إيقافه عنهم.

تكلمنا عن الوحدة الوطنية وكانوا قبلاً يقولون مناطق خارجية وداخلية ثم قالوا حضر وبدو واليوم قالوا التمييز في الجنسية، علينا توحيد الجنسية من أجل وحدة وطنية كاملة.

قطر احتفلت بتحقيق بطولة والسعودية بإنهاء قطارات ونحن نطلب من الوزراء إصلاح الطرق وتوفير الكتب وصحة جيدة وهذه طلبات بسيطة.

نحن نحتاج الى خطة دولة بعيدا عن تغييرها بتغيير الوزراء، والشعب وصل مرحلة يريد تطوير البلد ومل من الخدمات الموجودة.

٭ سعود العصفور: نمارس دورنا في الرد على الخطاب الأميري لحاكم راحل وحكومة مستقيلة أمام حاكم جديد وحكومة جديدة، نتذكر سيرة الأمير الراحل الذي بدأ حكمه بعفو وأنهاه بعفوه، وفي فترة حكمه ضربت الحكومات أروع المثل بالالتزام بالدستور بعدم تدخلها في الانتخابات ونسأل الله له الرحمة والمغفرة والجزاء الحسن، ونتمنى التوفيق لما فيه مصلحة البلاد والعباد لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد، الذي كانت كلماته بمحاربة الفساد وتردد صداها في كل البلد.

نحن الآن 13 فبراير 2024، أي بعد 7 أشهر الحكومة السابقة قدمت صورة رائعة من التعاون النيابي- الحكومي، وانهدمت مقولة إن التعاون النيابي- الحكومي أمر غير ممكن، قدمنا خارطة تشريعية أولى وثانية تضمنت تشريعات نوعية في مجلس لأول مرة يغيب عنه الطرح القبلي والطائفي والعنصري وابتعدنا عما يفرق واجتمعنا على ما يجمع، أقررنا قوانين عديدة نوعية وفي الخارطة قوانين أخرى تستهدف الإصلاح التنموي والمعيشي والاقتصادي.

كل ذلك لا يمكن وصفه بالعبث او انه أضر بمصالح البلاد والعباد.

بل كان الهدف الأسمى هو الصالح العام وهنا يأتي دور الحكومة الجديدة لحمل الأمانة والعمل بجدية واستكمال التنسيق والعمل مع المجلس وأيادينا ممدودة طالما أنها تنشد الإصلاح والتغيير.

لا يوجد قطاع إلا وناله التدمير في كل مجال، وكلها تحتاج الى إعادة إعمار وانتشال من الفوضى والفساد، الإصلاح مكلف ومزعج والوصول إليه يتطلب الشجاعة للمرور بحقبة من القرارات، ولا أحد يكون فوق مستوى المحاسبة وان تنتصر للأمة مصدر السلطات، الإيرادات النفطية تشكل 87% من إيرادات الدولة وغير النفطية 13% وتكاليف إنتاج النفط قاربت الـ 4 مليارات وهو يؤثر سلبا على ميزانية الدولة، وهناك حاجة واضحة الى تعظيم الإيرادات، العجز المتوقع 6 مليارات وهو رقم أيضا مزعج.

٭ بدر نشمي: علينا تحصين الجبهة الداخلية والحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق مبدأ العدل والمساواة وتحسين الخدمات، التعليم للأسف من سيئ إلى أسوأ، وهناك تعمد لتدني مستوى التعليم العام، فكيف نتطور ونحن لا نصلح في المنظومة التعليمية.

مواد الدستور لا بد أن تطبق جيدا، التعليم أساسي لنهضة البلد وتطوره، وما حدث في العشرين سنة الماضية أصبح به انحدار في مستوى التعليم، ولكن أين جودة التعليم ودعم المعلم، ولدينا الكثير من الكفاءات الوطنية التي تستطيع وضع مناهج لتطوير التعليم، المعلم هو من يؤسس أفضل من دكتور الجامعة، فمرحلة التأسيس هي المرحلة المهمة، المعلم الضعيف يحولونه إلى المرحلة الابتدائية وهي المرحلة الأساسية والضرورية، المهم هو دعم المعلم وتشجيعه وتطوير مستواه التعليم.

هناك قانون موقع عليه 21 نائبا بشأن الجمع بين الوظيفة والدراسة، ويجب إدراج القانون ولا يهمل، لماذا تأخير إدراجه على جدول الأعمال، هذا القانون أتحدى أي مسؤول من وزارة التربية أن يفنده ويحاجج الحجة بالحجة، وسوف يقر فيما تم، 41 نائبا طالبوا باستعجاله.

وقف التعيينات مخالف للدستور والشعب ليس له ذنب في خلافاتكم، أبناء الكويتيات بناتكم وأخواتنا، وما يحدث لهن ظلم لا يمكن القبول له، ليس لهن وظيفة ولا تعليم ولا إقامة، وصلنا إلى مرحلة أنكم لا تشعرون، ويجب انصافهن ولا يمكن السكوت عن الظلم الحاصل لهن.

الشعب الكويتي هو من فرض الإرادة ومجموعة القوانين على المجلس الحالي، والحكومة الحالية كما فرضها على الحكومة السابقة، الشعب هو من يقود قاعة عبدالله السالم.

اخواننا المقيمون بصورة غير قانونية يتعرضون لظلم، نحن أقررنا قانونا يعطيهم الحقوق المدنية وكيانا للتوظيف والحقوق الاجتماعية.

على الحكومة إدراك أنها ليس لديها إلا خيار واحد وهو الالتفات إلى متطلبات الشعب، المناصب لا تدوم، علينا العمل بما يرضي الله ثم الشعب، الكلمة لا تموت.

٭ خالد المونس: الخطر الحقيقي على الكويت ومصالح البلاد والعباد عندما يتم العبث بالهوية الوطنية بذريعة حماية الهوية الوطنية، المادة 29 من الدستور نصت على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية.... إلخ.

مواد الجنسية الكويتية أتت مجزأة، ولكن النهج الذي نراه في السنوات الأخيرة يدفع الى تقسيم المقسم، فمواد الجنسية قسمت المجتمع، والنهج الحكومي ميّز من يحمل الجنسية الأولى عن باقي المواد، ولعل آخرها تقديم وكلاء النيابة الذين قدموا على هذه الوظيفة ومنهم امتياز مع مرتبة الشرف، ويمنعون من التعيين لأنهم لديهم المادة السابعة، ومن المفترض أن التوظيف وفق الكفاءة.

الدول تتقدم ونحن نرجع للخلف، وهناك نفس عنصري مدمر، وما حل هذا الأمر في دولة إلا ودمرها، وما حل في مجتمع إلا وقسمه وفتته.

أحمل الجنسية الأولى ولست من النوع الذي يقول الميزات لأبنائي، لكن واجبي الوطني يلزمني بالتصدي لهذا النهج لأنه أمر يدمر الوطن والشعب، الولاء للوطن لا يعتمد على مادة الجنسية، الولاء لهذا الوطن بما تعطيه وتخلص له.

ووجهت رسالة لوزيري العدل السابق والحالي، بفتح باب التظلم لهؤلاء الشباب الذين لم يتم قبولهم للنيابة بحجة أنهم مادة سابعة، فهم أكفاء ولا بد أن نقدم للوطن الأكفأ، ومادة الجنسية ليست مقياسا، وأُحذر من هذا النفس حتى في اختيار الوكلاء والوكلاء المساعدين، رفقا بالكويت، ورفقا يهذا الشعب لا ترجعونا إلى العصر الحجري، وهذا الفكر والنهج الذي تنتهجه الحكومة خطير، انتظر قرار لجنة التظلمات يا وزير العدل.

نص المادة 29 لم تفرق بين الكويتيين، ومَنْ يُفرِّق بين أبناء الشعب الكويتي فستكون هذه المنصة شاهدا عليه.

في الاستبيان الذي شاركت الحكومة الشعب الكويتي فيه أمر محمود، ولكن ما الغرض منه، أليس من المفترض أن يكون الاستبيان قبل كتابة برنامج العمل حتى يتم تضمينه، وأصبح الاستبيان صوريا وللعرض الإعلامي فقط، وفي حقيقة الأمر لا شيء.

رسالة للحكومة برئيسها، شاءت أم أبت، ففي القريب العاجل ستكون هذه الحكومة محل تقييم ومقارنة بينها وبين الحكومة السابقة من حيث التشريعات والتعاون وتحسين معيشة المواطن، وأتمنى من كل قلب مخلص أن تتفوقوا عليها ويكون التعاون أكبر من التعاون السابق، أتمنى لكم النجاح، وأتمنى الرد على الأمور التي طرحتها اليوم وباقي الخارطة التشريعية بشأن تحسين المعيشة، أتمنى في جلسة 5 مارس أن نخرج بشيء للشعب الكويتي لاستكمال ما بدأناه.

٭ محمد براك المطير (نائب الرئيس): ترفع الجلسة للصلاة نصف ساعة.

استؤنفت الجلسة برعاية رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.

٭ السعدون: هناك طلب تمديد الجلسة لمدة ساعتين حتى الساعة الرابعة عصرا هل يوافق المجلس؟

موافقة عامة

٭ د. مبارك الطشه: لا مجال للتسويف والمماطلة من هذه الحكومة بعد أن نالت ثقة صاحب السمو أمير البلاد، وعليها استحقاقات مهمة تمت المماطلة فيها كثيرا من قبل الحكومات السابقة، وأول أمر يجب فعله هو رفع الحظر وفتح التعيينات للموظفين، وهذا المبرر زال بتشكيل الحكومة، وفي ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة يزداد الهم بتعطيل التوظيف وتأخير الترقيات المستحقة، وكذلك أطالب رئيس الوزراء بإقناع القيادة برفع الحظر عن التعيينات، فلا نستغرب مشاهدة بعض الاختلال والانفلات الاخلاقي والمخدرات والعنف المتزايد.

كيف تفند الحكومة برنامج عملها في وسط الفراغ من القيادات والمناصب الاشرافية ومن الذي يتحمل المسؤولية، إلا إذا كان البرنامج مجرد وهم وتسويق.

على الحكومة عدم ارتكاب الحكومات السابقة عندما سد احد الوزراء مناصب وزارية من خارج وزارته ووقعنا على ورقة طرح الثقة فيه، فبدلا من مكافأة الموظفين نقتل طموحهم بالتعيين لباراشوتي وكما رفضناه في الحكومة السابقة سنرفضه.

تحسين مستوى المعيشة للمواطنين أمر مستحق وليس ترفا، أجزم بأن الاستبيان الذي أجرته الحكومة ان تكون أولى أولوياته هي تحسين معيشة المواطنين ولكن لم نر نتائجه، عليها ألا تتحجج بإرهاق الميزانية والعجز فيها وأن تأتي بزيادة توفي المواطنين وتزيد من اعبائهم وعدم المساس بأصحاب الطبقة البسيطة والمحدودة، فحسم هذا الملف يكون من خلال زيادة عادلة مع ضبط الاسعار ومحاسبة المتلاعبين الذين يرفعون الأسعار دون حسيب أو رقيب، وهذا استحقاق يجب ألا تتجاهله الحكومة ومحاولة كسب الوقت الضحية فيه هو المواطن.

ويجب على الحكومة الاسراع في اصدار اللائحة التنفيذية لقانون المفوضية العامة للانتخابات حتى لا نكون في حالة فراغ دستوري وتشريعي، وعليها ألا تماطل في الرد على الاسئلة البرلمانية ولا تستهتر أو تتهاون في حق المؤسسة التشريعية، وانبه وزير العدل على سرعة الإجابة عن سؤال قدمته بشأن وزير المالية. ملف صيانة الطرق المتهالكة تمت المماطلة فيه وأي حديث عن رؤية اصلاحية دون معالجة الطرق ولإصلاحها يعتبر كلاما فارغا لا يمكن يصدقه عاقل.

٭ د. حمد المطر: نتحدث عن الرد على الخطاب الأميري وقراءتنا لبرنامج عمل الحكومة وننصح الحكومة لمصلحة الكويت.

ما هي أولى الأولويات، في السابق كانت لدينا مشاكل كل شهرين أو ثلاثة يتفاعل معها المجلس، والآن مشاكلنا كثيرة وكل منهم وكل ديوانية لديها مشاكل، وكل أهل التخصص يشكون، التعليم والصحة والادوية والبصمة، والاسكان، نعم هناك مشاكل كثيرة، والحكومة تتوارى والشعب يواجهنا نحن.

سؤال لرئيس الحكومة لماذا تخافون من الاستجواب، لماذا لا يكون هو استخدام لأداة دستورية ولماذا البلد ينشل، والبلد يكون في أزمة وفوضى، والخوف والهلع من الاستجواب يجب ان تكون صفحة ونغلقها.

مشكلتنا الحقيقية تسكين القياديين، فلا توجد قيادة تنفيذية وسطى حسب تخصصاتهم، لا بد من وضع الشباب في جميع القطاعات، الكويت لا تتحمل قياديا عاجزا فاشلا. منذ 1992 الى الآن الحكومة لم تقرر قانون تعيين الوظائف القيادية.

الكويت تئن، هناك 350 وظيفة قيادية شاغرة في الصحة والبلدية وجميع المؤسسات، فماذا عن تسكين الشباب الكويتي، و378 ألفا و700 موظف في القطاع الخاص، أي الاغلبية في القطاع الحكومي.

بشأن موارد الدولة القطاع النفطي في الكويت دولة داخل دولة، ويتنصل عن اعطاء المعلومات، وهناك 4 مليارات دينار كلفة الإنتاج أي 30%، وليس لدينا حسبة حقيقية لكلفة الإنتاج.

أصبحنا لا نعرف كم هي كلفة الإنتاج، مليونان و583 برميل يوميا ونحلم بأن نصل الى 3 براميل ملايين ونصف مليون كيف نصل الى ذلك، والمكامن النفطية تموت، الإمارات منذ سنتين زاد انتاجها 100%، اي ان المصدر الوحيد الموجود في الكويت لا يوجد له تطوير.

التعليم هو المشكلة الازلية وهناك قانونان لتطوير التعليم ومحفظة طالب العلم.

موضوع المخدرات اتمنى أن يكون ملف رئيس الحكومة هذا الملف، الكويت تفقد شبابها.

٭ مهند الساير: لا يمكن أن أتحدث ردا على الخطاب دون أن أبدي رأيي في قرار وفق التعيين، هذا القرار تم تسويقه أنه يجب أن يكون تحت مضمون السمع والطاعة، الحكومة تهيمن على القرارات.

حق المواطن على الدولة ان يجد وظيفة بعد التخرج يكفل بها قوت يومه، على الحكومة ان تدافع عن الشعب الكويتي وان يتم التعامل مع قرار وقف التعيين بصورة دستورية سليمة، انتم مساءلون عند رب العالمين قبل النواب.

الحكومة في الجلسة طلبت تمديد 28 يوما لمناقشة القوانين الواردة في الخارجية التشريعية واعطيت لها المهلة لقناعتي مثلما اعطينا صباح الخالد وأحمد النواف اعطينا حكومة محمد الصباح مهلة ونتمنى ان تكون الحكومة وقراراتها بشأن الرفاهية على توافق، ولو كان يريد التعنت في الوقت ما كان شكل حكومته في اسبوعين والتزامها ببرنامج عملها في الموعد وان كان لدينا ملاحظات.

أدعو الحكومة لأن تأتي بالزيادة التي يستحقها الشعب الكويتي بقرارات، ويفترض على الحكومة ان تكون اكثر جدية لرفاهية الشعب، جلسة 5 مارس ننتظرها وأتعهد بأننا سنسعى لأن نكون كتلة لن نسمح للحكومة بأن تجلس يوما واحدا ولن نتراجع بحجة عدم الصدام مع الحكومة، لكن لا نتمناه لأنه سيدفع المواطن ثمنه.

أوجه رسالة للحكومة والمجلس، تعبنا من الصراع داخل قبة عبدالله السالم والذي يدفع ثمنه الشعب الكويتي، وسبب تراجع مؤسسات الدولة، لدينا مجموعة قوانين تنقل الكويت من دولة ريعية إلى دولة متقدمة.

٭ د.عبدالعزيز الصقعبي: إن كان من كلام ممكن يقال اليوم فسأتكلم عن موضوع أكثر حساسية وأهمية وخطورة على منظومة البلد، فريد من نوعه، الكل يشكو منه، هو ملف القياديين وفساد التعيينات، الكل يشكو منه والقيادة السياسية كذلك تشكو من هذا الملف ومن سوء الاختيار، فمن بيده حل هذا الموضوع؟!

ومن يعالج هذه الأزمة المتجذرة في المجتمع، الملف صار سلعة تباع وتشترى في الأوساط السياسية، الملف دمر طموح الشباب.

كل ما يحدث من تشريعات في مجلس الأمة سيكون حبرا على ورق إذا ما لم تكن هناك طبقة قيادية حريصة على الإنجاز، الدول سبقتنا بقيادات كفاءة شابة وتملك القرار.

تقييم أكثر من 599 قياديا بين 2016 الى 2021 من قبل الدولة تقييما مبدئيا، منهم يتم تقييم 598 قياديا كفاءة، هل يعقل ذلك، أكثر من 400 منصب قيادي 27 منهم فقط مثبت بالأصالة، والمئات المناصب إما بالتكليف او أجر مقابل عمل، البلد معطل ومشلول.

لا يوجد قانون يرتب عملية اختيار القياديين بل يتم التعيين وفق مرسوم مع الأسف.

حتى نعرف حجم هذا الملف ومدى تأثيره على المواطن، الجميع يتكلم عن أزمة الكهرباء، وأزمة محطات الصرف الصحي، وتتكرر الآن في المطلاع وهناك صراع شركات ونفوذ ولا توجد قيادات تعالج الأزمة قيادات الأشغال كلهم بالتكليف، وكذلك أزمة الطرق والدولة أنفقت منذ 2013 الى 2022 ما يقارب 2.1 مليار دينار على عقود الطرق غير عقود الصيانة.

الحل واضح وتوارثناه جيلا بعد جيل وهو قانون تعيين القياديين لا يريدونه، ان كنا صادقين مع أنفسنا فلنقر هذا القانون واجعلوه من الأولويات، يعالج الفراغ القيادي وبه تتابع مسؤولية.

٭ أحمد لاري: الوضع العام للبلد هو مريض ولا يسر ولا يسير على الأصول من جميع الجوانب المالية والإدارية وهو وضع لا يسر ومسؤولياتنا أمام خيارين إما ان نترك الأمور تسير على البركة، ويغطى علينا أسعار النفط وغير ذلك فنحن أمام أزمة قادمة قريبة، الميزانية السابقة استنفدنا منها كل الإيرادات النفطية لباب الرواتب.

الدول المجاورة اختاروا مسارات وقرروا بالعمل وبدأوا بوضع رؤية وتطبيقها، هناك خلل إداري وفي طريقة إدارة الأمور، فهل الحل في النظام البرلماني الكامل أي الأغلبية هي التي تشكل الحكومة؟! 95% من الأمور بيد الحكومة والمجلس يملك التشريع والرقابة، وهل هناك استقرار في الحكومة فكل 3 أشهر حكومة، والحكومة تأتي ناقصة وهناك نقد وتقييم للوزراء، الشعب اختار وأحسن اختياره وفق الآلية الديموقراطية، ولكن ما البديل إذا لم يحسن الشعب الاختيار الشعب أدى دوره بكل إخلاص، لكنه مل من الصراعات والمنافسة، فإلى متى نعيش هذا الصراع؟!

لدينا إيرادات جيدة واستثمارات تقارب 220 مليار دينار، ولدينا خير ولدينا ثروة بشرية جيدة ولكن أمام الخلل الإداري والمناصب الباراشوتية يصابون بالإحباط البرنامج طموح وملون لكن من سينفذه وسيطبقه؟!

ولكن بعض بنوده بشأن تشجيع الإنتاج المحلي، فهذا عنوان كبير وخطير ولكن هل سيتم التطبيق؟!

ليس لدينا مانع من وضع يدنا بيد الحكومة فهذا قدرنا وأمام هذا الوضع السياسي غير المستقر لا بد أن نتعاون، وخير دليل ما تم في الجلسة السابقة من الموافقة على تأجيل القوانين الخاصة بتحسين مستوى معيشة المواطنين لمدة شهر.

٭ جراح الفوزان: سبب الأزمة في الكويت وسبب تراجعها، فكل الكويت تفاءلت بخطاب صاحب السمو في 22/6/2022 وخطاب تصحيح المسار لكن الأزمة مستمرة، وكانت الفرصة تاريخية لتطوير الحياة السياسية والنهوض بالكويت وتعود الكويت أفضل مما كانت، للأسف ردت المشكلة مرة اخرى، ولا نملك ترف الوقت لكي نجامل.

يا رئيس الوزراء تذكر انه لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، 4 رؤساء قبلك، أنت تتمتع بتوافق، ووقفت في وجه الفساد في 2011، ورأينا متهمين شيوخ ورؤساء حكومات ووزراء دفاع، فلا نملك ترف الوقت والوطن أكبر من الجميع، كما نتمنى أن نتحدث معك عن نهضة الكويت والحلم الذي نتمنى تحقيقه لكن الأزمة ما زالت مستمرة، والمشكلة تتكرر يوميا.

أحد ربعي يقول إن الكل يشتكي لكن الأزمة في مكان آخر، وليد النصف قال في اجتماع رؤساء التحرير مع رئيس الوزراء إن السبب في صراع الأسرة ورد عليه الرئيس بأنها خلافات، كل الأزمة التي نعاني منها هي في صراعات الأسرة الحاكمة على منصب ولاية العهد وعطلت البلد، إذا أردت استقرار البلد وصلاحه واجب عليك ابعاد كل الصراعات عن مجلس الأمة والحكومة واذا لم تستطع فسوف تستمر الأزمة، هذا هو الفرق بين مشروع الحكم وبين مشروع الدولة، اي معنى ذلك أن مشروع الدولة يستمر حتى لو تغيرت الحكومة.

طريق الإصلاح طويل وعليك فتح كل ملفات الحقب السابقة وتطهير الدولة من كل الفساد، والسرقات التي تمت في الفترة السابقة تكفي لبناء مدن سكنية وصحية وجامعات وأماكن سياحية وغيرها، كل سرقات المال العام لا تسقط بالتقادم بل واجب المحاسبة واسترداد جميع الحقوق والمصالح وتصفير جميع المشكلات.

متمسكون بدولة الدستور والمؤسسات، وصراعات ولاية العهد إذا لم تتوقف فالبلد سوف يستمر من ضرر إلى ضرر.

٭ محمد الحويلة: نشيد بالتعاون بين السلطتين في المرحلة السابقة، الذي انجز العديد من القوانين، وننتظر جلسة 5 مارس والموافقة على القرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة، والمتقاعدون يعانون ضغوط الحياة، ويواجهون الأسعار المصطنعة التي يقابلها صمت وتراخ في تفعيل القوانين والرقابة على ارتفاع الاسعار.

على الحكومة ان تتصدى لهذه الملفات، وعلى المجلس أن يفعل أدواته الرقابية وهناك ما يقارب 12 ألفا و352 درجة وظيفية لم تتفاعل الحكومة بتسكين هذه الوظائف، وهناك أكثر من 28 ألف كويتي لم يوفر لهم وظيفة وعاطلين عن العمل في ظل الوفرة المالية التي تذهب لجميع بقاع العالم وتساعد شعوبا كثيرة عبر صناديقها السيادية، الأولى هو المواطن الكويتي، وهناك 200 ألف شاب وشابة قادمين لسوق العمل.

هذا أمر مؤسف نراه في بلد به خيرات، يؤسفنا هذا الخلل في سياسة التوظيف الذي أثر في الأمن الوظيفي للكويتيين، فيما يتعلق بملف التعليم فنحن في بلد ليس به إلا جامعة الكويت ونرى جامعة قادمة ولم نتحرك بسرعة لاستيعاب مخرجات الثانوية وهي جامعة عبدالله السالم، وأمام الجامعة مسؤوليات وطنية في فتح آفاق جديدة للشباب الكويتي في المنطقة الجنوبية لا يوجد بها معهد أو كلية أو جامعة كيف تتطور الدولة وتعليمها محلك راوح وركيك، ينبغي زيادة المكافأة الطلابية إلى 350 دينارا سيخفف على الاسرة الأعباء المالية، ويؤسفنا أن نرى أن هناك حاجة ملحة للمناطق الجنوبية إلى إنشاء مستشفى، واين خطة الدولة في تنويع الايرادات وعدم الاكتفاء والاعتماد على النفط وأين الصناعات التحويلية، والصناعات غير النفطية مازال التحرك نحوها خجولا، وأين المدن الصناعية؟!

٭ حمدان العازمي: تحدث النواب كثيرا عن القضايا، وأضيف ان ما يحدث في البلد شيء مؤسف والوضع في البلد مزر وما يحدث بسبب صراعات أبناء الأسرة، التي تنعكس على مجلس الامة، وأقولهم «فكونا وفكوا الشعب من صراعاتكم، إلى متى هذه الصراعات، ما ذنب التنمية؟ ولماذا تتعطل؟ استقرار الاسرة من استقرار البلد وإذا استقر الوضع في داخل الاسرة استقر البلد».

البلد يحتاج الى دمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء بذلك تنتهي المشاكل، البلد غني وبها ثروة وبها مشاكل بهذا الحجم، البلد يحتاج إلى إدارة ومحاسبة، والانتهاء من هذا الصراع. هناك تحالف بعض ابناء الأسرة مع بعض التجار، مشكلة البلد منذ التأسيس هو اتجاه الشيخ الى التجار وأصبح شريكا للشيخ وأصبح وكيلا للشيخ، لأن من يملك الأراضي هم الشيوخ، الى متى عدم استقرار المجالس والحكومات الى متى؟!

مشاكلنا الصحية والاسكان والتعليم وزادت بالشوارع، حتى الزائرون يقولون معقولة هذه الكويت! صراعات ابناء الاسرة تنعكس على مجلس الأمة ويتهم النواب بأنهم أدوات وجعلوا البلد فريقين (تجار وشيوخ).

لا بد أن تنهي الاسرة خلافاتها أو أن تجد حلا، لا يجوز ان نجامل او ان نصمت، حلها دمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء، لماذا لا توظف المواطن الذي أجرى الفحص؟! فكيف سنحل قضية البطالة؟!

لدينا مشاكل في خارج الكويت، فالمكاتب الصحية في لندن وأميركا وألمانيا كل المواطنين هناك يعانون، سكرتارية سودانية تدير مكتب لندن ومصري في أميركا وألمانيا تديره سورية هل هذا يجوز؟! هل مشكلة الطرق ستستمر؟! مطلوب من الوزيرة معالجة القضية.

خريجو الهندسة في البترول يتم رفضهم، والقيادات النفطية لا يعرفون الامور الفنية بالبترول.

٭ وزير الصحة: أؤكد أن من يدير المكاتب الصحية هي كوادر كويتية يتم اختيارهم للمكاتب وتم استحداث منصب وكيل وزارة مساعد للمكاتب الخارجية ليتابع المرضى في الخارج، ولا يوجد مثال على ذلك فلا يوجد هناك موظفة سودانية في مكتب لندن، بل كويتيون ويتكلمون اللغة العربية، وأتابع شخصيا، ويتم اختيار موظفين يتقنون اللغة الموجودة في البلد.

٭ عبدالوهاب العيسى: الخطاب الأميري تكلم بشكل موسع عن إصلاح التعليم الحكومي، ويأتي برنامج عمل الحكومة اليوم غير متضمن رؤية الدولة في إصلاح التعليم، وكان هذا الأسبوع حافلا في إعادة النقاش حول إمكانية الدولة تطوير التعليم خاصة بعد تطبيق البصمة على المعلمين.

الإشكالية الأكبر ان معوقات إصلاح التعليم الحكومي أشبه بالمستحيل، قرار تنفيذ البصمة لاقى كل هذه ردود الفعل، قيادات الدولة منهم وزير التربية عياله في التعليم الخاص ورئيس الوزراء كذلك، وهذا مؤشر ودلالة واضحة على عدم وجود رؤية او إيمان بأن التعليم الحكومي فيه الأمل.

من يملك القدرة المالية هو من يمكن أبناءه من الدخول للمدارس الخاصة، مؤشرات بداية انهيار الأمم هي تحصيل التعليم وفق الأموال والمدخول يجب ان يكون ابن الأمير والفقير في نفس المدارس الواحد، إذا كانت هناك عدالة ومساواة في التحصيل العلمي.

وهذا مع الأسف لا يحصل في الكويت، قد تكون هناك فوارق في المجتمع، بحجم البيوت والسيارات والترفيه بين المواطنين، ولكن الفروق في التحصيل العلمي يجب الا تكون هناك به مفارقة حسب المدخول، حتى يكون مستقبلهم متقاربا.

وجهت سؤالا لوزير التربية عن عدد المدارس المهجورة في الدولة، الإجابة كانت هناك 33 مدرسة حكومية مهجورة موزعة على المحافظات الست، وأقترح على الحكومة ان تمنح هذه المدارس المهجورة الى القطاع الخاص يطورها ويتم ابتعاث الطلبة في المدارس هذه على حساب الدولة، أتمنى توسيع هذه الفكرة على التعليم، يوفر على الميزانية العامة، وتعزيز المنافسة وتحقيق العدالة ورفع كفاءة وجودة التعليم وأربط الابتعاث في هذه المدارس الحكومية بحسب مخرجات المدارس نفسها.

من ضمن المقترح ان تدرج هذه المدارس في البورصة لتمكن المواطنين ان يكونوا شركاء وملاكا في المدارس وأصحاب قرار في السلم التربوي، فبذلك وفرنا نصف التكاليف على الميزانية العامة للدولة، وعززنا الشفافية.

هذه المبادرة ستكون من ضمن الخطاب الأميري حتى ترفع هذه التقارير بالرد على الخطاب الى القيادة السياسية، لأنه يجب ان يكون مشروع دولة تباركه القيادة السياسية.

٭ هاني شمس: القضية الرئيسية هي فلسطين والاعتداءات الآثمة من بعد طوفان الأقصى، الآلة الصهيونية - الأميركية تعيث في الأرض فسادا وتقتل أبناءنا ودخلت اليوم على رفح، وهي أزمة إنسانية يمر بها أهلنا في فلسطين، ونشيد بموقف الكويت الرسمي والشعبي.

أؤكد على المادة 50 من الدستور وانطلاقنا من هذه المادة مع التعاون فنحتاج اليوم الى استقرار سياسي، فبدونه لا يمكن ان ننجز او نصلح أي عمل.

مجلس الأمة منذ سنوات لا يمكث 4 سنوات، لا بد من وجود الاستقرار للمجلس وللحكومات، حل المجلس او إبطاله او تغيير الحكومات سيعود بالوبال على البلد.

نحتاج الى التعاون بين السلطتين، ولا نملك غير هذا الخيار، وهذا ما حث وأكد عليه الدستور، وغير ذلك فنحن نخالف الدستور، وليس معنى ذلك ان يكون هناك تهاون، والاستجوابات ليس معناها التأزيم، ولم يمر على مجالس الأمة مجلس أقر وتوافق على تشريعات نوعية.

وتعاونا مع الحكومة السابقة وسنتعاون مع هذه الحكومة ومثلما ما تعاملنا مع السابقة سنتعامل مع الحكومة الحالية.

الحكومة عليها استغلال الكفاءات الموجودين في الوزارات من أجل الإبداع بعيدا عن التعيينات الباراشوتية ونتمنى أن يكون هذا الأمر أولوية لدى الحكومة.

كل شوارع الكويت تحتاج الى إصلاح وصيانة، وهناك مشاكل في الإسكان، وكذلك موضوع التوظيف مشكلة، وعدم ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل هذا خلل كبير، لدينا مشاكل في الصحة والأسعار، فلدينا تضخم في الكويت لأننا نستورد كثيرا، وتحسين مستوى المعيشة ليس ترفا. وبخصوص تحسين مستوى المعيشة إذا لم تصدر قرارات بذلك فسنقر تقارير اللجنة المالية، ومطلوب إعادة النظر في زيادة الأجور والرواتب كل سنتين، ونحتاج الى تعزيز الوحدة الوطنية.

٭ فارس العتيبي: تحسين معيشة المواطنين أحد محاور الخطاب الأميري، وأتت الحكومة وأشركت المجلس في هذا القانون، وهي لا تحتاج المجلس بل المفترض الحكومة تصدره بقرار.

الحكومات عند المواطن تطلب التأجيل لمزيد من الدراسة وباقي الأمور تقوم باستعجالها، وكان الشعب يترجى الحكومة، دخل الفرد لا يكفي الصرف على بيته وأسرته، الى متى الحكومة تؤجل مصلحة المواطنين، التعاون موجود وأيادينا ممدودة، ولكن لن نتنازل عن حق المواطن، وجلسة 5-3 هي الفيصل بيننا وبين الحكومة، الشعب الكويتي كله يترقب الجلسة.

أين التركيبة السكانية في الكويت والوافدون ثلاثة أضعاف الشعب وآثار التركيبة السكانية يعود على التعليم والصحة والإسكان والطرق.

التركيبة السكانية يجب ان تكون اهم اولويات الحكومة التي تتغنى بالوحدة الوطنية وهناك قانون يحمي الوحدة الوطنية لكن لا نرى تفعيلا لهذا القانون.

نحن نتكلم اليوم عن هوية وطنية من المواطن الكويتي عندما يدرس ويتخرج في أرقى الجامعات ويدخل في اعلانات التوظيف وينجح في الاختبار ويفاجأ بانه ليس مقبولا لأنه ليس جنسية اولى، عندما وضع قانون الوحدة الوطنية وعندما اختلطت دماء الكويتيين في الغزو لم نتحدث عن جنسية اولى او غيرها، بل تكلمنا عن ولاء واخلاص لهذا البلد، هذه المعايير غير سليمة وغير عادلة، لا بد من اختيار من هو قادر على هذا المكان وقيادة المكان.

ومن يتحمل قرار وقف التعيين والنقل والندب، وبعضهم فحص ووقف كتاب التعيين، واستغرب من هذه القرارات، وأين رجال الدولة الذين ينصحون الحكومة، ينبغي ان تكون واضحة وشفافة في عملها وتكون حريصة على الوطن والمواطن وان يكون هناك تعاون، والخارطة التشريعية فيها 48 نائبا.

٭ خالد الطمار: نبارك لصاحب السمو توليه مقاليد الحكم ونسأل الله أن يوفقه لمصلحة البلاد والعباد، ونعزي أهل الكويت بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الاحمد، ونبارك لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح على ثقة القيادة السياسية.

اي تطور او اي نجاح او انجاز سواء كان في حكومة او بمجلس او بمؤسسة او قطاع عام او خاص اذا ما تم تعاونهم كفريق واحد لن يتحقق اي انجاز. التعاون الذي حدث مع حكومة الشيخ نواف الأحمد أثمر العديد من القوانين المهمة منها المدن الإسكانية الذي من شأنه حل المشكلة السكنية والمفوضية والمحكمة الدستورية والأراضي الفضاء وربات البيوت، ورأينا انخفاضا في العقار بنسبة 20%، وكذلك زيادة الحد الأدنى للمعاشات والمعاقين وغرفة التجارة، كل ذلك تم إقراره بوقت زمني قصير جدا بحسب المجلس والحكومة من خلال الخارطة التشريعية التي كانت ترتكز على الاصلاح السياسي والاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وعلى الحكومة ان تكون هناك ادارة ناجحة قادرة على اتخاذ القرارات الإدارية الصحيحة.

تخرج أصوات شاذة تطالب بتطبيق الضريبة على المواطنين بحجة إنعاش الاقتصاد، لكن الشعب يدفع الضريبة منذ زمن، يدفع أولياء الأمور مصاريف المدارس الخاصة او يدفعون ضريبة سوء التعليم في المدارس الحكومية، واذا مرض احد أفراد الأسرة يتجه الى المستشفيات الخاصة، أليست هذه ضريبة، لكن الضريبة تدفع للتاجر وليس للحكومة.

هناك من يسعى إلى سحق الطبقة متوسطة الدخل، والحكومة لا تشعر بزيادة الأسعار دون حسيب أو رقيب، وبشأن تحسين معيشة المواطنين يجب أن تأتي الزيادات بقرارات حكومية.

٭ فهد فلاح بن جامع: نعزي أنفسنا بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، وندعو الله أن يسدد خطى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

في 9-6 وصلنا إلى المجلس لتحقيق تطلعات المواطن، ورسالتي للرئيس أن تضع خدمة أهل الكويت نصب عينيك وان تلبي طموحات المواطنين وعدم الالتفات إلى المطالب بتعليق الدستور، ثم وضع لجنة تنسيقية لمجلس الوزراء للتعاون مع اللجنة التنسيقية النيابية لتطبيق الخارطة التشريعية، وأنجزنا 14 قانونا كلها تصب في مصلحة المواطنين جميعهم، ونتمنى أن تستغل المهلة المعطاة لحكومة الشيخ د.محمد الصباح وتأتي بزيادات مجزية للمواطنين.

٭ د.محمد المهان: أسأل الله أن يرحم الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأن يسكنه فسيح جناته، كان متواضعا معطاء للمواطنين، وأسأل الله أن يعين صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأن يسدد للخير خطاه وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الحق لخدمة البلاد والعباد.

تردي المنظومة الصحية كلف الدولة مئات الملايين في العلاج بالخارج، والتعليم ركيزة من ركائز المجتمع، يجب الاستثمار في الجزر ووضعها واجهة لدول العالم، تحت غطاء الشريعة الإسلامية ونحتاج إلى مدينة صناعية ومدينة عمالية وإنشاء مستشفيات خاصة لهم.

لدينا أسواق تاريخية يجب الاهتمام بها، وسوق الأحمدي القديم لما يحمله هذا الموقع القديم يجب الاهتمام به، وإنشاء اسواق ومنتجعات سياحية على الحدود العراقية والحدود السعودية وتنفيذ المشروعات في مدينة الصبية. رفع سقف الراتب وإعطاء فرصة للإبداع للشباب وصقل مواهبهم ونطالب بإنشاء مصحات علاجية لمدمني المخدرات.

نشعر بالحرج من الطرق في البلاد بالحفر التي تسببت بالكثير من الحوادث.

٭ أسامة الشاهين: عاث الصهاينة فسادا وتدميرا وإجراما وقتلا في المناطق المحتلة، نعزي أنفسنا بشهداء فلسطين المحتلة ونعزي أنفسنا بهذا الخور وضعف حكوماتنا العربية، مواقف أوروبية وأفريقية أقوى من مواقف حكومية عربية وهي تتفرج وبعضها يواصل مسيرة التطبيع المخزية.

وزيرة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا تنصر إخواننا في غزة وتعلن انها معرضة هي وأطفالها للتهديد من أفراد الموساد الصهيوني، فتحية لها.

قتل يومي بعشرات الألوف ولا نصرة تذكر، جمهورية سلوفينيا تنضم لدعوة دولة جنوب أفريقيا.

رحلات الدولة التي يقوم بها سمو أمير البلاد، حفظه الله، إلى المنطقة بداية من السعودية وعمان والبحرين وستستمر وتعبر عن اعتزازنا وتمسكنا بالعمق الاستراتيجي ووحدتنا الخليجية ونتمنى لسموه السلامة في الحل والترحال.

جميع الزملاء عن قرار الحكومة بوقف إجراءات التعيين وقد طالت هذه القرارات الجميع، تطبيق متعسف وسموه يعني التعيينات الباراشوتية ولا يقصد التعيينات الجديدة لأبنائه، وحتى طالت هذه القرارات الجمعيات التعاونية بحجة أن هناك قرارا عاما.

في أكثر من قضية يثار موضوع الشريعة الإسلامية، الإسلام يقيم دولة مدنية وقانونية ودستورية وأول دستور هو دستور المدينة المنورة الذي وضعه المصطفى صلى الله عليه وسلم، يتقدمون بطعن وحق التقاضي مكفول، الدستور الموجود أمامنا ينص على أن دين الدولة الإسلام ومصدر رئيسي للتشريع، علينا أمانة ومسؤولية دستورية وفي كل قانون نهتدي بهدي الله وسنة المصطفى. هناك خلل كبير في سوق العمل وعلى الحكومة أن تتصرف وفقا لذلك، أنت أزلت 4000 موظف من مجلس المحافظات كانوا متكدسين ولكن إلى أين سيذهبون.

٭ السعدون: ترفع الجلسة إلى التاسعة من صباح الغد (اليوم).

أحمد السعدون يهنئ نظيريه في البحرين بالذكرى الـ 23 لإقرار ميثاق العمل الوطني

بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أمس ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين على بن صالح الصالح ورئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 23 لإقرار ميثاق العمل الوطني، مشيدا بما حققته مملكة البحرين الشقيقة من إصلاحات سياسية ونهضة تنموية، سائلا المولى القدير أن تحقق المملكة الشقيقة وشعبها الكريم مزيدا من التقدم والازدهار.

حمد المدلج: وجهتُ أسئلة بشأن ملابسات مشاركة أربع طائرات «كاراكال» بالعرض العسكري

قال مقرر لجنة التحقيق الخاصة بطائرات الكاراكال النائب حمد المدلج إنه وجه أسئلة برلمانية إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف بشأن ملابسات خروج أربع طائرات كاراكال في مهمة بالعرض العسكري خلال حفل تخرج الضباط الأخير في قاعدة علي صباح السالم.

وأوضح المدلج، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن الأسئلة تتمحور حول سلامة الطيارين والحضور في العرض العسكري، مشيرا إلى أنه سيواجه الوزير بها في اجتماع اللجنة يوم الخميس وسيطلب منه إجابات واضحة وصريحة عليها.

وقال المدلج «كان هناك حفل تخرج للضباط نبارك لهم ولذويهم برعاية وحضور صاحب السمو».

وأضاف إنه «حصلت حادثة لابد أن أذكرها حيث كان هناك خروج في مهمة رسمية لأربع طائرات إحداها «في آي بي» وأخرى للإسعاف الجوي وطائرتان للعرض».

وبين أنه حدثت أمور يجب على وزير الدفاع أن يجيب عنها بشكل واضح وصريح، مبينا أنه مستدعى في اجتماع يوم الخميس، لأن الأمر فيه شق جنائي أكثر وأبعد من الشق السياسي.

ولفت المدلج إلى أنه حدث خطأ فادح من شقين في موضوع الأمن والسلامة الخاص بالطائرات بحضور أهالي الطلبة الضباط «وقد يصل إلى أعلى رأس الهرم صاحب السمو». وقال إن الشق الأول خاص بجاهزية الطائرات «فهل طلبت الشركة فحص الزيت الخاص بالطائرات في مختبرات خاصة وتم تجاهل الطلب وإخراجها إلى المهمة؟». وأضاف «هل وردت موافقة من الفنيين الفرنسيين الموجودين في العقد؟ وهل صحيح انهم رفضوا ركوب الطائرات؟».

وتساءل «هل يوجد للطائرة كتاب أوامر وكتاب إرشادات إف أو بي وإس أو بي»، مشيرا إلى أن كل طائرة عسكرية لها كتابان يحددان الارتفاع ودرجة الحرارة والمسافة بين الطائرات والرياح.

وأكد المدلج «هذا الأمر بحسب معلوماتي لم يصدر هذا الكتاب المناط بالقوة الجوية وتم تجاهل هذا الأمر وإخراج الطائرات للمهمة لإثبات أمر لا أعلمه».

وأشار إلى أن الأمر الثاني هو الخاص بجاهزية الطيارين «فهل صدر أمر لعمليات رسم مكتوب لهذه المهمة أم كانت أوامر شفهية؟».

وأضاف «هل تم عقد دورة إنعاش للطيارين بحكم توقفهم مدة معينة لأنه وفق نظام الطيارين إذا زادت مدة توقف الطيار عن 45 يوما فلابد أن يدخل دورة إنعاش، فهل تم إنعاشهم وتدريبهم من أجل القيام بالمهمة».

وأفاد بأن آخر مستوى في التدريب للطيارين هو تدريبهم على التشكيلات والمسافات وإجراءات الأمن والسلامة، فهل تم تدريبهم على هذه التشكيلات أم لا؟

وتساءل أيضا: هل تمت مغادرة المدربين الفرنسيين المعنيين بتدريب الطيارين خارج الكويت والاستعانة بمدربين من وزارة الداخلية؟

وأكد المدلج أنه «إذا كانت المعلومات التي لدي صحيحة فالوزير دخل في الشق الجنائي قبل الشق السياسي، وهذا الأمر يجب أن يصل إلى أعلى سلطة».

وشدد المدلج على أن «سلامة الطيارين وسلامة الحضور وسلامة سمو الأمير وقيادات الدولة خط أحمر لا يمكن العبث بها ويجب هنا إثبات أمر أو عدم التأكد من أمر».

واستذكر المدلج حادثة عام 1993 وتصادم طائرتين في نادي ضباط الجيش في عرض عسكري هما طائرة «بيوما» و«سوبر بيوما»، واستشهد فيها النقيب خالد الخلف والملازم أول جمال بوقريص والملازم فرج الدبوس. وأوضح أنه بعد التحقيق ولأن الأوامر كانت شفهية فقد تنصل الكل من المسؤولية، لذلك إذا كان هناك أمر عسكري فيجب أن يكون مكتوبا ومثبتا حفاظا على حقوق الناس وسلامة الطيارين.

وبين أنه ينتظر الجواب في اجتماع اللجنة يوم الخميس، حيث سيواجه بهذه الأسئلة، مؤكدا أنه «إذا لم يكن هناك جواب منطقي فسأطلب تعديل التقرير المقدم وسأوجه اتهاما مباشرا إلى الوزير الحالي من خلال اللجنة إذا كان هناك خلل وإذا لم يجب عن هذه الأسئلة من خلال القنوات القانونية الرسمية».

ولفت المدلج إلى أنه سبق أن اتصل بالوزير وحذره من بعض الأمور التي تخص «الكاراكال» وأبلغه بأن هناك أيدي تسعى إلى استكمال الصفقة، لكن ردود أفعال الوزير كانت سيئة.

وقال «ما يحكم بيني وبينك هو الدستور واللائحة، لذلك كل أسئلتك سآخذها مكتوبة لنثبت أمام الله ثم الكويت أنني لم أظلمك، وأن مصيرك بتجاهل سلامة الطيارين والناس والمنتسبين للمؤسسة العسكرية هو آخر همك ومجرد إثبات لنفسك أو لنفس من حولك بأن الصفقة سليمة وجيدة».

وأضاف «هذا خط سرنا فيه إلى آخره ولا توجد مشكلة في زيادة المتهمين متهما، لذلك الوعد بعد إجابتك عن الأسئلة البرلمانية والوعد يوم الخميس في لجنة التحقيق».

أكد أنه لا يمكن التهاون بأمن وسلامة المعدات المستخدمة من قبل صنوف القوات المسلحة

المتحدث باسم «الدفاع»: رئاسة الأركان العامة للجيش حريصة كل الحرص على أمن وسلامة منتسبيها

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن حمد جاسم الصقر بأن أمن وسلامة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة والمواطنين، هو ما أقسمنا عليه، وتعتبر أولى أولويات القوات المسلحة، مضيفا أنه لا مجال في التشكيك بحرص نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف على أمن وسلامة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة والمواطنين ومنتسبي القوات المسلحة، وتحت شعارنا في القوات المسلحة «الله، الوطن، الأمير» وهذا قسم عظيم.

وأضاف الصقر أن رئاسة الأركان العامة للجيش حريصة كل الحرص على أمن وسلامة منتسبيها من كافة الصنوف عامة وطياري القوة الجوية الذين هم أحد مكونات القوات المسلحة، ولا يمكن التهاون بأمن وسلامة المعدات المستخدمة من قبل صنوف القوات المسلحة.

وسيتم الإجابة عن الأسئلة التي قدمت من قبل عضو مجلس الأمة النائب الفاضل حمد محمد المدلج بكل شفافية في حال ورودها إلينا بشكل رسمي، وفق النظم واللوائح المتبعة ومن خلال القنوات الرسمية.









